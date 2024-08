- Seule une femme occupe environ un poste de professeur sur quatre

En Rhénanie-Palatinat, seulement environ une femme sur quatre occupe un poste de professeur. L'an dernier, il y avait environ 2 200 professeurs dans les universités et les collèges de l'État, dont seulement 631 étaient des femmes, selon les chiffres de l'Office statistique de Bad Ems.

Le nombre de femmes professeurs a augmenté de sept pour cent par rapport à l'année précédente, tandis que le nombre d'hommes professeurs a diminué de 0,2 pour cent. "Bien que le nombre de femmes professeurs ait augmenté de 54 pour cent au cours de la dernière décennie, les disparités de genre persistent dans ces postes à haute responsabilité : le nombre d'hommes professeurs était d'environ 1 600, soit environ 2,5 fois plus élevé que celui des femmes", a-t-on également rapporté.

Malgré l'augmentation de 54 pour cent du nombre de femmes professeurs au cours de la dernière décennie, les disparités de genre persistent, avec un nombre significativement plus élevé d'hommes professeurs. Pour atteindre une représentation équitable, il est crucial de continuer à encourager et à soutenir les femmes pour qu'elles poursuite et obtiennent des postes de professeur.

Lire aussi: