Sergio Garcia parle de sa "meilleure année" et de son partenariat gagnant avec sa femme

Sergio Garcia a remporté son premier tournoi majeur en avril

L'Espagnol se marie avec sa femme Angela au cours de l'été.

Le couple attend son premier enfant l'année prochaine.

Il y a eu les 73 tentatives infructueuses de gagner un tournoi majeur - quatre places de vice-champion, 12 places dans les cinq premiers, 22 places dans les dix premiers - qui ont culminé en 18 saisons de ce qui aurait pu être.

Dans l'un de ses moments les plus vulnérables, il a dit au monde entier qu'il n'avait pas ce qu'il fallait pour gagner l'un des quatre grands tournois de golf.

"Je ne suis pas assez bon", a-t-il déclaré il y a cinq ans. "Je n'ai pas ce qu'il me faut. J'en suis arrivé à la conclusion que je devais jouer pour la deuxième ou la troisième place".

Il était sur le point de devenir le joueur le plus talentueux à n'avoir jamais remporté l'un des plus grands prix de golf.

Mais l'Espagnol a trouvé l'amour, et son bonheur en dehors du parcours s'est manifesté lors d'un dimanche glorieux à Augusta en avril, où près de deux décennies de chagrin golfique ont pris fin.

La meilleure année de tous les temps

Garcia, un tourbillon connu sous le nom de "El Nino" dans sa jeunesse, a résisté à une poussée de Justin Rose le dernier jour pour remporter le Masters dans un playoff qui lui a mis le genou à terre et lui a permis de remporter son premier titre majeur.

Même après avoir bogeyé le 10 et le 11 lors du dernier tour, et après avoir attrapé un arbre sur le 13. Alors que les observateurs s'attendaient à une nouvelle implosion de Garcia, le joueur de 37 ans a fait preuve d'un calme zen retrouvé.

Ce fut l'un des grands moments sportifs de l'année. L'ampleur de la victoire était telle que l'ancien numéro un mondial Rory McIlroy a pleuré lorsque son ami a finalement remporté le prix le plus prestigieux du golf.

Une autre victoire a suivi au cours d'une année que le numéro 11 mondial décrit comme "certainement la meilleure année de tous les temps."

Il termine l'année 2017 avec trois victoires de tournoi - le Dubai Desert Classic, le Masters et le Valderrama Masters - plus trois top 10 et des gains de plus de 3 millions de dollars sur le seul PGA Tour.

L'épouse de Garcia, Angela, quatre mois, est restée à ses côtés tout au long de l'année 2017, et c'est à elle qu'il doit son changement de comportement.

Interrogé sur la contribution de sa femme à son succès, le futur père déclare à Living Golf : "Il est difficile de dire une seule chose.

"Mais elle a apporté beaucoup d'amour, de calme, de confiance et elle va donner naissance à une magnifique petite fille, c'est tout simplement incroyable.

Le couple compétitif

L'année a été riche en rebondissements, tant sur le terrain qu'en dehors, pour les jeunes mariés.

"Je pense que c'est plus que ce à quoi nous nous attendions au début de l'année", explique Angela, ancienne golfeuse universitaire et journaliste sportive.

"Évidemment, la victoire au Masters a donné le coup d'envoi, puis nous nous sommes mariés pendant l'été et, peu de temps après, nous avons appris que nous allions avoir un bébé. C'est tout simplement incroyable.

"Sergio aime à dire que lorsqu'il est heureux en dehors du terrain de golf, il est plus facile pour lui d'être heureux sur le terrain et cela a beaucoup de sens.

"Il est évident que si vous avez des problèmes dans votre vie, tout ce que vous faites en tant que professionnel sera plus difficile.

Comprendre son partenaire

Elle ajoute : "Notre relation est excellente parce que nous rions beaucoup, nous passons de bons moments, nous nous ressemblons beaucoup tout en étant très différents, et cela semble fonctionner.

"Je suis très compétitive et je pense que Sergio le voit beaucoup.

"Je suis peut-être aussi compétitif que lui, voire plus, et je pense que nous faisons ressortir le meilleur de chacun. Il me l'a dit, je fais ressortir le meilleur de lui et il fait ressortir le meilleur de moi et, je veux dire, que peut-on demander de plus à la personne avec laquelle on passe le reste de sa vie ?

Dans un sport qui implique de voyager toute l'année autour du globe, il est utile d'avoir un partenaire compréhensif, dit Garcia.

Avec un père qui était un quarterback universitaire américain, un grand-père qui était un célèbre entraîneur de football au lycée et un cousin, Drew Brees, qui est le quarterback des Saints de la Nouvelle-Orléans, Angela apprécie les sacrifices et les efforts qu'une star du sport doit faire.

"C'est très important parce qu'elle connaît le genre de vie que nous menons et que ce n'est pas facile", explique Mme Garcia.

"Pour nous (les golfeurs), c'est beaucoup plus facile parce que nous y sommes habitués, mais pour nos partenaires, ce n'est pas facile de voyager partout et de ne pas avoir l'impression d'avoir une vraie maison, etc.

"Je ne pense pas que nous leur donnions suffisamment de crédit pour tout ce qu'ils font. Alors, oui, elle est extraordinaire".

Des paroles inspirantes

Garcia, dont le père est son entraîneur, reconnaît que tous les membres de son équipe - mon père, ma femme, ma mère, mon frère, mes managers, mon caddie, mes amis, mes beaux-parents - ont joué un rôle dans sa brillante année, mais il reconnaît également que son collègue Henrik Stenson a contribué à sa victoire au Masters.

En 2016, le Suédois, alors âgé de 40 ans, a remporté l'Open Championship et s'est adjugé son premier titre majeur grâce à un tour record de 63.

Mais ce n'est pas l'acte lui-même qui a inspiré Garcia, mais les paroles de sagesse que Stenson a partagées après sa victoire.

Sergio Garcia : Du presque homme au champion du Masters

L'Espagnol se souvient de cet échange : "Quand j'ai vu [Henrik] en Suisse, il est venu après avoir gagné l'Open, ce qui était incroyable, et je l'ai félicité et je lui ai dit à quel point nous étions heureux pour lui.

Et l'une des premières choses qu'il m'a dites, c'est : 'J'ai 40 ans, tu en as 36, il te reste 16 Majeurs avant tes 40 ans', donc tu as plein de chances...".

"Je ne sais pas si j'en avais besoin [qu'il me dise cela] ou non, mais cela m'a vraiment aidé.

"Je ne vais évidemment pas dire que j'ai gagné le Masters grâce à cela, mais en même temps, quand cela vient de quelqu'un que vous respectez, qui est un de vos amis, qui est passé par là et qui a été proche à de nombreuses reprises, qui n'a pas été capable de le faire et qui finit par le faire - quand quelqu'un comme lui vous dit cela, cela vous touche en plein dans ce muscle ici [en référence à son cœur], donc cela a vraiment signifié beaucoup".

Avec une nouvelle saison à l'horizon et l'impact de la paternité qui va bientôt changer sa vie, Garcia ne se contente pas de réfléchir à ses douze mois de succès. Il veut encore améliorer son jeu.

"J'ai un grand projet pour le début de l'année prochaine avec l'arrivée du bébé, donc nous sommes très excités à ce sujet, je pense que ça va être incroyable", dit-il.

"Il y a donc beaucoup de choses formidables qui se préparent et, je l'espère, je veux juste être en aussi bonne santé que possible et essayer de continuer à m'améliorer et à me donner des chances.

"C'est l'objectif, continuer à avancer. Ce n'est pas facile à réaliser, mais il y a des domaines dans lesquels je peux m'améliorer.

"Je pense que mentalement je peux encore m'améliorer et si je m'améliore un peu mentalement, quand il s'agit du jeu de golf, cela m'aidera à être dans cette humeur calme que j'ai expérimentée cette année un peu mieux.

