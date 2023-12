Sergio Pérez remporte le Grand Prix de Monaco après une longue attente due à de fortes pluies

Le pilote mexicain a commencé la course en troisième position, mais a sauté les leaders au cours d'une course pleine d'action.

Alors que Pérez a remporté l'épreuve reine du sport pour la première fois, son coéquipier Max Verstappen a terminé troisième, Carlos Sainz de Ferrari étant deuxième.

Charles Leclerc, de Ferrari, était parti en pole, mais a terminé sa course à domicile en quatrième position après que la stratégie d'arrêt aux stands de son équipe a permis à Red Bull de dépasser le pilote monégasque.

Verstappen accroît ainsi son avance sur Leclerc en tête du championnat des pilotes.

Bévue de Ferrari

Le drame a eu lieu avant même le début de la course, avec un long retard dû à la pluie qui a repoussé le départ de plus d'une heure.

Leclerc a finalement pris la tête du peloton et a contrôlé les premières étapes de la course humide.

Mais ce n'était pas le cas pour le pilote Ferrari.

Leclerc s'est retrouvé derrière Pérez après s'être arrêté pour passer en pneus intermédiaires, puis s'est retrouvé derrière Verstappen et Sainz après un arrêt aux stands raté qui l'a fait rétrograder en quatrième position.

Ferrari avait tenté de changer d'avis et de dire à LeClerc de rester à l'extérieur à la place, mais il était trop tard avec le pilote déjà dans la voie des stands.

La voiture de sécurité a été de nouveau déployée après que Mick Schumacher a lourdement chuté - le pilote s'en est sorti indemne - mais les positions de tête sont restées inchangées sur un circuit où il est notoirement difficile de dépasser.

Un rêve devenu réalité

Malgré la déception de Leclerc - et sa colère par moments - un Pérez ému a mérité la victoire et a célébré avec style le fait que Red Bull ait quitté Monaco en étant l'équipe la plus heureuse.

"C'est un rêve qui devient réalité", a déclaré Pérez. "Après une course à domicile, c'est la course la plus spéciale à gagner.

Après une pause de deux semaines, la saison reprend pour une course à Baku, en Azerbaïdjan, avant que les pilotes ne se rendent à Montréal, au Canada.

Source: edition.cnn.com