Serbie: Les manifestations sont une guerre hybride occidentale

Des milliers de personnes descendent dans les rues en Serbie contre un projet de lithium. Le président Vučić menace d'intervenir fermement par la force de sécurité et qualifie les manifestations de guerre hybride fomentée par les puissances occidentales pour renverser son gouvernement.

Le président serbe Aleksandar Vučić a condamné les manifestations contre un projet d'extraction de lithium dans le pays. Il a déclaré que les manifestants faisaient partie d'une guerre hybride menée par l'Occident contre son gouvernement. Vučić a menacé de prendre des mesures fermes contre les manifestants qui ont bloqué la circulation dans la capitale samedi.

During one of the largest protests in years, tens of thousands gathered in Belgrade to protest against lithium mining in Serbia. Some demonstrators later blocked the tracks of two train stations and temporarily halted traffic on a major road. Riot police evicted them from the train station buildings in the morning. Interior Minister Ivica Dacic said 14 people had been taken in for questioning. The police are working to identify all culprits who could face charges.

Vučić told reporters that the main protest was democratic, but blocking traffic on the highway was "terror by a minority against the majority." He said this was part of a hybrid approach aimed at overthrowing the government. "We knew everything in detail," he said. "We maintained order in the country without violence."

Vučić propose un référendum

Vučić a déclaré la semaine dernière avoir été averti par les services de renseignement russes que des troubles de masse et un coup d'État étaient préparés en Serbie par des puissances occidentales non nommées cherchant à le renverser. Les représentants du gouvernement et les médias contrôlés par l'État ont lancé une campagne contre la manifestation de samedi, la comparant à l'insurrection de Maidan à Kyiv, en Ukraine, en 2014, qui a conduit au renversement de l'ancien président pro-russe Viktor Yanukovych. Les organisateurs de la manifestation de Belgrade ont nié à plusieurs reprises ces allégations.

Ces dernières semaines, des manifestations ont eu lieu dans toute la Serbie contre un projet de gouvernement visant à autoriser l'extraction de lithium dans une vallée luxuriante à l'ouest du pays. Le projet a été abandonné en 2022 après des manifestations massives, lors desquelles des ponts et des routes importants ont également été bloqués. Cependant, il a été relancé le mois dernier et a pris de l'ampleur grâce à un accord préliminaire sur les matières premières critiques signé entre le gouvernement serbe et l'Union européenne.

Vučić a déclaré que l'extraction de lithium ne se produirait pas en Serbie pendant les deux prochaines années pendant que tous les risques étaient évalués. Il semblait essayer de calmer les critiques. Le président a également proposé un référendum sur la question - bien que cela soit peu probable que les opposants au projet y consentent, car Vučić a été accusé à plusieurs reprises de manipuler les votes en sa faveur.

Malgré l'offre de Vučić pour un référendum sur le projet d'extraction de lithium, les manifestations contre celui-ci continuent de persister dans différentes parties de la Serbie. La décision du gouvernement de relancer le projet, malgré les manifestations massives précédentes, a attisé ces manifestations, avec des dizaines de milliers de personnes participant aux récents rassemblements.

