Serena Williams écrase Eugenie Bouchard à l'Open d'Australie

Williams a déjà affronté deux adversaires à Melbourne et les a toutes deux écrasées, sa dernière victoire emphatique datant de jeudi lorsque la légendaire Américaine s'est débarrassée d'Eugenie Bouchard 6-2 6-2 sur la Rod Laver Arena.

Williams a déclaré qu'elle ne voulait pas s'attarder à sa conférence de presse mardi, désireuse de rentrer à la maison auprès de sa fille Alexis Olympia, âgée d'un an. Alexis dormait peut-être lorsque sa mère est entrée sur le court contre la Canadienne - vers 21 heures à Melbourne Park - mais le temps de Williams est en effet plus précieux ces jours-ci avec une famille et des affaires, d'où sa détermination à assurer une journée rapide au bureau de tennis.

Interrogée sur la manière dont elle se concentre, Williams a répondu : "C'est beaucoup plus exigeant. Aujourd'hui même, je répondais à des courriels concernant la prochaine collection de ma marque, où nous voulions la voir", a déclaré Williams aux journalistes, faisant référence à sa marque de vêtements. "C'est donc différent.

"Ensuite, je me dis que je joue un match de nuit et que je veux passer du temps avec ma fille, donc je ne la verrai pas ce soir pour le dîner. Nous dînons ensemble tous les soirs.

"C'est totalement différent. Mais je ne fais rien de spécial. Je fais simplement ce que je pense que font les parents qui travaillent. Ils font en sorte que ça marche. Je suis comme tout le monde. Je fais en sorte que ça marche. Ce n'est pas facile. Mais en tant que mère et épouse, je dois faire ce que j'ai à faire".

Williams n'a eu besoin que d'une heure et dix minutes pour se débarrasser de Bouchard, finaliste de Wimbledon en 2014, après avoir réduit en larmes sa voisine de Floride, Tatjana Maria, à la suite d'une correction de 49 minutes 6-0 6-2 au premier tour.

La prochaine adversaire à tenter de faire dérailler la tentative de la joueuse de 37 ans de remporter un 24e titre du Grand Chelem et un 7e à Melbourne est Dayana Yastremska, qui a battu la 23e tête de série Carla Suarez Navarro sur le score de 6-3 3-6 6-1. La jeune joueuse de 18 ans est l'une des étoiles montantes de la WTA. Elle a remporté son premier titre à Hong Kong l'automne dernier, ce qui lui a permis d'atteindre le 57e rang mondial, le meilleur de sa carrière.

Mauvais départ pour Bouchard

Bouchard a admirablement amélioré son propre classement au cours de l'année écoulée, après avoir failli quitter le top 200 en juin à la suite de plusieurs changements d'entraîneurs, de blessures et d'une baisse de forme générale. Mais Bouchard, aujourd'hui classée 79e, a pris le pire départ possible, se retrouvant rapidement menée 3-0.

Les coups de fond de Williams, à la fois pénétrants et contrôlés, ne laissaient aucun répit à Bouchard en fond de court et la joueuse de 24 ans était constamment sous pression au service.

Sa seule opportunité s'est présentée au cours de la deuxième manche. Une Williams frustrée n'a pas réussi à convertir trois balles de break dans les deux premiers jeux de service de Bouchard et a ensuite été menée 0-30 au service à 1-2.

Mais elle a remporté les quatre points suivants, entamant ainsi une série de 20 points sur les 24 derniers.

