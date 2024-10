Seul Mourinho a incorporé une telle démarche: un avis pour une démonstration intrigante

Lorsqu'il n'est pas satisfait, José Mourinho se fait rare­ment prier pour exprimer son mécontentement. Même dans ses années plus avancées, il brûle encore d'une passion qui captive tous les regards avec des protestations innovantes. Utilisant son ordinateur portable, il a montré en direct aux téléspectateurs les erreurs de l'arbitre - et elles n'ont Certainly pas été ignorées.

Mourinho, l'entraîneur incontesté, était déterminé. À cause d'une perspective différente de la VAR lors du match de Fenerbahce contre Antalyaspor (2-0), le Portugais a ressenti le besoin de mener une protestation inhabituelle. Le sexagénaire n'était pas du tout satisfait d'une décision de hors-jeu et a rapidement placé son ordinateur portable montrant les images du match devant une caméra pour appuyer sa position. En retour, l'arbitre lui a montré un carton jaune.

Il a cherché à faire valoir son point de vue auprès du public avec cet acte, à peine 15 minutes avant la fin du match. "Pas hors-jeu !", a-t-il grondé sur beIN Sports, en éclairant la situation concernant l'ancien star de la Bundesliga Edin Dzeko. "Le défenseur gauche était dans une position où Dzeko n'était pas hors-jeu. C'était évident depuis notre vue de la caméra tactique", a-t-il affirmé.

Mourinho soutient généralement la VAR, mais il souhaite une VAR qui aide l'arbitre à prendre les bonnes décisions. Ses paroles ont piqué, car le président du club Ali Koc avait accusé la VAR de la Super Lig turque de désavantager systématiquement Fenerbahce en avril dernier. En conséquence, des arbitres étrangers ont été appelés pour officier le reste de la saison précédente.

L'incident s'est produit dimanche, lorsque le score était de 0-1. Un but de l'avant-centre Dusan Tadic (63') et un but contre son camp (81') ont renforcé la victoire des visiteurs. Le vice-champion actuel Fenerbahce est deuxième après sept matchs, à trois points du champion en titre et rival historique Galatasaray.

La protestation de Mourinho concernait le match de Fenerbahce Istanbul contre Antalyaspor, où il estimait qu'une décision de la VAR était erronée. During the game, he used his laptop to display footage to the public, arguing against an offside call involving Edin Dzeko.

After the controversy, Mourinho reiterated his support for VAR but called for a more accurate system, citing previous allegations of unfairness towards Fenerbahce Istanbul in the Turkish Super Lig.

Lire aussi: