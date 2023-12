Serena Williams, blessée, et Rafael Nadal visent les records du grand chelem à l'Open d'Australie

Un test positif effectué en début de semaine sur un employé de l'hôtel chargé de la quarantaine a entraîné la suspension du jeu et l'isolement de 500 à 600 joueurs, officiels et personnel d'encadrement. Depuis, tous les joueurs ont été testés négatifs au virus.

Lorsque l'Open d'Australie débutera lundi, deux joueuses auront une chance d'entrer dans l'histoire : Serena Williams poursuivra ses efforts pour égaler le record de 24 titres du grand chelem détenu par Margaret Court, tandis que Rafael Nadal pourrait dépasser le record de 20 titres détenu par Federer.

Ni l'une ni l'autre n'a connu un parcours sans accroc avant le premier grand chelem de l'année.

Nadal s'est retiré de l'ATP Cup en début de semaine en raison d'une raideur du bas du dos, tandis que Williams a été contrainte de quitter sa demi-finale du Yarra Valley Classic en raison d'une blessure à l'épaule droite. Elle a également admis que la date de début plus tardive à Melbourne lui a permis de se remettre d'un problème au talon d'Achille.

L'an dernier, c'était la première fois depuis 2006 que Williams passait une année entière sans atteindre une finale de grand chelem. Depuis sa dernière grande victoire à l'Open d'Australie 2017, elle a été finaliste à quatre reprises.

"Quatre ans sans grand chelem, c'est long, encore plus pour Serena que pour beaucoup de joueurs, et nous ne sommes absolument pas satisfaits de la situation", a déclaré l'entraîneur de Williams, Patrick Mouratoglou, à Christina Macfarlane de CNN à la fin de l'année dernière.

"Nous nous attendions à de meilleurs résultats, mais la situation était nouvelle et je parle ici du fait de devenir mère et de ses conséquences.

"Physiquement, j'ai eu du mal à revenir. Cela a pris du temps, plus de temps que ce à quoi nous nous attendions, et mentalement aussi. C'est un nouvel équilibre qu'il faut trouver".

Williams était enceinte de sa fille Olympia lorsqu'elle a remporté son 23e et dernier titre du Grand Chelem à Melbourne. Selon Mouratoglou, la maternité a permis à Williams de réévaluer ses priorités et il note que, bien qu'elle se batte contre les blessures, son désir de gagner brûle plus fort que jamais.

"Le rêve de Serena, depuis qu'elle est enfant, est de gagner des tournois du Grand Chelem", dit-il.

"Elle a consacré toute sa vie à gagner des tournois du Grand Chelem. Elle est venue sur le court d'entraînement tous les jours de sa vie et a tout donné pour cela. Et c'est probablement le projet de sa vie. Et c'est toujours le cas. Elle pense toujours qu'elle peut gagner.

"Bien sûr, il y a encore des choses qui manquent. Sinon, elle aurait gagné... Mais quand vous êtes en finale, vous la touchez, vous en êtes si proche, vous voulez y arriver. C'est ce qui la motive".

Williams affrontera Laura Siegemund, 51e mondiale, au premier tour, après avoir été placée dans la même moitié du tableau que Simona Halep et Naomi Osaka, plusieurs fois championnes du Grand Chelem.

Ashleigh Barty, numéro un mondial et favorite à domicile, est en tête de tableau, tandis que Sofia Kenin tentera de défendre son premier titre du Grand Chelem.

Chez les hommes, Novak Djokovic est le grand favori et espère étendre son record de huit titres à l'Open d'Australie.

Le vainqueur de 17 tournois du Grand Chelem a remporté cinq de ses neuf derniers tournois du Grand Chelem et arrive au terme d'une année 2020 couronnée de succès.

Parmi les autres prétendants figurent Dominic Thiem, qui a remporté son premier titre majeur à l'US Open l'année dernière, Daniil Medvedev, vainqueur des finales ATP, et bien sûr Nadal, dont la seule victoire à Melbourne remonte à 2009.

Djokovic se trouve dans la même moitié de tableau que Thiem et Alexander Zverev, finaliste de l'US Open, tandis que Nadal pourrait être confronté à Medvedev, Stefanos Tsitsipas ou Andrey Rublev.

Interrogé sur la possibilité de battre le record de Federer, l'Espagnol est resté mesuré.

"J'ai fait bien plus que ce dont je rêvais dans ma carrière de tennisman", a déclaré Nadal à Christiane Amanpour, de CNN, la semaine dernière.

"Ce serait extraordinaire pour moi de gagner encore une fois. Mais je sais que ce n'est pas la clé de mon bonheur à l'avenir. Ce n'est pas une pression supplémentaire ni une obsession.

"Je continue à avancer, à faire les choses à ma façon. Si ça arrive, c'est fantastique, mais si ça n'arrive pas, je suis plus qu'heureux de tout ce qui m'est arrivé.

Jusqu'à 30 000 supporters seront autorisés à pénétrer dans le Melbourne Park chaque jour, l'Australie ayant réussi à contrôler le virus grâce à des contrôles stricts aux frontières et à des fermetures musclées.

Le spectacle des foules sans masque qui se pressent pour assister aux matchs d'échauffement de l'Open d'Australie a surpris les amateurs de sport habitués à voir peu, voire pas du tout, de spectateurs présents lors des grands événements.

Le ministère de la santé de l'État de Victoria a annoncé vendredi qu'il n'avait enregistré aucun cas local de Covid-19 sur 14 612 tests.

Le test positif d'un employé d'hôtel a mis fin à une période de 28 jours sans transmission communautaire dans l'État de Victoria.

Les mesures strictes de mise en quarantaine ont suscité la controverse à l'arrivée des joueurs à Melbourne ; certains ont été enfermés pendant deux semaines dans leur chambre d'hôtel à la suite de tests positifs effectués sur leur vol, tandis que d'autres ont été autorisés à sortir de leur chambre pendant cinq heures par jour pour s'entraîner dans des bulles de sécurité biologique.

Les organisateurs ont ensuite modifié le programme de l'échauffement pour prendre en charge les 72 joueurs soumis à une quarantaine stricte, dont certains se sont rendus directement à l'entraînement dès la fin de leur période de quarantaine.

"12:54am - FINALEMENT LIBÉRÉE de 15 jours de quarantaine stricte et bien sûr mon premier arrêt est la Rod Laver Arena pour l'entraînement de minuit !" a écrit la joueuse britannique Heather Watson sur les réseaux sociaux.

"Je n'ai pas envie de passer une autre nuit dans une chambre d'hôtel, alors je pense que je vais dormir ici ce soir", a-t-elle écrit dans un autre message.

Après une longue préparation, le fait que les matchs du tableau principal commencent enfin sera sans aucun doute un soulagement pour les joueurs comme pour les organisateurs.

