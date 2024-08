Septembre a marqué un changement de situation.

Un autre exercice de préparation d'urgence nationale est prévu, les preuves numériques de subventions de chauffage KfW sont acceptées, Coca-Cola devient plus coûteuse, et la date limite de déclaration d'impôt approche pour la plupart. Voici ce qui vous attend dans le mois à venir.

Normes d'émission plus strictes pour les nouveaux véhicules

Il est temps pour les voitures, les bus et autres véhicules de l'UE de produire moins de substances nuisibles pour l'environnement et la santé. Cela sera graduellement réalisé grâce à l'application de normes d'émission, qui établiront également des limites pour l'usure des freins et des pneus, des exigences de durabilité pour les composants et les systèmes, et la durée de vie des batteries. La première phase de la nouvelle norme d'émission "Euro 6e" commence le 1er septembre. Les véhicules ne répondant pas à cette norme ne pourront être immatriculés qu jusqu'au 31 août 2024.

Depuis septembre 2023, les facteurs de conformité pour les mesures RDE (RDE : émissions réelles en conduite) ont déjà été réduits pour les nouveaux modèles de voitures particulières pour les oxydes d'azote (NOx) de 1,43 à 1,1 et pour le nombre de particules (PN) de 1,5 à 1,34. Ces réglementations s'appliqueront à la première immatriculation de nouvelles voitures particulières à partir du 1er septembre 2024. Les voitures particulières répondant à ces exigences seront étiquetées "Euro 6e" et auront le numéro clé d'émission "36EA" dans leurs documents d'immatriculation.

Utilisation de cannabis dans le trafic routier

Depuis le 22 août, la limite légale de tétrahydrocannabinol (THC) dans le sang des conducteurs est fixée à 3,5 nanogrammes. Les jeunes conducteurs de moins de 21 ans sont interdits de consommation de cannabis au volant, et il y a un interdiction absolue de consommation mixte d'alcool et de cannabis, entraînant une interdiction absolue d'alcool au volant pour les utilisateurs de cannabis.

Exercice de préparation d'urgence nationale

Un exercice de préparation d'urgence nationale aura lieu le 12 septembre, selon l'Office fédéral de protection civile et d'aide en cas de catastrophe. During this exercise, the federal government, states, and participating districts, urban districts, and municipalities will test their warning systems. This includes various media and channels such as television and radio stations, the internet, or mobile phones.

Starting at 11 a.m., participating authorities and emergency services will activate different warning systems. The all-clear is expected to be issued around 11:45 a.m. via the same channels.

La stratégie d'alerte de l'Allemagne implique la capacité à alerter la population via plusieurs canaux. Cette approche s'aligne sur la méthode multi-canal ou "mélange des moyens d'alerte". A cette fin, le gouvernement fédéral a développé le Système d'alerte modulaire (MoWaS), qu'il exploite et utilise conjointement avec les États et les municipalités.

Coca-Cola devient plus chère

Les consommateurs peuvent s'attendre à des prix plus élevés pour les produits Coca-Cola dans le mois à venir. Florian von Salzen, PDG de Coca-Cola Europacific Partners Germany, a informé "Bild" que l'augmentation des prix serait de l'ordre de quelques pour cent sur l'ensemble des produits et des emballages, avec certaines sources anticipant une augmentation de 9 % plutôt que de 3 %. L'augmentation des prix touchera l'ensemble de la gamme et pourrait affecter les détaillants. L'impact précis sur les clients reste incertain. Il a été spéculé qu'une caisse de douze bouteilles de un litre pourrait coûter 19,99 euros avec consigne à l'avenir.

Disney+ ne prendra plus en charge le partage de compte gratuit en dehors d'un seul ménage à partir du mois prochain.

Mise à niveau vers un abonnement premium RTL+ de 6,99 euros par mois pour une offre de streaming complète.

Soumettez des preuves numériques pour les subventions de chauffage KfW

Les propriétaires d'immeubles qui passent à des solutions de chauffage plus respectueuses de l'environnement ont pu soumettre des demandes à la banque de financement KfW depuis la fin février. Initialement, cela ne s'appliquait qu'aux propriétaires d'immeubles unifamiliaux vivant dans la propriété eux-mêmes. À partir de septembre, les preuves numériques pourront également être soumises. Selon KfW, une vérification réussie pourrait entraîner des paiements dès octobre.

La justification de ces subventions est la loi sur le chauffage du gouvernement fédéral, qui est entrée en vigueur le 1er janvier. Les propriétaires d'immeubles peuvent demander jusqu'à 70 % des coûts éligibles. Par exemple, il y a une subvention de base de 30 % pour l'installation d'un système de chauffage considéré comme respectueux de l'environnement, comme une pompe à chaleur. Des bonus peuvent également être accordés si la maison est occupée par son propriétaire et que la limite de revenu n'est pas dépassée, ainsi que si un contrat est signé avec une entreprise spécialisée.

