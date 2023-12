Faits marquants de l'histoire

Serena, Djokovic, Murray : 2018, l'année des retours du tennis

Williams n'a pas joué depuis janvier

Djokovic et Murray sur la touche depuis juillet

De nouveaux problèmes de blessure pour Djokovic, mais peut-il dominer à nouveau ?

Un problème de coude a interrompu la campagne 2017 de Novak Djokovic en juillet et, le 29 décembre, l'ancien numéro un mondial s'est retiré du Mubadala World Tennis Championship, déclarant qu'il avait "commencé à ressentir une douleur" au coude droit.

"Après plusieurs tests, mon équipe médicale m'a conseillé de ne rien risquer, de me retirer du tournoi et de poursuivre immédiatement les thérapies", a déclaré le Serbe sur son site officiel.

Je suis très triste car j'étais impatient de reprendre les matches officiels...", a déclaré le Serbe sur son site officiel.

"Je dois maintenant accepter cette situation et attendre les résultats des thérapies afin de recommencer à jouer au tennis et de retrouver mon rythme. Cela pourrait affecter le début de la saison et le programme des tournois, mais la décision sera prise dans les jours à venir".

Avec la réapparition de Roger Federer et de Rafael Nadal cette année, il est facile d'oublier que Djokovic était autrefois le joueur de tennis le plus dominant de la planète.

En effet, bien que Federer et Nadal possèdent plus de titres du Grand Chelem que Djokovic (12), le Serbe a réussi quelque chose que les deux autres n'ont pas réussi à faire : Il a remporté quatre tournois du Grand Chelem consécutifs, de 2015 à 2016. Il est le premier homme à remporter quatre titres consécutifs depuis Rod Laver en 1969.

Lorsqu'il a triomphé à Roland-Garros en juin 2016, certains pensaient - à juste titre - que Djokovic rattraperait, voire dépasserait Federer pour le titre de meilleur joueur de tous les temps dans les tournois majeurs. Cela semble désormais peu probable.

Djokovic s'est heurté à un obstacle, un obstacle que même le nouvel entraîneur et légende du tennis Andre Agassi n'a pas pu lever en 2017.

Pourquoi cette baisse de régime ? Djokovic a évoqué des "problèmes privés", son ancien entraîneur Boris Becker a déclaré qu'il ne s'entraînait pas assez dur, puis il y a eu des blessures au coude et au bras.

Mais il pourra compter sur un nouvel entourage lorsqu'il reviendra sur les courts. Le flamboyant Tchèque Radek Stepanek - qui a pris sa retraite cette saison - sera l'entraîneur de Djokovic aux côtés d'Agassi. Djokovic s'est également adjoint les services de l'analyste de match Craig O'Shannessy.

Serena en quête de 24 ans... en tant que mère

L'année a été riche en événements et inoubliable pour Serena Williams. L 'Américaine a remporté l'Open d'Australie en janvier alors qu'elle était enceinte, a donné naissance à son premier enfant il y a environ quatre mois - sa fille Alexis Olympia - et s'est mariée avec le cofondateur de Reddit, Alexis Ohanian, à la Nouvelle-Orléans le mois dernier.

L'entraîneur de Williams, Patrick Mouratoglou, a déclaré à CNN en novembre qu'aucune décision n'avait encore été prise quant à sa participation à l'Open d'Australie le mois prochain, bien que le directeur du tournoi de Melbourne, Craig Tiley, ait déclaré à deux reprises qu'il s'attendait à ce que la joueuse de 36 ans se présente au premier tournoi majeur de la saison.

Et cela pourrait bien être le cas après qu'il ait été annoncé que Williams ferait son retour lors d'une lucrative exhibition à Abu Dhabi le 30 décembre contre la gagnante de Roland-Garros Jelena Ostapenko.

"Je suis ravie de revenir sur le court d'Abu Dhabi pour la première fois depuis la naissance de ma fille en septembre", a déclaré Williams sur le site Internet de l'exposition.

Bien qu'elle n'ait pas joué depuis janvier, personne n'exclut que Williams, 22e au classement, gagne en Australie si elle fait partie du tableau. Après tout, Williams pourrait être la plus grande joueuse de tennis de tous les temps.

En remportant un 24e titre du Grand Chelem, elle égalerait la controversée Australienne Margaret Court à la tête du classement de tous les Grands Chelems, hommes et femmes confondus.

Andy Murray va lui aussi refaire surface

Né une semaine plus tôt que Djokovic, en mai 1987, Andy Murray a égalé son ami de longue date en devenant numéro un mondial - remplaçant le Serbe - à la fin de l'année dernière.

