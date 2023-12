Sergio Garcia troque ses clubs contre un ballon de football pour jouer au FootGolf

Faits marquants de l'histoire

Le champion du Masters Garcia s'essaie au FootGolf

Le sport hybride compte 100 000 joueurs dans le monde

Sergio Garcia a mesuré des milliers de putts au cours de sa brillante carrière de golfeur, mais aucun n'est comparable à celui-ci.

Au lieu d'un club de golf, il joue avec ses pieds ; le trou qu'il vise n'est pas une petite tache sur le green, mais une coupe béante de 21 pouces. Il ne s'agit pas de golf classique, mais d'une version hybride du jeu, le FootGolf.

Garcia, qui a remporté son premier tournoi majeur lors du Masters en début d'année, a récemment remplacé les mains par les pieds et le swing par le coup de pied en se rendant sur les greens pour une partie de FootGolf, une variante bien établie du golf sous sa forme traditionnelle.

Les joueurs tapent dans un ballon de football sur un parcours régulier dans le but de faire entrer la balle dans un grand trou en un minimum de "coups".

READ : Le destin m'a aidé à réaliser mon rêve de Masters, dit Sergio Garcia

READ : Nicklaus, Nadal, Figo, Phelps s'expriment sur Garcia

Cette méthode s'est rapidement imposée au cours de la dernière décennie. Garcia est l'un des milliers à s'être essayé à cette approche moderne du golf.

"Je savais que le FootGolf serait une évidence au vu du nombre de terrains de golf et du nombre de golfeurs et de footballeurs", a déclaré Mike O'Connor, président de l'association britannique de FootGolf, à CNN en 2014.

"J'ai toujours pensé que ce sport allait décoller.

Ce sport est pratiqué officiellement depuis 2006 et a connu un succès considérable au cours des 11 dernières années, avec notamment le premier tournoi officiel en 2008, une Coupe du monde qui a débuté en Hongrie en 2012 et un circuit mondial qui visite des pays tels que le Mexique, le Maroc et l'Australie.

La Fédération internationale de FootGolf, créée en 2012, compte aujourd'hui 36 nations membres ; 100 000 personnes joueraient à ce jeu dans le monde.

Le footgolf n'est qu'une version hybride du golf ; il y a aussi le speedgolf, un format rapide où les joueurs courent entre les coups, le golf urbain, qui se joue dans les villes plutôt que sur les greens, et des variantes plus extrêmes du jeu, comme le golf sur glace et le golf sur sable.

Grand fan du Real Madrid et président du CF Borriol, le club de sa ville natale, Garcia n'est pas étranger au terrain de football.

Mais qu'en est-il lorsqu'il croise sa principale passion sportive ? Regardez la vidéo en haut de la page pour découvrir comment l'Espagnol s'est débrouillé lors d'une récente partie de FootGolf.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com