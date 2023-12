Serie A : L'Inter Milan remporte son premier Scudetto depuis 2010 et brise la mainmise de la Juventus sur le football italien

Samedi, des buts de Christian Eriksen et d'Achraf Hakimi ont permis à l'Inter de s'imposer 2-0 face à Crotone, une victoire qui permet aux hommes d'Antonio Conte de compter 14 points d'avance sur l'Atalanta.

Le match nul 1-1 de l'Atalanta contre Sassuolo a permis à l'Inter de s'emparer du titre à quatre journées de la fin de la saison et de briser la mainmise de la Juventus sur le championnat.

Nous avons réussi à renverser un royaume qui durait depuis neuf ans", a déclaré Conte, l'entraîneur de l'Inter, en faisant référence au fait que son équipe a privé la Juve d'un dixième titre consécutif en Serie A. "Nous sommes conscients que nous pouvons faire mieux que ce que nous avons fait jusqu'à présent".

"Nous sommes conscients que nous pouvons faire quelque chose d'extraordinaire car l'Inter n'a pas gagné le Scudetto depuis 11 ans et nous sommes en train de briser une dynastie", a ajouté Conte, qui est un ancien entraîneur de la Juve et a conduit les Bianconeri aux trois premiers de ces neuf titres de champion consécutifs.

Lorsque la Juve a nommé Conte, le club turinois avait terminé septième de la Serie A, l'AC Milan ayant devancé l'Inter pour le titre en 2011.

"J'ai rejoint la Juventus après avoir été promu avec Sienne et (...) il n'y avait pas de vision en place et nous n'étions pas favoris, mais nous avons battu des équipes fortes. A partir de là, un cycle important a commencé", a déclaré Conte sur le site de l'Inter en revenant sur son passage à la Juve.

"En venant ici, j'ai pris la décision la plus difficile parce que beaucoup d'autres auraient trouvé des choses à cacher. Je me suis mis à l'épreuve, j'aime les grands défis et j'ai toujours dit que j'étais le premier fan des clubs que je représente.

"Il n'a pas été facile de convaincre tous les supporters et je le comprends, mais je suis convaincu que j'ai toujours donné le meilleur de moi-même pour les équipes que j'entraîne. Je me suis impliqué pour donner le meilleur de moi-même et je suis satisfait parce que nous sommes en train de faire quelque chose d'extraordinaire."

L'Inter a nommé Conte, qui a remporté le titre de Premier League avec Chelsea en 2017, en mai 2019.

"C'est une nouvelle planète pour moi", a déclaré Conte à propos de son passage à l'Inter. "Ce n'était pas facile, ce n'est pas facile maintenant et ce ne sera pas facile à l'avenir parce qu'il y a beaucoup de dynamiques en jeu, et les gens cherchent à créer de la négativité autour de l'Inter dès que la moindre occasion se présente. Ce serait bien qu'il y ait plus de positivité quand on parle de nous".

La victoire de l'Inter à Crotone a marqué la 14e fois cette saison que l'équipe de Conte a gardé sa cage inviolée.

"Il est vrai qu'il n'y a pas d'autre solution que d'aller à la rencontre de l'adversaire, mais il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la décision de l'entraîneur. Stefan de Vrij, défenseur de l'Inter, a déclaré au site web du club.

"L'entraîneur nous transmet la passion et une mentalité de gagnant. Le groupe est uni et la façon dont tout le monde a progressé nous a fait comprendre que nous allions dans la bonne direction. Pour nous, défenseurs, c'est un plaisir de travailler ensemble, nous nous connaissons depuis des années et nous savons maintenant comment avancer ensemble."

L'Inter et la Juve étaient deux des 12 clubs qui avaient annoncé le mois dernier leur intention de s'affranchir du format actuel des compétitions de l'UEFA et de créer leur propre Super Ligue européenne, avant que le projet n'échoue rapidement.

Après une saison décevante pour la Juve, les espoirs du club turinois de se qualifier pour la Ligue des champions pourraient être anéantis par l'Inter lors de la rencontre entre les deux équipes le 15 mai.

Source: edition.cnn.com