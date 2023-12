Sergio Aguero : La statue de l'ancien joueur de Manchester City est immortalisée

À Sunderland, les supporters de Manchester United sont restés bouche bée malgré la victoire 1-0 de leur équipe, figés par l'une des conclusions les plus dramatiques que la Premier League anglaise ait jamais connues, alors que leurs espoirs de titre s'évanouissaient. C'est un final qu'aucun scénariste hollywoodien n'aurait pu imaginer crédible.

Alors que City est mené 2-1 à la 92e minute et qu'il lui faut gagner contre les Queens Park Rangers pour remporter son premier titre de Premier League en 44 ans, Edin Dzeko égalise.

Puis, à 93:20, dans la dernière minute du match, un Sergio Aguero serein s'est frayé un chemin à travers la défense frénétique des QPR et a marqué le but de la victoire et du titre de Premier League 2011/12. C'est la pagaille.

Dix ans plus tard, le but d'Aguero a été immortalisé sous la forme d'une statue à l'extérieur de l'Etihad Stadium.

Ce but vient couronner une saison douce-amère pour Aguero, qui a été contraint de prendre sa retraite en décembre après avoir ressenti des douleurs à la poitrine lors du match nul 1-1 entre Barcelone et Alavés. On lui a ensuite diagnostiqué une arythmie cardiaque.

"En vérité, c'est une très belle chose pour moi, me voir il y a 10 ans est très émouvant", a déclaré Aguero à propos de la statue, qui a été dévoilée vendredi dans le cadre d'une série d'événements et d'activités organisés par Manchester City pour célébrer le dixième anniversaire de son remarquable titre de champion de Premier League.

Éclairée par une lumière bleue la nuit et réalisée en acier galvanisé, la statue a été conçue et créée par le célèbre sculpteur Andy Scott dans son studio de Philadelphie.

Elle représente le moment précis où Aguero a enlevé son maillot et l'a agité autour de sa tête en signe de célébration.

Les sculptures de Scott sont réalisées en acier galvanisé et comprennent des structures telles que "The Kelpies", deux têtes de cheval en acier de 30 mètres de haut situées près de Falkirk, en Écosse.

"Ce fut un honneur de travailler sur un projet qui représente tant pour les fans de Manchester City dans le monde entier, en hommage à un joueur aussi important dans la vie de ce club de football", a déclaré M. Scott.

"Je ne me faisais pas d'illusions sur l'importance de ce projet pour le club, pour les supporters, pour Sergio lui-même et j'espère que cette statue apportera joie et bonheur à tous ceux qui la verront.

La statue d'Aguero s'ajoute à celles de Vincent Kompany et de David Silva pour commémorer la première équipe de City à avoir remporté le championnat depuis 1968.

Lors de son passage à Manchester, Aguero a inscrit 184 buts en 275 matches de Premier League, devenant ainsi le meilleur buteur de l'histoire du club et le quatrième meilleur buteur de l'histoire de la Premier League.

"Au cours de ces dix années, j'ai pu remporter de nombreux trophées et aider le club à devenir l'un des plus importants au monde", a déclaré l'Argentin de 33 ans.

"Je suis très reconnaissant au club d'avoir érigé cette statue en reconnaissance de ma carrière de footballeur à Manchester. C'est quelque chose de très spécial."

Aguero a rejoint Barcelone à l'été 2021 dans le cadre d'un transfert gratuit, mais n'a fait que cinq apparitions pour le club espagnol avant de prendre sa retraite prématurément.

Depuis sa victoire en 2012, Man City a remporté la Premier League quatre fois de plus, dont trois des quatre derniers championnats.

Elle est actuellement sur le point de remporter un cinquième titre, avec trois points d'avance sur Liverpool, deuxième, et une meilleure différence de buts, alors qu'il ne reste plus que deux matches à disputer.

Source: edition.cnn.com