Mais pour y parvenir, il a dû payer un lourd tribut : Un calendrier exténuant a certainement aggravé la blessure à la hanche de l'Écossais, qui dure depuis longtemps.

Bien que Murray ait réussi à se qualifier pour une demi-finale de grand chelem à Roland-Garros, il a visiblement éprouvé des difficultés à se déplacer lors de sa défaite contre Sam Querrey en quart de finale de Wimbledon.

Comme Djokovic, il a mis un terme à sa saison après le légendaire tournoi du Grand Chelem sur gazon avant de participer à une exhibition en novembre à Glasgow contre Federer.

Alors que Djokovic devrait revenir sur le circuit ATP la première semaine de janvier à Doha, Murray devrait rejoindre Nadal aux Internationaux de Brisbane la même semaine.

Leurs performances à l'Open d'Australie laissaient présager des temps difficiles - Djokovic, six fois vainqueur, a été surpris par Denis Istomin au deuxième tour, tandis que Mischa Zverev a assommé Murray, quintuple finaliste, au quatrième tour - et les deux hommes espèrent donc sans aucun doute un meilleur départ en 2018.

Mais avant tout, ils ont besoin d'un certificat de bonne santé.

Il en va de même pour Nadal. L'Espagnol a renoncé à participer au tournoi d'Abu Dhabi en raison de problèmes au genou après avoir ressenti des douleurs à la fin de la saison 2017. Il espère - tout comme ses fans - qu'il s'agit d'un problème relativement mineur pour le joueur qui a dû faire face à des blessures au genou tout au long de sa brillante carrière.

Azarenka prête à reprendre bientôt ?

Cette année était censée être le grand retour de Victoria Azarenka. Bien qu'Azarenka soit revenue sur le circuit en juin, environ six mois après avoir donné naissance à son fils Leo, la Biélorusse est une autre joueuse qui, en fin de compte, a mis fin à sa saison après Wimbledon.

Mais ce n'était pas à cause d'une blessure.

La double lauréate de l'Open d'Australie s'est retrouvée impliquée dans une bataille pour la garde de Leo avec le père, Billy McKeague, et a déclaré qu'elle ne pouvait pas voyager en dehors de la Californie avec son fils - la joueuse de 28 ans vit dans cet État américain - tant que l'affaire était en cours.

Azarenka a décidé de ne pas participer à l'US Open à New York et à la finale de la Fed Cup en novembre, où la Biélorussie s'est inclinée 3-2 face aux États-Unis dans sa ville natale de Minsk. Pendant la période de repos, l'entraîneur d'Azarenka, Michael Joyce - anciennement dans le camp de Maria Sharapova - a ensuite été remplacé par la Britannique Johanna Konta.

Azarenka a reçu une wildcard pour l'ASB Classic d'Auckland la première semaine de janvier et a laissé entendre qu'elle serait de la partie, mais elle s'est finalement retirée.

"Nous sommes évidemment très déçus de ne pas avoir une joueuse du calibre de Victoria à Auckland et nous savons à quel point elle voulait jouer ici", a déclaré Karl Budge, directeur du tournoi, cité par le New Zealand Herald.

"Cependant, je pense que nous pouvons tous comprendre que la famille passe avant tout..."

Azarenka a également bénéficié d'une wildcard pour l'Open d'Australie, mais le fait de ne pas jouer à Auckland pourrait remettre en question sa participation.

Première saison complète pour Sharapova

Sharapova est réapparue en avril après avoir purgé une suspension de 15 mois pour avoir été contrôlée positive au meldonium, mais ce qui s'est passé par la suite n'a probablement pas été ce qu'elle espérait après un début prometteur à Stuttgart.

La quintuple lauréate du Grand Chelem n'a pas reçu de wildcard pour les qualifications ou le tableau principal de Roland-Garros - le seul tournoi majeur qu'elle a remporté deux fois - et s'est retirée des qualifications de Wimbledon en raison d'une blessure à la cuisse. Elle n'a pu participer qu'à huit tournois.

Sharapova a toutefois éliminé l'actuelle numéro un mondiale Simona Halep au premier tour de l'US Open - où la Russe a obtenu une wildcard - dans l'un des matchs de l'année avant de remporter un titre à Tianjin, un premier titre depuis Rome en 2015.

Le classement de Sharapova était suffisamment élevé pour qu'elle reçoive une entrée directe à l'Open d'Australie, le tournoi au cours duquel elle a été contrôlée positive en 2016.

Marion Bartoli, championne de Wimbledon en 2013, est également en train de revenir.

Des rumeurs de retour ont fait surface en octobre, mais la Française de 33 ans a démenti ces informations avant de prendre Twitter la semaine dernière pour dire qu'elle espérait être de retour pour l'Open de Miami en mars.

