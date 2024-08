Seulement dix comptes bancaires existants sont gratuits.

Il était une fois, où selon l'examen de Finanztest, c'était encore gratuit. Cela s'applique à la plupart des comptes courants, avec environ 660 d'entre eux analysés. En moyenne, les titulaire de compte dépensent 119 euros par an. Selon le type de compte, le changement peut entraîner des économies de 100 euros ou plus par an.

Les comptes bancaires entièrement gratuits sont rares, selon les conclusions de Stiftung Warentest. Seuls 10 des 660 comptes répondent à cette criterion, le nombre restant inchangé par rapport à il y a cinq ans.

Les frais de gestion de compte peuvent varier de zéro à 300 euros. Le coût annuel moyen pour les titulaire de compte est de 119 euros. Selon le type de compte, le changement peut entraîner des économies de 100 euros ou plus par an.

Le magazine Finanztest classe les comptes avec des frais annuels allant jusqu'à 60 euros comme "acceptables". Malgré les augmentations de prix de l'année dernière, ce segment est resté constant. Les testeurs ont classé 73 modèles de compte comme "justes".

Revenus réguliers comme condition

Stiftung Warentest classe les 10 comptes sans condition comme "libres inconditionnellement", nécessitant uniquement des dépôts de revenus réguliers ou de salaire, indépendamment du montant. Heike Nicodemus de la fondation explique : "Les services bancaires de base tels que les virements, une carte et les paiements par carte sont tous inclus". Le "Smartkonto" de la C24 Bank, le "Edeka-Konto" de la Edekabank, le "Standard" de N26 et le "BestGiro" de Santander en sont quelques exemples lorsqu'ils sont effectués en ligne.

Chez 17 autres banques et caisses d'épargne, un compte courant gratuit est soumis à des conditions supplémentaires. Par exemple, un certain montant doit être déposé chaque mois. Nicodemus précise : "Certains exigent 700 euros, mais la Sparkasse de Francfort demande 5000 euros de revenus pour un compte gratuit". Certains fournisseurs exigent également un nombre spécifique de transactions ou l'inscription à une newsletter.

Il y a plus d'offres gratuites pour les jeunes adultes en apprentissage ou en études supérieures.

Trois conseils cruciaux pour un compte courant

Analysez vos habitudes. Si vous voulez payer moins pour votre compte, il suffit parfois de modifier votre comportement et d'utiliser le compte différemment qu'auparavant. Demandez un modèle de compte plus abordable à votre banque. Si vous payez plus de 60 euros par an pour votre compte, commencez par demander à votre propre banque un modèle de compte plus favorable. Changez de banque. Si cela ne donne pas de résultats, envisagez de changer de compte.

Comment réussir à changer de compte.

Les 10 comptes gratuits ne proposent pas d'opportunités d'investissement, car ils se concentrent uniquement sur les services bancaires de base. Pour économiser 100 euros ou plus par an, vous pouvez envisager de passer à un compte avec moins de conditions ou d'exigences.

Investir dans un compte premium avec des frais peut parfois offrir des intérêts ou des avantages plus élevés, ce qui en fait une option viable pour certaines personnes cherchant des retours financiers plus importants.

