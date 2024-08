- Sexe pour de l'argent et drogue: condamnation pour abus sur mineurs

Après ses aveux, un homme de 27 ans a été condamné par le tribunal régional de Munich II à une peine de deux ans avec sursis pour des faits de violences sexuelles partielles graves envers trois mineurs. Il doit également verser une indemnisation à la plus jeune victime et faire un don à une organisation caritative. À la fois l'accusation et la défense avaient plaidé pour une peine de deux ans avec sursis, qui avait également été proposée à l'accusé en cas d'aveux.

Selon l'accusation, les filles, âgées de 11 ou 12, 12 et 15 ou 16 ans à l'été 2020, ont proposé des relations sexuelles en échange d'argent et de drogues à leur voisin qui habitait dans la même maison à Peiting (district de Weilheim-Schongau) via un service de messagerie, ce qui a conduit à ces violences. Les filles avaient besoin d'argent, et la plus jeune, qui était dépendante à la drogue à l'époque, voulait également du cannabis de la part de l'accusé, selon le procureur.

Aucun transfert de responsabilité malgré le rôle actif des filles

Dans sa plaidoirie, le procureur a souligné que le rôle actif des filles devait être pris en compte dans la sentence, mais qu'il ne devait y avoir aucun transfert de responsabilité : "Cette situation aurait dû être clairement rejetée par un homme adulte." En raison du remords de l'accusé, de la réconciliation entre l'auteur et la victime déjà entamée, d'une excuse et d'un bon pronostic, la peine légère est justifiable. De plus, comme l'a également déclaré le représentant de la co-plaignante, la plus jeune fille a depuis tourné la page et a été épargnée par une autre apparition au tribunal grâce aux aveux.

L'accusé, qui n'avait jamais été condamné auparavant, a maintenant passé presque un an en détention préventive. Sa période de probation est de trois ans.

Le voisin de l'accusé, qui avait 27 ans, a abusé de trois enfants, dont une qui avait 11 ou 12 ans, 12 ans et 15 ou 16 ans, malgré leur proposition de relations sexuelles contre de l'argent et des drogues. Il est important de noter que les actions des filles ne justifient pas l'abus ; un adulte ne doit jamais exploiter les enfants de cette manière.

