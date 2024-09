Septembre commence avec des niveaux de chaleur sans précédent.

Au fil de l'arrivée subtile de l'automne, les supermarchés se préparent à l'arrivée de la saison en stockant des gâteaux à la cannelle et des friandises à la citrouille, mais les météorologues ont déjà déclaré l'arrivée de l'automne. Cependant, l'arrivée de l'automne est peu ressentie dans la plupart des régions, avec des températures estivales qui persistent et même une vague de chaleur qui sévit dans les parties orientales de l'Allemagne.

Les experts en climatologie prévoient que les températures pourraient atteindre 35 degrés dans l'est mercredi, mettant en garde contre le risque de coup de chaleur en raison de températures allant jusqu'à 10 degrés au-dessus de la normale. La vague de chaleur est prévue pour se poursuivre jeudi et vendredi, avec des températures prévues à 32 et 30 degrés respectivement.

Ces températures sont inhabituelles pour cette période de l'année et menacent même de battre des records. Le record allemand de 36,5 degrés, établi à l'Observatoire de Jena en 1911, ne sera peut-être pas battu, mais des records individuels pourraient être battus, nous plaçant parmi les températures les plus élevées enregistrées en septembre au cours des 70 dernières années.

Se préparer à des étés extrêmes

Compte tenu de la crise climatique, de tels événements météorologiques extrêmes sont de plus en plus probables. "Nous devons nous préparer à une augmentation de la fréquence des périodes sèches et chaudes", déclare la géographe Elizaveta Felsche de l'Université Ludwig-Maximilians à mdr. "Si cela sera toujours l'été tardif, nous ne pouvons pas en être certains."

Dans une récente étude, Felsche et son équipe ont exploré la probabilité d'événements de chaleur extrême en Europe liés aux projections des modèles climatiques. Les conclusions suggèrent que si le monde se réchauffe de trois degrés, chaque deuxième ou troisième été pourrait reproduire l'année extrême de 2003. Autrement dit, les étés en Allemagne commenceront à ressembler à ceux que nous connaissons actuellement dans le sud de la France.

Des études antérieures ont également abouti à des conclusions alarmantes similaires. L'an dernier, des chercheurs en climatologie de Potsdam et de Karlsruhe ont rapporté qu'un été extrême comme celui de 2018 en Europe se produirait presque chaque année dans un monde deux degrés plus chaud. De plus, des chercheurs de Jena ont prédit que les étés secs et chauds deviendront plus fréquents dans les décennies à venir.

Été 2024 caniculaire en Allemagne

Les étés sont déjà trop chauds, et cette année ne fait pas exception. La température moyenne a été de 2,2 degrés supérieure à la période de référence internationale de 1961 à 1990, et de 0,9 degrés supérieure à la période de comparaison actuelle et plus chaude de 1991 à 2020. Bien qu'il n'ait pas établi un nouveau record, l'été 2024 a marqué le 28e été chaud consécutif.

Les régions du sud et de l'est ont connu les températures les plus élevées, avec le plus grand nombre de jours chauds enregistrés dans les basses terres et les vallées fluviales de l'Allemagne du sud et de Saxe. En moyenne, l'Allemagne a connu 712 heures d'ensoleillement, soit une augmentation de 15 % par rapport à la moyenne de 614 heures de la période de référence de 1961 à 1990. Certaines régions de Saxe et du Brandebourg du sud ont même

