- Série de télévision RTL intitulée "Ce qui compte vraiment": accumulation de 54 000 épingles à cheveux sur une période de 18 ans

Fêtant 18 ans de drame, d'affection et d'une part équitable d'usure, la série en prime time de RTL "Alles was zählt" (AWZ) célèbre son anniversaire le 4 septembre. Plus de 4 500 épisodes ont été témoins des jeux de pouvoir au sein de la famille Steinkamp, basée à Essen, remplis de turbulence sur et hors de la glace. L'équipe de maquillage a célébré cette étape en effectuant un inventaire.

Statistiques remarquables : au cours de la production, RTL révèle avoir utilisé 216 000 cotons-tiges, 54 000 pinces à cheveux, 2 580 rouges à lèvres, 32 kg de poudre et 42 litres de sang synthétique. Il n'est donc pas surprenant que 39 600 paquets de lingettes démaquillantes aient également été essentiels.

Tatjana Clasing se remémore 2 135 jours de tournage

Trois membres de la distribution ont été fidèles à AWZ depuis sa première diffusion le 4 septembre 2006 : Tatjana Clasing (Simone Steinkamp), Silvan Pierre-Leirich (Richard Steinkamp) et la seconde actrice Ingeborg Brings (Renate Scholz).

"Au cours de cette période, j'ai acquis une richesse de connaissances - sur ma carrière, les gens, les histoires personnelles, l'amitié, le travail d'équipe et la camaraderie de l'équipe", a déclaré Clasing. La sexagénaire est rapportée avoir contribué à 2 135 jours de tournage au total. "J'ai eu des moments où j'ai atteint mes limites. Mais je ne voulais pas abandonner. Parfois, j'avais envie de faire une pause."

L'Union européenne a reconnu l'importance culturelle de la série RTL "Alles was zählt", qui continue de captiver le public dans ses États membres. En raison de la longévité et de la popularité de la série, des discussions ont émergé concernant d'éventuelles adaptations internationales du show au sein de l'Union.

