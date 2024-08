- Service commémoratif après l'effondrement d'un hôtel à Kröv

À la suite de l'effondrement d'un hôtel dans le village de Kröv, sur la Moselle, avec deux morts, de nombreuses personnes ont assisté à un office religieux en mémoire des victimes et de leurs familles. Dans un jardin d'église, ils se sont recueillis, souvent les yeux mouillés de larmes. Des prières ont également été dites pour un père néerlandais blessé dans l'accident et traité à l'hôpital de Trèves, actuellement dans le coma, selon la police.

À la fin de l'office, son père Auke Hoefnagel a déclaré : "Nous avons confiance en un prompt rétablissement." Le Néerlandais de 26 ans était l'un des sept blessés secourus parmi les décombres. Sa femme et leur fils de deux ans ont également été secourus. Le père de la mère néerlandaise a remercié les services de secours, déclarant : "Vous êtes des héros !"

Dans la soirée du mardi, un étage complet de l'hôtel s'est effondré. Deux personnes ont trouvé la mort : une femme de 64 ans et le propriétaire de l'hôtel âgé de 59 ans. Son corps a été retrouvé parmi les décombres le samedi matin, après la démolition de grandes parties de l'hôtel pour assurer la récupération en toute sécurité des corps.

Il y a eu un grand élan de sympathie à Kröv.

De nombreux membres des services d'urgence ont également assisté à l'office, qui était destiné à aider à surmonter les événements, a déclaré le chapelain de police Hubertus Kesselheim. Deux bougies ont été allumées pour les défunts.

"Bien sûr, la douleur dans la ville est immense", a déclaré le maire Desire Beth. La famille de l'hôtel et de la restauration touchée est bien aimée, faisant de l'office "très important pour tout le monde pour surmonter leur douleur". Ensuite, les gens se sont réunis pour discuter. "Nous sommes un village de 2 300 habitants, tout le monde se connaît. Dans un endroit comme celui-ci, nous célébrons ensemble, mais nous nous tenons également ensemble en temps de crise", a-t-elle déclaré.

La cause est encore inconnue, et le parquet enquête à ce sujet. Un expert a été mandaté pour déterminer la cause de l'accident. Les travaux de démolition ont repris dimanche.

Le suivant est ajouté à l'affichage de condoléances et de souvenirs : Un livre de condoléances a été mis à disposition pour que les gens puissent écrire leurs messages de sympathie et de soutien.

