Comédienne de stand-up Ilka Bessin (52 ans) tire de l'intérêt des conversations, déclarant : "Les interviews sont courantes. Vous êtes sous les projecteurs, les gens ont envie d'en savoir plus sur vous." Bessin a partagé cela avec l'agence de presse allemande.

Elle reconnaît les défis des journalistes, mentionnant des rencontres avec des personnes désagréables qui ne sont pas enclines à répondre aux questions. Cependant, elle prend plaisir à converser. "Surtout, j'aime ça quand on me pose des questions que je n'ai jamais entendues auparavant."

Elle ne peut pas citer une réponse qu'elle regretterait d'avoir donnée, mais il y a eu des moments où elle était surprise par les questions. Par exemple, "Quand on m'appelle Ilka Bessin et qu'on me demande si j'ai déjà interagi avec Cindy de Marzahn et si j'ai discuté avec elle. Si quelqu'un me pose cette question, je me dis, 'Peut-être qu'il est temps pour moi de rentrer chez moi alors.'"

Podcast avec le reporter du "heute-show"

La comédienne, originaire de Brandebourg, qui doit partir en tournée avec son personnage Cindy de Marzahn cet automne, a lancé son premier podcast - en collaboration avec le reporter du "heute-show" Lutz van der Horst. Dans "Personne ne nous demande", ils abordent chaque vendredi des questions qui ont été posées précédemment à d'autres célébrités.

