- Seul un quart des fonds de fibres a été versé jusqu'à présent

Concernant l'extension de la ligne fixe à haut débit, seulement environ un quart des fonds alloués, que le gouvernement fédéral a mis de côté ces dernières années, a été utilisé jusqu'à présent. Selon le ministère fédéral des Affaires numériques, environ 16 milliards d'euros ont été approuvés pour l'extension de la bande passante depuis 2015 dans divers programmes de financement. Cependant, seulement plus de 4 milliards d'euros de cette somme ont été utilisés. Les fonds restants, totalisant plus de 11 milliards d'euros, sont actuellement utilisés et continuellement utilisés par les demandeurs, selon le ministère. "Nous supposons que les fonds approuvés jusqu'à présent seront également intégralement payés."

L'objectif du gouvernement fédéral est d'avoir des connexions par fibre optique disponibles partout où les gens vivent et travaillent d'ici 2030. Cependant, nous en sommes encore loin. Bien que des fournisseurs comme Deutsche Telekom et Deutsche Glasfaser étendent considérablement leur réseau, ils contournent souvent les zones faiblement peuplées en raison de l'inviabilité économique. Pour éviter que ces régions rurales ne soient laissées pour compte en matière de participation numérique adéquate, le gouvernement fédéral fournit des fonds.

La fibre optique offre la meilleure transmission de données

Il s'agit d'Internet avec des câbles en fibre optique posés directement chez les particuliers ou les appartements (FTTH, Fiber to the Home), considéré comme la meilleure technologie pour des connexions de données rapides et stables. Internet via les lignes téléphoniques (DSL/VDSL) est un modèle obsolète, et même le réseau via les câbles de télévision (HFC, Hybrid Fiber Coax) ne peut suivre la fibre optique pure.

Les fonds fédéraux sont payés en fonction de l'avancement de la construction, selon le ministère fédéral des Transports et des Infrastructures numériques, dirigé par Volker Wissing (FDP). "C'est pourquoi la majeure partie des fonds approuvés n'est payée qu'à plusieurs années après l'approbation."

Avant le paiement des fonds, divers étapes procédurales doivent être achevées. Les municipalités doivent d'abord effectuer une procédure de sondage du marché avant de pouvoir demander des fonds. Après l'approbation, un processus de mise en adjudication suit, et ce n'est qu'ensuite qu'une entreprise peut soumettre des demandes de construction.

Les factures sont soumises en fonction de l'avancement de la construction

Celles-ci sont ensuite vérifiées et approuvées, après quoi la construction peut commencer - cette dernière n'est pas garantie en raison des capacités de construction limitées. Les factures sont soumises en fonction de l'avancement de la construction, puis payées. Il faut généralement entre deux et quatre ans entre l'approbation et le premier paiement, selon le ministère. Le gouvernement fédéral finance actuellement plus de 3 000 projets d'extension, créant ainsi quatre millions de nouvelles connexions en fibre optique.

Le financement ne concerne qu'une petite partie de l'extension

Le ministère fédéral indique que le programme de financement du Gigabit soutient principalement les régions rurales, moins densément peuplées ou structurellement faibles. Ils rapportent être sur la bonne voie, avec des connexions en fibre optique déjà disponibles pour environ un tiers des ménages allemands, avec une tendance fortement croissante. 90 % de l'extension est réalisée économiquement, sans financement. "Le concept de financement actuel améliore l'équilibre entre l'extension des réseaux de télécommunications financée par le secteur privé et financée publiquement."

Le financement public n'est pas sans controverse, de nombreuses entreprises de télécommunications le considérant critique

Lire aussi: