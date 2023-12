Serena Williams et Naomi Osaka en difficulté à Roland-Garros, alors que les records sont battus

La défaite 6-2, 7-5 a été un choc pour Williams, qui n'avait pas quitté un tournoi majeur aussi tôt depuis cinq ans.

"J'ai l'impression qu'elle a frappé à quelques centimètres de la ligne dans le premier set en particulier, et je n'ai pas joué contre quelqu'un comme ça depuis longtemps", a déclaré Williams à la presse.

L'élimination de Williams a fait suite à un autre choc survenu plus tôt dans la journée, lorsque la nouvelle venue Naomi Osaka, qui avait connu une ascension fulgurante lors des deux derniers tournois majeurs, s'est inclinée 6-4, 6-2 face à la Tchèque Katerina Siniakova.

Williams tentait d'égaler le record de Margaret Court pour le plus grand nombre de titres du Grand Chelem en simple et Osaka essayait de devenir la première femme à remporter trois tournois majeurs consécutifs depuis que Williams l'a fait en 2015.

Mais Williams a manqué de matches avant Roland-Garros, n'en ayant terminé que trois après son Open d'Australie mouvementé qui s'est terminé par une blessure à la cheville lors d'une défaite en quart de finale.

La maladie, mais surtout, ces derniers temps, une blessure au genou, l'ont tenue à l'écart.

Avec trois titres, Roland-Garros est également le Grand Chelem qu'elle a eu le plus de mal à conquérir.

"Je me sens définitivement à court de matches, et j'essaie de me mettre dans le bain", a déclaré Williams, reconnaissant qu'elle avait besoin de travailler sur sa condition physique.

"Je suis encore loin du compte", a-t-elle ajouté. "Mais c'est la partie la plus optimiste, je n'ai pas pu être sur le court autant que je l'aurais voulu. Ce n'est pas grave. Au moins, je peux commencer à essayer d'y consacrer du temps maintenant.

"La saison a été très éprouvante pour moi.

Le septième jour de Roland-Garros en images

Pourtant, tous les tournois auxquels participe la joueuse de 37 ans sont des tournois qu'elle peut gagner. Elle est Serena, après tout.

Un retour ?

Et lorsque Williams a remonté un set et un break de retard pour mener sa rivale de 35e rang 5-4 dans le deuxième set, peu de gens auraient parié contre elle.

Williams a réalisé d'innombrables retours en Grand Chelem.

Son service souple et puissant a commencé à s'enclencher et la 10e tête de série a pu compter sur le soutien du public du court Philippe-Chatrier, surtout lorsque Kenin, fougueuse et en pleine ascension, a contesté plusieurs appels de ligne qui ont semblé énerver Williams.

Mais son adversaire de 20 ans, née en Russie, n'a pas cédé et a fait le break pour 6-5 dans un match qui a commencé par une erreur de Williams sur un coup droit long alors que Kenin n'était pas en mesure de le faire.

Williams a eu une autre occasion mais a envoyé un coup droit à côté de la balle de break. Puis, sur une deuxième balle de match, son revers s'est envolé.

Kenin, qui considère Maria Sharapova comme son idole, a laissé tomber sa raquette et, lors de sa poignée de main avec Williams, a semblé incrédule face à ce qu'elle venait d'accomplir.

Osaka, quant à elle, a admis que les Internationaux de France étaient trop difficiles à gérer.

Un sentiment différent

"Je pense que ce tournoi m'a procuré un sentiment différent des autres tournois du Grand Chelem, parce que d'habitude je trouve cela très libérateur et amusant, et cette fois-ci j'étais un peu tendue tout le temps", a déclaré la numéro un mondiale à la presse.

Visitez CNN Sport pour plus d'informations et de vidéos

La fatigue ressentie par Osaka lors de son match contre Siniakova pourrait en être la conséquence. Et elle soupçonne que les maux de tête qu'elle a ressentis plus tôt sur la terre battue étaient dus au stress.

Néanmoins, sa déception d'avoir quitté le tournoi si tôt est sans commune mesure avec celle des autres joueuses.

"La déception va de 1 à 10, et j'en suis à 100 en ce moment", a déclaré Osaka.

READ : La journée de Federer, une journée dramatique

READ : Osaka peut gagner 10 tournois du Grand Chelem, selon la star chinoise Li NaREAD: Kyrgios jette une chaise lors d'une crise à l'Open d'Italie

Lorsque Osaka a fait remarquer avant le tournoi qu'elle cherchait à réaliser un grand chelem sur l'année civile - le dernier atteint par Steffi Graf en 1988 - cela aurait pu être interprété comme un commentaire amusant ou au moins comme un objectif à plus long terme.

Osaka n'a que 21 ans.

Penser au chelem de l'année civile

Mais elle s'est concentrée sur ce tournoi cette année, ce qu'elle a qualifié d'erreur.

"Je pense que j'ai trop réfléchi à ce chelem de l'année", a déclaré Osaka. "Pour moi, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Mais je pense qu'il faut que j'y réfléchisse comme si c'était si facile, tout le monde l'aurait fait.

"Je dois juste continuer à m'entraîner dur et me mettre en position de le faire à nouveau, je l'espère.

Osaka s'adapte à la terre battue. Mais elle apprend vite, comme en témoigne son bilan de 7 victoires et 1 défaite sur cette surface cette saison avant Roland-Garros.

Ses performances à l'US Open - où elle a battu Williams dans un match controversé - et à l'Open d'Australie laissaient présager un nouveau retour face à Siniakova.

Après tout, Osaka a réussi à remonter des déficits de sets et de breaks au premier tour contre Anna Karolina Schmiedlova et au deuxième tour contre sa compatriote Victoria Azarenka, championne du Grand Chelem.

On pensait que sa victoire sur Azarenka pouvait être le point de départ d'un parcours brillant, mais cela n'a pas été le cas.

Siniakova, 42e au classement, numéro 1 en double, s'est illustrée chez les juniors et a défendu les couleurs de son pays lors de la finale de la Fed Cup contre les États-Unis l'année dernière.

La joueuse de 23 ans a su saisir sa chance en convertissant trois de ses six balles de break, alors qu'Osaka n'en a eu que sept, toutes dans le premier set. Elle a également fait preuve d'une grande rigueur en fond de court, alors qu'Osaka a commis 38 fautes directes.

Lorsque Osaka a commis une erreur sur une balle de match, Siniakova a accédé au quatrième tour d'un tournoi majeur pour la première fois, à l'instar de Kenin, et a remporté sa première victoire contre un numéro 1 mondial.

Halep et Djokovic en pleine forme

Il y a deux ans, Siniakova avait battu Simona Halep, championne en titre de Roland-Garros, en Chine. Samedi, Halep s'est imposée contre Lesia Tsurenko en une heure environ, 6-2 et 6-1, après avoir été battue en trois sets lors de ses deux premières sorties.

Novak Djokovic, numéro un mondial, Stan Wawrinka, trois fois vainqueur d'un tournoi majeur, et Alexander Zverev, cinquième tête de série, ont également progressé dans des conditions chaudes et ensoleillées.

Djokovic a battu le qualifié italien Salvatore Caruso 6-3, 6-3 et 6-2 et n'a pas encore perdu un set, ou presque.

Les chances du Serbe de réaliser un grand chelem sur l'année civile sont toujours présentes et s'il remporte le titre, Djokovic détiendrait les quatre Majeurs pour la deuxième fois de sa carrière.

Wawrinka, qui l'avait battu en finale en 2015, a remporté la 500e victoire de sa carrière en battant Grigor Dimitrov 7-6 (5), 7-6 (4) et 7-6 (8). Ils ont été contraints de s'arrêter en raison de l'obscurité après deux sets vendredi sur le court 1, qui sera bientôt remplacé.

Wawrinka, qui était mené 6-2 dans le dernier jeu décisif, a également réalisé un grand chelem de victoires en carrière contre Dimitrov.

Dimanche, le Suisse rencontrera le Grec Stefanos Tsitsipas, sixième tête de série, dans une bataille très attendue de revers à une main.

Les batailles en cinq sets ne sont pas une surprise pour Zverev à Roland Garros. Il a amélioré son score de 5-0 en battant le finaliste de Monte-Carlo Dusan Lajovic 6-4, 6-2, 4-6, 1-6 et 6-2, un an après qu'ils se soient affrontés à Paris.

L'autre Allemand de Zverev, Jan-Lennard Struff, a remporté le match le plus long de la journée en quatre heures et 22 minutes, en battant Borna Coric, 13e tête de série, 4-6, 6-1, 4-6, 7-6 (1) et 11-9.

Coric n'a obtenu que 4 à 20 balles de break. Lorsqu'il a réussi à faire le break à 6-6 dans la cinquième manche, il a été immédiatement repris.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com