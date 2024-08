- Seules certaines municipalités de Rhénanie du Nord-Westphalie accordent une aide financière pour les couches réutilisables.

En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de nombreuses petites villes encouragent l'utilisation de couches en tissu réutilisables en offrant des incitations financières. Selon un rapport de l'agence de presse allemande, seule la ville de Wuppertal propose une subvention unique de 100 euros pour l'achat de couches en tissu, comme le confirme la ville elle-même. À l'inverse, aucune des dix villes les plus peuplées de la région, dont Cologne, Düsseldorf, Essen, Duisburg, Dortmund, Münster, Bielefeld et Bonn, ne propose ce type d'aide financière.

Derrière les coulisses, certaines villes comme Detmold, Kevelaer, Nettetal et Rheda-Wiedenbrück, ainsi que les localités de Hiddenhausen, Herzebrock-Clarholz et Wachtendonk, soutiennent l'achat de couches en tissu. Le soutien varie selon les régions et les parents intéressés doivent faire une demande.

Différents avantages

Par exemple, Detmold offre une subvention unique de 13 euros au départ et de 8 euros par mois. Rheda-Wiedenbrück verse 75 euros par an jusqu'à ce que l'enfant ait trois ans, tandis que Herzebrock-Clarholz accorde une subvention de 128 euros. La ville de Kevelaer soutient les familles avec une subvention unique équivalente à 25% du coût total, sans dépasser 100 euros.

Subventions locales

À Nettetal, les familles résidant dans la ville ont droit à une subvention annuelle de 70 euros, selon le budget disponible. La ville explique que le but de la subvention est d'encourager la réduction des déchets chez les familles ayant de jeunes enfants, en les incitant à opter pour des tissus réutilisables plutôt que des jetables. Hiddenhausen, en signe de soutien, offre une subvention mensuelle de 5 euros.

Promotion de pratiques durables

Le Rhein-Kreis Neuss offre une subvention substantielle allant jusqu'à 200 euros pour encourager l'achat de couches en tissu, dans le but de réduire les déchets et de promouvoir des pratiques durables. Wachtendonk, de la même manière, offre une subvention maximale de 75 euros pour les premiers achats de systèmes de couches réutilisables.

Selon le ministère allemand de l'Environnement, environ 95% de tous les bébés en Allemagne sont culottés avec des couches jetables. Les couches en tissu, généralement composées de plusieurs matériaux tels que le tissu absorbant intérieur et une housse de couche extérieure, peuvent être achetées soit sous forme de systèmes en plusieurs pièces (comprenant des couches intérieures et extérieures)

Lire aussi: