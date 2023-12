Faits marquants de l'histoire

Serena Williams se retire de l'Open d'Australie

Williams a donné naissance à une petite fille en septembre

Elle a joué un match d'exhibition en décembre

L'Américaine est la championne en titre de l'Open d'Australie

L'Américaine, qui a remporté 23 tournois du Grand Chelem, est revenue sur le court lors du Mubadala World Tennis Championship à Abu Dhabi le week-end dernier, moins de quatre mois après avoir accouché, mais ce tournoi lui a donné à réfléchir.

"Après avoir participé à Abu Dhabi, j'ai réalisé que, bien que je sois très proche, je ne suis pas là où je voudrais être personnellement", a déclaré l'Américaine de 36 ans.

"Mon entraîneur et mon équipe m'ont toujours dit de ne participer aux tournois que si j'étais prête à aller jusqu'au bout. Je peux rivaliser, mais je ne veux pas me contenter de rivaliser, je veux faire beaucoup mieux que cela et pour cela, j'ai besoin d'un peu plus de temps.

"Cela dit, même si je suis déçu, j'ai décidé de ne pas participer à l'Open d'Australie cette année.

Lorsque Williams a remporté l'Open d'Australie l'année dernière, elle était déjà enceinte de deux mois.

"Le souvenir de l'Open de l'année dernière restera gravé dans ma mémoire, et Olympia et moi avons hâte d'y revenir", a ajouté Williams. "J'apprécie le soutien et la compréhension de mes fans et de tout le monde à l'Open d'Australie.

Après avoir battu le record de l'ère Open de Steffi Graf en janvier dernier en remportant un septième titre à Melbourne Park, Williams a besoin d'un titre de grand chelem supplémentaire pour égaler le record de Margaret Court.

Williams, qui occupe actuellement le 22e rang mondial, n'est pas le seul grand nom à se retirer de l'Open d'Australie, qui débute le 15 janvier.

Jeudi, l'ancien numéro un mondial Andy Murray a déclaré qu'il ne participerait pas à Melbourne en raison d'une blessure à la hanche, tandis que l'ancien finaliste de l'US Open Kei Nishikori s'est également retiré, déclarant qu'il n'était pas encore complètement remis d'une blessure au poignet.

Il n'est pas encore certain que le sextuple vainqueur de l'Open d'Australie, Novak Djokovic, participera au premier tournoi du Grand Chelem de l'année.

Le vainqueur de 12 tournois du Grand Chelem a déclaré mercredi qu'il prendrait une décision sur sa participation après avoir pris part à deux tournois d'exhibition la semaine prochaine.

