Shanghai subit les effets du typhon Bebinca, la tempête la plus forte depuis 70 ans.

Typhon Bebinca a frappé un quartier commerçant proche d'une ville de 25 millions d'habitants aux alentours de 7h30 heure locale. Selon le Joint Typhoon Warning Center (JTWC), il a apporté des vents maximaux de 130 kilomètres par heure (80 mph), équivalent à une tempête tropicale de catégorie 1 dans l'océan Atlantique.

Ce typhon représente le plus fort impact terrestre à Shanghai depuis 1949, selon les rapports d'État chinois.

L'Administration météorologique chinoise a déclenché une alerte rouge typhon, son avertissement le plus extrême, lundi. Elle a prévenu de vents forts et de précipitations importantes affectant de nombreuses régions de l'est de la Chine.

La puissante tempête a causé des perturbations dans les voyages des vacanciers pendant la fête de la Mi-Automne, qui est un congé national de plusieurs jours commençant dimanche.

Depuis 20h dimanche, tous les départs des deux aéroports internationaux de Shanghai ont été suspendus. La plupart des trains et des services de ferry ont été suspendus, tandis que certaines autoroutes et ponts de la ville étaient fermés.

Plusieurs attractions touristiques de la ville, telles que le resort Disney de Shanghai, ont également fermé lundi.

L'impact du typhon à Shanghai a suscité une préoccupation mondiale, car c'est la première tempête tropicale de catégorie 1 à affecter la plus grande ville du monde en termes de population depuis le début des registres. despite les efforts de la Chine pour atténuer l'impact, avec l'Administration météorologique chinoise qui a émis une alerte rouge pour la région, la tempête a significativement perturbé les voyages en Chine, affectant des millions de résidents de l'est de la Chine.

