Serena Williams gagne en revenant au tennis, puis répond à une question sur l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques

Williams gagne 7-5 6-3 contre Diyas à Indian Wells

Elle n'avait pas joué en simple depuis sa victoire à l'Open d'Australie en 2017.

Williams répond à une question sur l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques et nie avoir commis un acte répréhensible.

Williams a battu Diyas 7-5 6-3 dans le désert californien jeudi, lors de son premier match de simple en compétition depuis sa victoire à l'Open d'Australie 2017 il y a 14 mois.

Ses pensées se sont ensuite rapidement tournées vers sa fille Alexis.

"Cela fait plus d'un an et un enfant plus tard", a déclaré Williams à la foule. "Je vais pouvoir rentrer à la maison avec elle, donc je suis excitée à ce sujet. Merci beaucoup de m'avoir soutenue".

Williams a amélioré sa fiche de 3-0 contre Diyas, 53e au classement. Son service n'a pas été brisé dans la première manche, mais Diyas l'a fait à deux reprises dans la deuxième, bien que Williams ait remporté les trois derniers jeux de la manche de nuit pour préparer un duel contre la 29e tête de série, Kiki Bertens, dans une répétition des demi-finales de Roland-Garros en 2016.

"Cela n'a pas été facile", a déclaré Williams. "J'ai joué contre elle plusieurs fois auparavant et nous avons toujours eu quelques sets serrés. Mais c'était bien. Je suis un peu rouillée.

"Mais ce n'est pas grave. Je suis ici pour faire du mieux que je peux".

Serena Williams gagne pour son retour au tennis

Les questions posées à Serena Williams lors de la conférence de presse d'après-match ne portaient pas uniquement sur la maternité, les coups droits et les revers.

Une question inattendue

Elle a été interrogée sur l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques qui lui avait été accordée pour le tournoi de Roland-Garros 2015, lorsque Williams, malade, s'était battue pour remporter le titre à Paris.

L'AUT - pour la prednisone - a été révélée en 2016 par Fancy Bears, un groupe de pirates informatiques soupçonnés d'avoir des liens avec la Russie.

Selon la Mayo Clinic - une institution médicale respectée - la prednisone est un corticostéroïde utilisé pour traiter un certain nombre de maladies.

Lors de sa conférence de presse, Williams a nié tout acte répréhensible et a déclaré qu'elle n'avait jamais été contrôlée positive à une substance interdite.

"Je n'ai jamais été contrôlée positive, j'ai toujours obtenu une AUT, vous devriez donc vérifier les faits", a déclaré Williams.

Lorsque le journaliste a répliqué, il a dit : "Vous avez bien obtenu une AUT, mais vous n'avez jamais été contrôlée : "Vous avez bien obtenu une AUT mais elle a été antidatée", Williams a répondu : "Non, non, non, non.

"En fait, je n'ai pas pu jouer à Roland-Garros et je n'allais pas le faire à moins d'avoir une AUT parce que, si vous vous souvenez bien, cette année-là, j'étais incroyablement malade

"Je ne sais pas comment j'ai pu gagner le match et j'ai dit que je ne pouvais littéralement pas jouer la finale (contre Lucie Safarova) mais que j'avais besoin d'une AUT pour prendre un décongestionnant.

"En fin de compte, c'est ce qu'il faut faire.

Jeudi, Williams a de nouveau gagné sur le court à l'issue de ce "voyage".

L'Américaine a remporté à Melbourne son 23e titre du grand chelem, un record, alors qu'elle était au début de sa grossesse et n'a pas rejoué pendant le reste de l'année 2017.

Elle a failli mourir

Elle a accouché début septembre par césarienne d'urgence et a révélé à CNN qu'elle avait failli mourir dans les jours qui ont suivi, ayant été diagnostiquée d'une nouvelle embolie pulmonaire - Williams avait eu la même affection en 2011 - qui avait déclenché des complications.

Son année mouvementée ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est mariée en novembre à la Nouvelle-Orléans avec le cofondateur de Reddit Alexis Ohanian - qui était dans la loge de Williams jeudi - avant de revenir sur le court fin décembre pour une exhibition à Abou Dhabi contre la championne de Roland-Garros Jelena Ostapenko.

La joueuse de 36 ans a disputé son premier match de compétition de l'année le mois dernier, en associant sa grande sœur Venus en double dans la compétition par équipes de la Fed Cup contre les Pays-Bas.

À l'approche de son retour à Indian Wells, Ohanian a conçu quatre panneaux d'affichage qui ont été installés à Palm Springs, près d'Indian Wells.

Williams - qui n'a plus de classement en raison de son inactivité - pourrait rencontrer Venus au troisième tour à Indian Wells. Venus était une autre spectatrice sur le court central jeudi.

Le match de Serena contre la Kazakh Diyas a marqué la première fois depuis 1999 qu'elle n'a pas eu d'exemption au premier tour à Indian Wells ou à Miami, les deux tournois connus sous le nom de "sunshine double". Ces deux tournois sont considérés comme les deux plus grands événements combinés en dehors des grands tournois.

Motivée

À la veille d'Indian Wells, Williams a déclaré qu'elle ne manquait pas de motivation, bien qu'elle ait remporté le plus grand nombre de tournois du Grand Chelem - féminin ou masculin - dans l'ère ouverte.

"J'ai toujours été extrêmement motivée, mais j'aimerais surtout que ma fille soit à mes côtés, qu'elle fasse de grandes choses et qu'elle joue très bien, ce qui me donne une certaine motivation", a-t-elle déclaré à la BBC.

"J'aurais pensé prendre ma retraite il y a six ans, mais je suis toujours là, je joue très bien et je pense que je continuerai à bien jouer.

Elle a déclaré qu'Indian Wells était un bon moment pour entamer son retour, en pensant aux trois derniers tournois du Grand Chelem en 2018.

Atteindre 24 tournois majeurs permettrait à Williams d'égaler Margaret Court pour le plus grand nombre de titres du Grand Chelem jamais remportés.

"L'objectif de Serena (pour cette année) sera de gagner des tournois du Grand Chelem", a déclaré son entraîneur, Patrick Mouratoglou, au site officiel de la WTA. "Elle sait que son retour peut prendre du temps, mais son niveau d'exigence est toujours aussi élevé.

"Il reste trois grands chelems cette saison. Ce seront ses trois objectifs principaux pour 2018."

