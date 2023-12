Faits marquants de l'histoire

Séries plus courtes et chronomètres des tirs - l'ATP poursuit son expérience en matière de changement de règles

Le chronomètre de 25 secondes sera utilisé à l'US Open

Les Next Gen Finals vont expérimenter de nouvelles règles

Les changements pourraient être utilisés sur le circuit masculin à partir de 2019

Des changements de règles - tels que des porte-serviettes, des sets plus courts et des échauffements réduits - et d'autres innovations telles qu'un chronomètre de 25 secondes seront testés lors des Next Gen ATP Finals de novembre et pourraient être introduits sur le circuit masculin dès 2019.

C'est le chronomètre de service qui pourrait inquiéter les hommes procrastinateurs du tennis.

Le chronomètre de 25 secondes a été utilisé pour la première fois lors du tournoi de fin de saison de l'année dernière pour les meilleurs joueurs de 21 ans et moins et sera introduit pour la première fois dans un grand chelem lors de l'US Open de cette année.

Il existe déjà des règles relatives à la violation du temps dans le sport, mais le chronomètre des tirs permet aux joueurs et au public de voir le temps s'écouler.

Les conséquences d'un service manqué dans les 25 secondes à l'US Open n'ont pas encore été déterminées, mais le chronomètre a déjà été utilisé lors des qualifications de l'Open d'Australie de cette année et le sera lors des qualifications de Roland-Garros, qui se dérouleront plus tard ce mois-ci.

Cette année, l'US Open imposera également une période d'échauffement de sept minutes avant chaque match. Les joueurs disposeront d'une minute entre le moment où ils entreront sur le court et celui où ils se retrouveront au filet pour le tirage au sort. Les joueurs qui enfreignent cette règle sont passibles d'une amende de 20 000 dollars.

Rafael Nadal, qui a la réputation de prendre son temps entre les points, a exprimé son opposition au chronomètre des tirs.

"Si vous voulez bien jouer, vous devez laisser les joueurs respirer un peu", a déclaré le numéro deux mondial.

"Nous ne sommes pas des machines. Si vous voulez avoir des matches comme ceux que j'ai joués avec Novak (Djokovic), vous ne pouvez pas vous attendre à jouer des rallyes de 50 coups et à être prêt à jouer le point suivant dans 25 secondes", a ajouté Nadal, faisant référence au Serbe qui était de l'autre côté du filet lorsqu'ils ont disputé une finale de six heures à l'Open d'Australie en 2012.

"Mais si vous ne voulez pas d'un grand spectacle, bien sûr que c'est une grande amélioration".

L'ATP, l'instance dirigeante des circuits professionnels de tennis masculin, a déclaré mardi que les finales Next Gen, qui se tiendront du 6 au 10 novembre, continueront à tester les sets de quatre jeux, l'absence de score d'avantage et le coaching des joueurs en cours de match par le biais de jeux de tête.

Les échauffements seront réduits de cinq à quatre minutes et les joueurs devront utiliser un porte-serviettes au fond du court, ce qui évitera aux ramasseurs de balles de manipuler les serviettes.

Chris Kermode, président exécutif et président de l'ATP, a déclaré dans un communiqué : "Le tennis est un sport imprégné d'histoire et de tradition, et il ne fait aucun doute qu'il doit être préservé.

"Toutefois, ce nouvel événement nous a permis d'envisager quelques changements potentiels, et nous avons reçu des commentaires très positifs de nos partenaires sur le format de l'événement de l'année dernière.

"Nous reconnaissons cependant que nous avons besoin d'un échantillon plus important pour nous aider à tirer des conclusions efficaces, et l'événement de cette année nous donnera cette continuité pour nous aider à évaluer quels changements, s'il y en a, nous voulons incorporer dans le Tour régulier pour 2019".

Selon l'ATP, la durée moyenne des matchs du tournoi Next Gen de l'année dernière était d'une heure et 36 minutes. L'année dernière, la moyenne sur le circuit régulier de l'ATP World Tour était d'une heure et 39 minutes, selon l'instance dirigeante.

