- Shell et Tui Cruises induisent les clients en erreur avec des promesses climatiques

L'Aide à l'Environnement Allemande (DUH) a déposé des poursuites contre deux entreprises qui ont prétendument trompé leurs clients avec de la publicité liée au changement climatique. Dans les deux cas, le tribunal régional de Hambourg a rendu une décision en faveur de la DUH.

L'une des défendeures était la compagnie pétrolière Shell, qui avait fait la publicité d'une huile moteur comme étant "neutre en CO2". Cela est maintenant interdit, a annoncé le tribunal. De plus, Shell n'est plus autorisée à promettre aux conducteurs de voitures, comme elle l'a fait sur un site web de l'entreprise, de compenser les émissions de CO2 causées par eux au prix de 1,1 centime par litre d'essence ou de diesel.

Le directeur général fédéral de la DUH, Jürgen Resch, a accueilli le verdict comme un "K.-O. pour la protection du climat". Avec la décision de la cour, "la tromperie des consommateurs de Shell a été arrêtée", a-t-il expliqué.

Projets forestiers problématiques pour compenser les émissions

La DUH critique le manque de transparence, c'est-à-dire les informations sur la manière dont la neutralité en CO2 est atteinte, et le fait que des certificats d'émissions de projets de protection des forêts au Pérou et en Indonésie sont achetés pour compenser les émissions de CO2 causées.

Les projets de protection des forêts ne conviennent pas dans presque tous les cas à la compensation des émissions de CO2, "car le gaz à effet de serre CO2 reste dans l'atmosphère de la Terre pendant des siècles, tandis que les opérateurs de projets ne garantissent que les arbres resteront pendant quelques années à quelques décennies", a expliqué la DUH. Le CO2 lié dans les arbres peut alors être libéré.

La DUH "continuera à agir contre toutes les autres entreprises qui promeuvent des produits ou services fossiles comme étant neutres en termes de climat en utilisant des promesses de compensation inappropriées", a annoncé Resch. Il a appelé l'industrie et le commerce à "réduire honnêtement les impacts environnementaux et climatiques de leurs produits, à publier les valeurs réelles afin qu'une comparaison soit possible, et à s'abstenir de toute forme de greenwashing".

La décision du tribunal régional de Hambourg n'est pas encore définitive. La cour d'appel de Hanovre (OLG) devrait statuer sur un éventuel appel.

Tui Cruises trompe les clients avec des promesses climatiques

La décision dans l'action en justice pour le climat déposée par la DUH contre la compagnie de croisières Tui Cruises n'est pas encore définitive. Il s'agit de la formulation "2050 Net-zero cruise operation", qui a été utilisée dans une version plus ancienne du site web, selon le tribunal régional. La formulation liée au climat est trompeuse car elle est ambiguë, a déclaré un porte-parole de la cour.

"Dans l'avis du tribunal régional, la déclaration peut être comprise à la fois dans le sens où les émissions de CO2 sont complètement évitées dans l'exploitation des croisières en 2050 et dans le sens où un équilibre est atteint à l'aide de mesures de compensation."

Des exigences strictes doivent être imposées à la justesse, à la clarté et à l'univocité des déclarations dans le domaine de la publicité environnementale, a souligné le tribunal. Il y a un "besoin accru d'informations". Tui Cruises n'a pas satisfait cela avec un ensemble de mesures présentées sur le site web sous la formulation.

Tui Cruises a annoncé un éventuel appel.

"Le graphique de notre plan de décarbonisation (Roadmap de protection du climat), qui a été l'objet de la procédure, a déjà été ajusté en conséquence depuis plus de six mois", a déclaré un porte-parole de Tui Cruises sur demande. "Quelle que soit la décision d'aujourd'hui, nous continuerons à mettre en œuvre de manière cohérente notre 'Stratégie de durabilité 2030' et à respecter nos objectifs climatiques ambitieux". L'entreprise a déclaré qu'elle examinerait si elle devait faire appel de la décision.

Le directeur général fédéral de la DUH, Jürgen Resch, a déclaré que ce genre de publicité est souvent interdite. "La décision d'aujourd'hui contre Tui Cruises est un tournant pour l'examen de nombreux claims publicitaires, avec lesquels les entreprises affirment être particulièrement respectueuses de l'environnement dans quelques années, alors qu'elles ne le sont pas maintenant."

