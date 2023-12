Sergio Perez remporte le Grand Prix de Singapour, émaillé d'incidents

Des pluies torrentielles ont retardé le début de la course d'une heure et, sur la piste glissante, la voiture de sécurité a été déployée à deux reprises - d'abord à la suite d'une collision entre Nicholas Latifi et Zhou Guanyu, puis après que Yuki Tsunoda a heurté les barrières.

Perez est sorti indemne de ce chaos et a finalement franchi le drapeau à damier avec sept secondes d'avance sur son dauphin Charles Leclerc, se rapprochant ainsi à deux points seulement de la deuxième place du pilote Ferrari au championnat des pilotes.

Carlos Sainz, de Ferrari, a complété le podium tandis que le coéquipier de Perez et leader du classement général, Max Verstappen, a été contraint d'attendre son deuxième titre après avoir terminé septième, l'un des pires résultats de sa saison.

"C'était certainement ma meilleure performance", a déclaré Perez, selon la F1. "J'ai contrôlé la course, même si le réchauffement [des pneus] a été assez difficile. Les derniers tours ont été très intenses. Je ne l'ai pas vraiment senti dans la voiture, mais quand j'en suis sorti, je l'ai senti. J'ai poussé [et] j'ai tout donné pour gagner aujourd'hui".

C'est Perez qui avait le mieux navigué dans ce départ effréné, dépassant le poleman Leclerc au virage 1, tandis que son coéquipier Verstappen perdait puis regagnait quatre positions en milieu de peloton.

Au dixième tour, la première voiture de sécurité a été déployée et Verstappen a profité de la compression du peloton pour gagner encore deux places et se retrouver P7, tandis que Latifi et Zhou ont tous deux abandonné.

Marquant son 350e départ en course, Fernando Alonso (Alpine) a subi une panne de moteur 10 tours plus tard, provoquant une voiture de sécurité virtuelle qui avait à peine terminé qu'elle réapparaissait à nouveau suite à l'accident d'Alex Albon (Williams) dans un mur et à la deuxième panne de moteur d'Alpine de la journée avec Esteban Ocon.

Ce n'est qu'à la moitié de la course que la piste est devenue suffisamment sèche pour permettre l'utilisation de pneus slicks, et tous les pilotes sont passés au stand pour changer de pneus alors qu'une autre voiture de sécurité était en place.

En accélérant à la reprise, Verstappen s'est bloqué en essayant de dépasser Norris et a été contraint de repasser par les stands pour changer une nouvelle fois de pneus, tandis qu'Hamilton a également commis une erreur peu caractéristique pour dégringoler hors de la course au podium.

Finalement, c'est Perez qui a résisté aux défis de Leclerc pour remporter sa deuxième victoire de la saison et la quatrième de sa carrière.

