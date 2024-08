- Shiloh Jolie supprime officiellement le nom "Pitt" de son nom de famille.

L'enfant, qui partage ses parents avec les acteurs renommés Angelina Jolie et Brad Pitt, et est connu sous le nom de l'enfant aîné, a officiellement mis fin à son nom de famille paternel. Lors de son 18e anniversaire, marqué en fin mai, Shiloh Nouvel Jolie-Pitt a soumis une demande à un tribunal de Los Angeles pour supprimer le "Pitt" de son identité. Le tribunal a reportedly accordé cette demande, selon les rapports des médias américains, citant des documents pertinents. Par conséquent, selon "People.com", le nom officiel de l'adolescent est maintenant simplement "Shiloh".

Née le 27 mai 2006, en Namibie, Shiloh est l'aîné des trois enfants biologiques de Jolie et Pitt. Leur union a produit trois enfants : Shiloh et les jumeaux de 16 ans Vivienne et Knox. Pitt a endossé le rôle de figure paternelle pour les trois enfants adoptifs de Jolie : Maddox, 23 ans, Pax, 20 ans, et Zahara, 19 ans.

Shiloh Jolie a une carrière d'actrice florissante

Souvent appelée "Brangelina", en raison de leur popularité publique pendant des années, Jolie et Pitt se sont croisés pour la première fois sur le plateau du film "Mr. et Mrs. Smith". Ils ont échangé des vœux de mariage en 2014 et sont devenus des leaders dans l'industrie du film, gagnant une richesse considérable tout en défendant mondialement des causes sociales et humanitaires. Cependant, leur mariage a pris fin à l'automne 2016, lorsque Jolie a déposé des papiers de divorce. Elle a porté des allégations de violence domestique contre Pitt, ce qui a encore compliqué leur relation et a entraîné des disputes prolongées.

Shiloh, leur fille, s'est fait un nom dans l'industrie du cinéma, où elle prête sa voix au film d'animation "Kung Fu Panda 3".

Shiloh Jolie-Pitt, maintenant reconnue uniquement sous le nom de "Shiloh", a décidé de changer son nom de famille lors d'une audience tenue à Los Angeles lors de son 18e anniversaire. Malgré le divorce hautement médiatisé de ses parents, Angelina Jolie et Brad Pitt, Shiloh continue de poursuivre une carrière d'actrice réussie, en prêtant sa voix à un personnage dans le film d'animation populaire "Kung Fu Panda 3", qui a été produit à Los Angeles.

