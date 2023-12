Sergio Aguero va rejoindre le FC Barcelone, le club espagnol ayant entamé une refonte de son effectif

Sergio Aguero quittera Manchester City pour rejoindre le Barça à l'expiration de son contrat le 1er juillet, a annoncé lundi le club espagnol.

Le joueur de 32 ans, considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la Premier League, a signé jusqu'à la fin de la saison 2023 avec une clause de rachat fixée à 100 millions d'euros (122 millions de dollars).

Cette signature intervient deux jours après la défaite de Manchester City en finale de la Ligue des champions face à Chelsea FC.

La superstar argentine a posté sur Instagram des photos de lui portant un maillot du FC Barcelone avec la légende : "Avec le même engagement et la même passion que toujours, maintenant le Barça. Longue vie à Barcelone".

À Barcelone, Aguero retrouvera son coéquipier international Lionel Messi, largement considéré comme l'un des plus grands footballeurs de tous les temps et qui est également le parrain de son fils.

"C'est une immense joie parce que depuis mon enfance, et encore plus maintenant avec Messi, je pense que le Barça est le meilleur club du monde", a déclaré Aguero dans un communiqué publié par le club lundi.

"Tout joueur à qui l'on offre la possibilité de jouer au Barça se présentera. J'essaierai de faire de mon mieux pour aider le club à gagner de grandes choses".

Le FC Barcelone a présenté Aguero lundi aux côtés duprésident récemment élu Joan Laporta et d'autres dirigeants.

"Nous t'avons accueilli avec un tango, une danse très excitante, comme toi, parce que nous savons que tu vas marquer beaucoup de buts pour le Barça", a déclaré Laporta dans le communiqué.

Le Barça a battu l'Athletic Bilbao pour remporter la Copa del Rey en avril, mais a terminé troisième de la Liga et a été éliminé de la Ligue des champions par le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale.

Aguero a rejoint City en provenance de l'Atletico Madrid en 2011 et a remporté cinq titres de Premier League, une FA Cup et six Coupes de la Ligue.

L'Argentin est le meilleur buteur de l'histoire de City avec 260 buts en 390 apparitions, mais il a souffert de blessures ces dernières saisons et n'a fait que 12 apparitions en Premier League la saison dernière, marquant quatre buts.

Aux côtés de joueurs comme Vincent Kompany et David Silva, Aguero a contribué à ouvrir une nouvelle ère de succès pour le club, qui a été soutenu par de riches investissements du groupe Abu Dhabi United.

On se souviendra toujours de lui pour son but décisif dans le temps additionnel contre QPR en 2012, qui a permis à Manchester City de remporter son premier titre de champion d'Angleterre en 44 ans.

Aguero n'a toutefois pas pu aider son équipe à remporter la très convoitée Ligue des champions, jouant plus de 20 minutes lors de la défaite 0-1 contre Chelsea lors de la finale de samedi.

Barcelone a également annoncé la signature gratuite du défenseur de Manchester City, Eric Garcia, qui a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison 2025/26. Le club a fixé la clause de rachat du joueur à 400 millions d'euros (489 millions de dollars).

Lesclauses de rachat sont courantes en Espagne et constituent un élément obligatoire de la plupart des contrats espagnols, selon l'avocat spécialisé dans le sport Daniel Geey, bien qu'elles ne reflètent pas nécessairement la véritable valeur marchande d'un joueur.

Le joueur doit littéralement "racheter" son contrat au montant stipulé, mais dans la pratique, c'est le club acquéreur qui paie le montant par l'intermédiaire du joueur", selon Geey.

Garcia, 20 ans, a fait partie de la célèbre académie de Barcelone de 2008 à 2017, lorsqu'il a rejoint Manchester City.

L'Espagnol, qui a été inclus dans l'équipe de son pays pour l'Euro 2020 aux côtés de ses nouveaux coéquipiers Jordi Alba, Sergio Busquets et Pedri, n'a fait que 12 apparitions avec City la saison dernière.

Ben Church et Jack Guy de CNN ont contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com