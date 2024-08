Shein révèle des cas de travail des enfants au sein de son réseau de fournisseurs.

L'an dernier, le détaillant de mode rapide Shein a découvert deux cas de travail des mineurs dans ses usines sous-traitantes. Ils ont révélé cette information dans leur rapport de durabilité 2023, dans le but de renforcer leur surveillance des fabricants chinois pour contrer les critiques de leur modèle commercial à bas prix, qui était censé devenir public.

Dans ce rapport, Shein a déclaré avoir arrêté les commandes chez les usines coupables jusqu'à ce qu'ils renforcent leurs protocoles, notamment en vérifiant les documents d'identité des travailleurs. Ils ont repris les activités avec ces usines une fois ces mesures mises en place.

Shein a affirmé que les deux situations avaient été résolues rapidement, avec des actions correctives comprenant la résiliation des contrats des travailleurs mineurs, l'organisation de consultations médicales et la facilitation de leur retour auprès de leurs parents ou tuteurs si nécessaire.

À la suite de ces incidents, Shein a révisé sa politique de sous-traitance en octobre dernier, stipulant que les violations graves (dénommées "violations entraînant une résiliation immédiate") entraîneraient immédiatement la résiliation de la relation avec le sous-traitant. La politique précédente permettait aux sous-traitants jusqu'à 30 jours pour corriger le problème, sinon ils étaient confrontés à une indemnisation.

Annabella Ng, directrice sénior des relations gouvernementales mondiales de Shein à Singapour, a commenté que la politique de chaîne d'approvisionnement mise à jour avait été adaptée aux commentaires des régulateurs et des sous-traitants. Shein n'avait pas Previously reported the number of child labor cases, only disclosing the proportion of audits revealing child labor. This violation was detected in 1.8% of audits in 2021, 0.3% in 2022, and 0.1% in 2023.

Shein s'est engagé à lutter résolument contre de telles violations à l'avenir, en promettant de résilier les contrats avec les sous-traitants non conformes. En 2023, Shein a effectué 3 990 audits, en nette augmentation par rapport aux 2 812 en 2022 et aux 664 en 2021.

Pratiquement tous (92%) de leurs audits ont été effectués par Bureau Veritas, Intertek, Openview, SGS, Tuv Rheinland et QIMA, et Shein vise à effectuer finalement tous les audits via ces agences tierces.

Les résultats des audits publiés ont montré moins de violations graves par rapport à l'année précédente.

Augmentation des émissions

Le rapport de durabilité 2023 de Shein, publié plus d'un an après le rapport de 2022, sera examiné par les investisseurs qui envisagent d'acheter des actions de l'entreprise lorsqu'elle sera cotée en bourse. Shein a déposé une demande d'offre publique initiale à Londres début juin.

Dans l'introduction du rapport, le PDG de Shein, Sky Xu, a mis en avant l'importance d'améliorer la gouvernance de la chaîne d'approvisionnement de Shein et de gérer son empreinte carbone, en se concentrant particulièrement sur les émissions indirectes "scope 3".

Shein transporte ses marchandises directement des sous-traitants chinois aux clients par avion, et ses émissions liées au transport de marchandises ont presque doublé en 2023, atteignant 6,35 millions de tonnes d'équivalent CO2, selon le rapport.

Shein dispose d'un total de 5 800 sous-traitants, la plupart situés dans la province chinoise du Guangdong. L'entreprise a commencé à sous-traiter certains de ses produits auprès de sous-traitants plus proches de ses clients, en Turquie et au Brésil, affirmant que cela aidera à réduire les émissions de transport. Shein a rapporté une économie de 49 578 tonnes d'équivalent CO2 en 2023 en passant de

