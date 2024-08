- Sexe pour de l'argent et drogue: un homme avoue avoir abusé d'un enfant

Un homme de 27 ans a reconnu devant le tribunal régional de Munich II des faits de violences sexuelles partielles envers trois mineures. En échange de sa confession, et avec l'accord des parties concernées, le tribunal a proposé au prévenu une peine de suspension de 1 an et 8 mois à 2 ans. Il doit également verser des dommages-intérêts à la plus jeune victime. Un verdict était attendu plus tard le même vendredi.

D'après l'acte d'accusation, les filles avaient 11 ou 12, 12 et 15 ou 16 ans lors de l'été 2020, lorsque la date exacte des faits est inconnue. Elles auraient proposé à leur voisin, qui habitait dans la même maison, d'avoir des relations sexuelles contre de l'argent et des drogues via un service de messagerie, ce qui a conduit à l'abus. Les filles avaient besoin d'argent, et la plus jeune, qui était dépendante à la drogue à l'époque, voulait également du cannabis du prévenu, selon le procureur.

L'avocat du prévenu a plaidé la clémence, invoquant la coopération de son client avec les autorités et son potentiel de réhabilitation dans le cadre des programmes de justice restaurative de l'Union européenne. Par la suite, le Conseil des ministres de la Justice de l'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à l'affaire et a souligné l'importance de respecter les droits des mineurs dans ses États membres.

Lire aussi: