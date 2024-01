Sergio Agüero, star du FC Barcelone, exclu pour trois mois suite à une "évaluation cardiologique".

L'Argentin a été contraint de quitter le terrain à la 40e minute du match nul 1-1 de Barcelone contre Alavés samedi, après être tombé au sol et s'être tenu la poitrine, mais il a pu quitter le terrain sans aide.

Le journal espagnol Sport et l'agence de presse EFE ont ensuite annoncé qu'Agüero avait souffert d'une arythmie cardiaque.

"Le joueur de l'équipe première Sergio Agüero a été soumis à un processus diagnostique et thérapeutique par le Dr Josep Brugada", a déclaré le Barça dans un communiqué.

"Il est indisponible pour la sélection et au cours des trois prochains mois, l'efficacité du traitement sera évaluée afin de déterminer son processus de récupération.

"L'Argentin a été transporté à l'hôpital pour une évaluation cardiologique samedi après le match Barça-Alavés au cours duquel l'attaquant du Barça s'est senti mal en première mi-temps et a été remplacé avant la mi-temps par Philippe Coutinho."

LIRE : Sergio Aguero, star du FC Barcelone, admis à l'hôpital pour un "examen cardiaque" après avoir ressenti une douleur à la poitrine pendant le match.

"Je vais bien et je suis dans de bonnes dispositions pour entreprendre le processus de récupération", a écrit Agüero sur Twitter. "Je veux remercier tout le monde pour tous les messages de soutien et d'amour qui ont rendu mon cœur plus fort aujourd'hui.

Agüero a souffert de blessures depuis qu'il a rejoint les Blaugrana en provenance de Manchester City et n'a pu faire ses débuts qu'en octobre.

Son absence ne fera qu'ajouter aux difficultés du Barça, qui a récemment limogé Ronald Koeman de son poste d'entraîneur en raison d'un début de saison peu encourageant.

Après 11 journées, le FC Barcelone occupe la neuvième place de la Liga, à neuf points du leader, la Real Sociedad, et doit affronter mardi le Dynamo Kiev en Ligue des champions.

L'entraîneur intérimaire Sergi Barjuan aura à cœur de prendre les trois points, car Barcelone occupe la troisième place du groupe E, derrière le Bayern Munich et Benfica, avec une seule victoire en trois matches jusqu'à présent.

Eriksen à l'honneur

Par ailleurs, l 'Inter Milan a déclaré qu'il autoriserait Christian Eriksen à partir à l'étranger afin de poursuivre sa carrière de footballeur.

Le milieu de terrain danois a été victime d'un arrêt cardiaque et s'est effondré lors du match de l'Euro 2020 contre la Finlande en juin dernier.

Il a reçu des soins vitaux sur le terrain et a ensuite été équipé d'un défibrillateur cardioverteur implantable (DCI), un petit appareil placé sous la peau pour surveiller le rythme cardiaque.

Il est relié au cœur par de minces fils et peut réguler les rythmes cardiaques anormaux par des chocs électriques.

Cependant, Eriksen ne peut toujours pas jouer au football professionnel en Italie.

"Il convient de noter qu'à la suite d'une grave blessure survenue lors du Championnat d'Europe en juin 2021, le joueur a été temporairement empêché par l'autorité médicale italienne d'exercer une activité sportive au cours de la saison actuelle", a déclaré l'Inter dans un communiqué la semaine dernière.

"Bien que les conditions actuelles du joueur ne répondent pas aux exigences de l'aptitude sportive en Italie, la même chose pourrait être réalisée dans d'autres pays où le joueur pourrait reprendre l'activité compétitive."

Source: edition.cnn.com