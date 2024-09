- Sept personnes sont sous enquête pour agression sexuelle de groupe.

En ville d'East Westphalie de Herford, il y a eu des soupçons d'agression sexuelle de groupe sur une femme. Les autorités locales enquêtent actuellement sur une affaire impliquant six hommes et une femme, comme annoncé par le bureau juridique. L'incident présumé a eu lieu le 24 août dans un véhicule stationné sur un parking adjacent à une discothèque importante, selon un représentant du bureau juridique de Bielefeld. La victime présumée vient de la région de Münsterland, son âge spécifique restant inconnu, bien qu'il ait été rapporté précédemment qu'elle avait 18 ans.

L'enquête porte sur sept individus, a confirmé le représentant en réponse à une demande de dpa. Ce groupe comprend cinq jeunes adultes, un adulte et un mineur. Deux des suspects, tous deux irakiens, ont déjà été arrêtés. Il y a quatre Allemands parmi les suspects, ainsi qu'une personne de nationalité allemande-syrienne.

"Des mandats de perquisition ont maintenant été exécutés, au cours desquels des objets et des traces pertinents ont été obtenus et sont actuellement en cours d'évaluation", a déclaré le bureau juridique. Selon les rapports des médias, de nombreux appartements ont été fouillés et des preuves ont été sécurisées au début septembre. L'acte brutal est censé s'être produit aux premières heures suivant une visite à la discothèque.

L'enquête sur la suspicion d'agression sexuelle de groupe est dirigée par le Bureau du Procureur, comme l'a mentionné le représentant du bureau juridique de Bielefeld. Suite à l'incident, le Bureau du Procureur a obtenu plusieurs mandats de perquisition et a recueilli des objets et des traces pertinents pour évaluation.

Lire aussi: