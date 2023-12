Serena Williams se qualifie pour le quatrième tour de Roland-Garros et veut entrer dans l'histoire

L'Américaine de 39 ans a battu sa compatriote Danielle Collins 6-4 6-4 sur le court Philippe Chatrier, alors que le tableau féminin s'ouvrait sur des éliminations de têtes de série.

Après la défaite d'Aryna Sabalenka, tête de série n°3, face à Anastasia Pavlyuchenkova, Williams est devenue l'une des quatre têtes de série du Top 10 encore présentes dans le tableau féminin.

"Cela m'a fait beaucoup de bien", a déclaré Williams lors de la conférence de presse d'après-match. "Les choses n'allaient pas dans mon sens. Ce n'est pas comme si elle m'avait donné ces jeux. J'ai dû les gagner et les retourner. C'est très positif pour moi avant le prochain match.

Elle vise à égaler le record de Margaret Court (24 tournois du Grand Chelem), mais n'a pas dépassé le quatrième tour à Roland-Garros depuis 2016.

Williams, triple championne de Roland-Garros, a été mise à l'épreuve tout au long de la rencontre par sa compatriote.

Dans un premier set très disputé, Collins a dû défendre des balles de break et même une balle de set jusqu'à ce que Williams parvienne à sceller l'issue de la manche grâce à un ace.

Avec un premier break dans le deuxième set, Collins semblait pouvoir s'effondrer.

Mais, faisant preuve d'une détermination remarquable face à l'adversité, la joueuse de 27 ans a enchaîné quatre jeux consécutifs pour prendre une avance de 4-1.

Ce déficit a semblé réveiller Williams, qui a remporté cinq jeux consécutifs pour se qualifier pour le quatrième tour à Paris pour la 13e fois.

"C'était un peu décevant après avoir mené 4-1", a déclaré Collins après la rencontre. "Je pense que Serena a joué un très bon tennis pour revenir. Je ne pense pas avoir joué à mon meilleur niveau dans ces moments-là. Il faut que j'en tire les leçons, que je fasse mieux la prochaine fois et que je sois capable de conclure le set.

"J'ai dit [après le match] que j'aimerais qu'elle gagne tout et que je la soutiendrais. Je pense que nous admirons et aimons tous Serena, en particulier les joueuses américaines. C'était assez surréaliste aujourd'hui d'aller sur le terrain et de jouer contre quelqu'un que je me souviens avoir regardé à l'âge de 9 ou 10 ans, jouer ici, d'être ici, de partager ce court avec elle, de vivre cette expérience. J'espère que je serai un tremplin pour qu'elle gagne un autre tournoi du Grand Chelem. Ce serait vraiment excitant et cool, donc je vais suivre chaque point".

Williams affrontera la Kazakhstanaise Elena Rybakina, tête de série n°21, pour une place en quarts de finale.

Outre les retraits de Naomi Osaka et d'Ashleigh Barty, certains décès très médiatisés ont permis d'ouvrir le tableau à d'autres.

La défaite de Sabalenka vendredi s'ajoute à celles de têtes de série comme Karolina Pliskova, Bianca Andreescu et Belinda Bencic.

Pour Williams, qui a remporté 23 grands chelems, une chance d'égaler le record de Court ne sera peut-être jamais aussi présentable, mais elle cherchera à remporter son premier titre en grand chelem depuis 2017.