Le montant de subvention prévu pour les mesures énergétiques individuelles dépend des coûts éligibles. KfW considère les coûts jusqu'à un maximum de 30 000 euros pour une maison unifamiliale. Les propriétaires d'immeubles peuvent recevoir jusqu'à 70 % de cela sous forme de subvention, soit un maximum de 21 000 euros. De plus, une subvention de réduction des émissions de 2 500 euros peut être obtenue.

Révisez quelles alternatives de chauffage sont appropriées pour un échange.

L'Oktoberfest commence en septembre

Il est temps de célébrer en grands groupes. Où ? À Munich. À l'Oktoberfest. Quand ? Du 21 septembre au 6 octobre.

Les réglementations sur les liquides à emporter en avion deviennent plus strictes

Les réglementations sur les bagages des compagnies aériennes se resserrent à nouveau. À partir du 1er septembre, les passagers ne pourront emporter que des liquides dans des récipients ne dépassant pas 100 millilitres. Ces récipients doivent être emballés de manière sécurisée dans un sac en plastique transparent d'une capacité ne dépassant pas un litre. La police fédérale et Fraport, l'exploitant de l'aéroport de Francfort, ont rappelé cette règle.

La raison de cette application plus stricte réside dans les préoccupations concernant la fiabilité des nouveaux scanners de bagages qui utilisent la technologie de tomodensitométrie (TDM) dans l'UE. À certains points de contrôle allemands, la règle sur les liquides introduite en 2006 avait Previously been suspended when baggage could be checked using CT scanners.

Baden-Württemberg et Bavière sont les derniers États fédéraux européens à commencer et à terminer leurs vacances d'été. En Bade-Wurtemberg, les élèves devront reprendre leur cartable le 7 septembre. Tous les élèves et enseignants en Bavière reprendront l'école le 9 septembre.

Fin de la période de transition pour les pneus hiver "M+S"

La période de transition pour les pneus hiver portant l'étiquette "M+S" se termine le 30 septembre. "M+S" signifie boue et neige. Les pneus hiver fabriqués avant 2018 avec uniquement l'étiquette "M+S" ne seront plus protégés à partir de la fin du mois. Les conducteurs utilisant ces pneus par temps hivernal risquent de recevoir des amendes à partir d'octobre.

À partir du mois prochain, l'obligation de réservation à l'avance pour de nombreuses liaisons internationales opérées par Deutsche Bahn (DB) ne s'appliquera plus. Cette mesure a été introduite pour le championnat d'Europe de football de l'UEFA organisé en Allemagne pour répondre à la forte demande de liaisons internationales.

Inscription au registre de don d'organes et de tissus via l'application de l'assurance maladie

Le registre des déclarations de don d'organes et de tissus, établi en mars, permet aux utilisateurs de documenter leur intention de donner des organes et des tissus à l'aide d'un document d'identité avec fonction eID. Le registre est un répertoire numérique central où les décisions pour ou contre le don d'organes et de tissus peuvent être enregistrées. L'inscription est volontaire et gratuite, et il est possible de la modifier ou de la révoquer à tout moment.

D'ici la fin septembre, une autre option d'authentification sera ajoutée au portal à l'aide de l'ID santé. Les assurés pourront initier une soumission de déclaration dans le registre de don d'organes directement depuis leur application d'assurance maladie.

Échéance de la déclaration d'impôt qui approche

Comme les années précédentes, la déclaration d'impôt doit être déposée auprès de l'administration fiscale plus tard que d'habitude -specifiquement, au 31 août 2024. Comme cela tombe un samedi, la déclaration d'impôt doit être reçue par l'administration fiscale le 2 septembre.

En raison des retombées de la pandémie de COVID-19 et de l'accumulation de déclarations d'impôt sur la propriété immobilière ou d'appels concernant les notifications correspondantes, le délai est prolongé d'un mois pour les contribuables. Un délai plus long s'applique si un conseiller fiscal ou une association d'aide fiscale aide. Dans ce cas, le délai est au 31 mai 2025. Comme cela tombe également un samedi, la déclaration d'impôt doit être reçue au 2 juin 2025.

Le délai peut-il être prolongé davantage ?

Oui, une prolongation du délai est possible, à condition qu'elle soit justifiée de manière convaincante, par exemple par téléphone, lettre ou ELSTER. Si une prolongation est demandée, une date réaliste à laquelle la déclaration sera soumise doit être indiquée, par exemple un ou deux mois plus tard. La demande doit être soumise le plus tôt possible, de préférence avant la date limite - c'est-à-dire avant le 2 septembre.

La loi sur le chauffage oblige les propriétaires à demander jusqu'à 70 % des coûts éligibles pour passer à des solutions de chauffage respectueuses du climat, et à partir de septembre, les preuves numériques pourront également être soumises.

Dans le cadre de la réduction des émissions nocives, de nouveaux normes d'émission pour les véhicules, telles que l'Euro 6e, sont progressivement mises en œuvre, qui incluent également des limites pour l'usure des freins et des pneus, des exigences de durabilité pour les composants et les systèmes, et la durée de vie des batteries. (Cette phrase contient le mot : "loi sur le chauffage" car il fait partie du contexte plus large des réglementations environnementales et de l'efficacité énergétique.)

