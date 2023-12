Sherri Shepherd a toujours rêvé d'avoir un talk-show. La prochaine fois, elle voudra un Emmy

Elle aime les longues heures de travail, les invités, son équipe et le public, a déclaré Mme Shepherd lors d'une récente interview à CNN, car elle rêve d'animer son propre talk-show depuis qu'elle est enfant.

Alors que "Sherri" s'inscrit dans un paysage télévisuel de jour très chargé, qui comprend des émissions de Jennifer Hudson, Drew Barrymore, Kelly Clarkson et Karamo Brown, Mme Shepherd, actrice et vétéran de "The View", explique comment elle s'efforce de faire en sorte que son émission se distingue des autres.

L'interview qui suit a été légèrement modifiée pour des raisons de longueur et de clarté.

CNN : Vous avez joué dans "30 Rock", une comédie, et bien sûr dans "The View", comment trouvez-vous le fait d'avoir votre propre émission ?

"C'est une plus grande responsabilité. ...Les choses que je dois faire maintenant n'étaient pas pour nous, Barbara Walters faisait tout cela. Elle rencontrait les chaînes affiliées, examinait les taux d'audience, essayait de trouver des segments. Nous arrivions, nous faisions ce que nous avions à faire et nous rentrions chez nous. Nous avons fait des choses amusantes, nous sommes allés voir des pièces de théâtre, nous avons lu des livres et nous avons regardé les films des invités".

Que contiennent ces 15 pages de notes d'Oprah Winfrey ?

"Oprah m'a dit, lorsqu'elle m'a parlé, que c'était un terrain très sacré de faire un talk-show, parce que vous êtes responsable de tout ce qui se passe dans cette émission, parce qu'il y a votre nom. C'est donc une grande responsabilité. C'est sans aucun doute une plus grande responsabilité lorsque vous êtes un animateur de talk-show célibataire. Chaque semaine, je prends l'avion pour rencontrer les affiliés parce qu'il faut créer de la bonne volonté et les remercier de soutenir l'émission. Et puis, chaque semaine, je prends l'avion, et c'est toujours un coup de fil pour dire que cet invité s'est désisté. Qu'en est-il de ce segment ? Vous êtes d'accord ? Nous devons suivre la garde-robe. Mais j'adore ça".

Pourquoi avez-vous décidé d'assumer tout cela ?

"C'est juste quelque chose qui, depuis que j'ai cinq ans, avec le petit rouleau de papier toilette devant la bouche de ma Barbie, j'en rêvais. Lorsque j'ai fait mon premier pilote de talk-show en 2018, je n'ai jamais cessé d'en rêver. Et donc, quand ça devient trop, je m'assois et je remercie Dieu pour tout, et ça me ramène à cet endroit de paix. Je sais que c'est ce que je voulais faire.

Et j'entends des gens dire : "J'ai eu une mauvaise journée, ou je traverse une dépression, mais je regarde votre émission tous les jours pour me sortir de là". Je me suis dit que c'était ce que j'étais censé faire."

En parlant de dépression, vous avez abordé des sujets lourds, comme la dépression et l'infertilité. Comment vous préparez-vous à ces journées et savez-vous que vous serez équipés pour cela ?

"Je sais qu'il y a des gens qui essaient de comprendre comment ils peuvent sortir de l'obscurité, et nous sommes là pour leur faire savoir que c'est comme ça qu'il faut faire. Je veux dire qu'il s'agit simplement d'écouter et de donner aux gens l'espace nécessaire pour dire ce qu'ils pensent parce que quelqu'un d'autre vit la même chose.

Quel est l'objectif quotidien de l'émission ?

"Ma mission est de faire en sorte que vous vous sentiez mieux que lorsque vous êtes arrivés.

Avez-vous des rituels avant ou après l'émission ?

"Mon producteur exécutif, Jawn Murray, qui est aussi mon meilleur ami, nous prions. Il connaît ce rêve depuis aussi longtemps que moi. Cette porte s'ouvre. Nous prions pour le public qui est assis dans le studio avec moi, et nous prions pour les gens qui nous regardent afin qu'ils se sentent mieux que lorsqu'ils sont venus. Et l'autre chose, c'est que je dois juste m'asseoir seule et me mettre dans l'espace de, Sherri laisse tout tomber. Parce que ce que vous êtes censée faire, c'est faire rire les gens. Vous êtes censée leur faire passer un bon moment."

Comment conciliez-vous travail et vie privée ?

"Il faut trouver un équilibre. À un moment donné, c'était un peu déséquilibré parce que je prenais l'avion chaque semaine pour rencontrer des affiliés. Tout ce que je devais faire avec mon fils, Jeffrey, c'était à neuf heures du matin et je n'y arrivais pas. J'ai appelé Oprah et je lui ai dit : "Je me perds en tant que mère. Que dois-je faire ? Et elle m'a vraiment parlé d'équilibre, d'équilibre professionnel, d'équilibre maternel. Elle m'a dit que Jeffrey devait être la priorité".

Comment mettre en pratique cette idée ? Faut-il pour cela dire non à certaines choses ?

"C'est ce que je fais. Je dis 'je ne peux pas le faire parce que j'ai une réunion parents-professeurs à faire. C'est donc un non. C'est incroyable quand vous commencez à dire non, les gens se mettent à leur place. Il est très important de rencontrer les affiliés pour les remercier de leur soutien, car ils diffusent mon émission, mais j'ai besoin d'une pause de quatre ou cinq semaines avant de la reprendre. Mais cette pause de quatre ou cinq semaines me permet d'être bénévole à la foire du livre de Jeffrey. Je le dépose à l'école le matin".

Oprah a-t-elle vu l'émission ?

Oui, et elle m'a dit qu'elle avait adoré certains passages. Et puis, Oprah m'envoie un SMS pour me dire que vos chiffres sont excellents dans un espace où il est difficile d'attirer l'attention sur les émissions de jour, que vos chiffres sont excellents et que je les regarde et que je vous suis. C'est merveilleux. Et je m'en sers pour maintenir le moral du personnel et des producteurs. Je leur lis des passages des textes d'Oprah avec la voix d'Oprah".

Vous avez eu de bons invités dès le début.

"Je dois rendre hommage à mes bookers de talents pour leur travail acharné. Ils ont littéralement décidé d'organiser une fête à Los Angeles et à New York pour que je puisse rencontrer les meilleurs publicistes et leur faire savoir qui je suis. Ces rencontres m'ont permis de parler à tout le monde personnellement et de partager mes objectifs.

Avez-vous un invité de rêve ?

"J'aimerais beaucoup parler à Meryl Streep. John Lithgow est venu et quand je vous le dis, vous pourriez me décoller du sol avec une fourchette. J'aimerais beaucoup recevoir Michelle Obama. J'ai demandé à Oprah et elle était silencieuse, elle a dit ... [Un ami lui a conseillé de ne pas participer à une émission si elle n'a pas quelque chose à dire.

Quelle est votre vision ultime de l'émission ?

"Je veux faire cela aussi longtemps que les gens auront envie de rire. Tant que les gens auront envie de se sentir bien, je serai là pour vous le donner. Je veux un Emmy pour mon émission. Je veux un Emmy. Je l'ai écrit au rouge à lèvres sur tous les miroirs de ma maison."

Source: edition.cnn.com