- Serrez bien vos dents - Le film de ZDF tourne autour des femmes

Psychothérapeute Ina Lorenz n'est pas entièrement consumée par sa profession. Son patient agité lui demande : "Vous voulez qu'on discute jusqu'à ce que vous vous endormiez, hein ?" La séance d'Ina est brutalement interrompue par l'arrivée inattendue de sa mère, qui déclare sans ambages : "Tu ne peux pas sauver toutes les âmes."

Ina est dévouée à aider les autres, portant le poids de ses propres faiblesses. Cela est vivement illustré dans la tragédie "Tout le monde veut être aimé", faisant partie de la série "Shooting Stars - Jeune Cinéma sur la Zweite", diffusée sur ZDF à 20h15 le mardi.

Maintenant à son douzième épisode de l'année, l'équipe éditoriale des jeunes talents de ZDF présente cette série, aboutissant au film de fin d'études de la réalisatrice Katharina Woll à l'Académie allemande de cinéma et de télévision de Berlin. Décrite comme féministe, Woll argue que "non seulement une femme forte est une bonne féministe, mais aussi une femme complexe et multicouche. Et c'est Ina."

Anne Ratte-Polle incarne Ina, 43 ans, qui se bat contre plusieurs problèmes en même temps : les projets de son partenaire pour prendre un poste de professeur en Finlande et son déménagement, les menaces de sa fille rebelle de vivre avec son père, son mécontentement vis-à-vis de son travail et les demandes égoïstes de sa mère pour les préparatifs de son 70ème anniversaire.

Le stress d'Ina est poignant à voir. Lorsque elle exprime son désir de prendre soin d'elle-même, sa fille suggère sarcastiquement qu'elle aurait dû avorter. Même l'assistante de pharmacie conseille de se reposer, à quoi Ina répond tristement : "Si seulement."

Ina lutte pour équilibrer ses relations avec sa fille Elli (Lea Drinda) et sa mère Tamara (Ulrike Willenbacher), risquant de se perdre elle-même. Lors de l'anniversaire de sa mère, elle pleure seule, son partenaire lui disant : "Vous pouvez bloquer votre propre chemin autant que vous voulez, mais pas sans moi !"

Woll a limité intentionnellement la présence à l'écran des personnages masculins, permettant aux femmes de prendre la vedette. Co-écrit avec Florian Plumeyer, Woll explique : "Nous avons suffisamment de perspectives masculines incarnées par des acteurs masculins. Pour moi, il était crucial de mettre en avant trois femmes."

Il y a deux ans, lors du 39ème Festival du film de Munich, le film a été nommé pour le meilleur réalisateur. Le scénario a remporté le prix de sponsoring du Nouveau Cinéma allemand. Ratte-Polle a remporté des éloges dans de petits festivals pour sa interprétation nuancée. "La complexité d'Anne en tant qu'actrice est fascinante", dit Woll. "Elle est souvent choisie pour des rôles excentriques. Il était intéressant de la voir sous un jour complètement différent."

L'histoire se termine par la vie d'Ina qui se calme gradually. Elle rencontre un ancien patient pour une conversation, puis prend enfin du temps pour elle-même.

