Shanghai fait face à ce que la Chine décrit comme sa tempête la plus puissante en sept décennies.

Ouragan Bebinca a touché terre dans un district industriel situé au sud-est d'une ville de 25 millions d'habitants aux alentours de 7h30 heure locale. Selon le Centre conjoint de surveillance des ouragans (JTWC), la tempête a présenté des vents allant jusqu'à 130 kilomètres par heure (80 mph), équivalent à un ouragan de catégorie 1 de l'Atlantique.

L'Administration météorologique chinoise a rapporté des vents de 151 km/h (94 mph) à proximité de l'œil de l'ouragan lors de son impact sur la côte, ce qui en fait la tempête la plus forte à toucher Shanghai depuis 1949, selon les médias d'État.

Lundi, l'administration a émis un avertissement rouge pour ouragan sévère, leur alerte la plus élevée, avertissant les résidents de s'attendre à des vents puissants, des précipitations importantes et des inondations côtières dans de vastes régions de la Chine orientale.

Le cyclone puissant a perturbé les projets de vacances de nombreux habitants pendant la fête de la Mi-Automne, une célébration nationale de trois jours qui a commencé dimanche. Tous les vols des deux principaux aéroports de Shanghai ont été annulés depuis 20h dimanche. La ville a arrêté ses services de ferry, suspendu certaines lignes de train et fermé les ports, les ponts et les routes lundi.

De nombreux sites touristiques de la ville, comme le resort Shanghai Disney, ont également fermé leurs portes lundi. Des vidéos sur Douyin, l'équivalent chinois de TikTok, montrent des employés utilisant du ruban adhésif pour fixer les poubelles aux clôtures dans le parc.

D'ici minuit lundi, plus de 414 000 personnes à Shanghai avaient été déplacées vers des lieux plus sûrs, avec des halls d'exposition et des gymnases d'école servant de refuges temporaires, selon CCTV. Des précautions similaires ont été prises dans les provinces voisines du Zhejiang et du Jiangsu. Dans toute la région, plus de 1 600 vols avaient été annulés lundi après-midi, selon CCTV.

Les utilisateurs des médias sociaux chinois de Shanghai ont rapporté des coupures de courant et d'eau lundi matin, incitant de nombreux habitants à faire des réserves de nourriture et de denrées de première nécessité pendant le week-end.

On s'attend à ce que Bebinca se transforme en tempête tropicale au fur et à mesure qu'elle se déplacera vers l'ouest à l'intérieur des terres.

Bebinca constitue la deuxième tempête majeure à toucher la Chine ce mois-ci, après le super ouragan Yagi, qui est devenu le deuxième ouragan tropical le plus puissant du monde à ce jour, avec des dommages dans la province du Hainan

Lire aussi: