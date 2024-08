- Sept personnes sont blessées dans un incendie dans une maison commune.

Dans la région de Haute-Franconie, six individus ont subi des blessures légères lors d'un incendie qui s'est déclaré dans une cave. L'incident s'est produit dans la cave d'un escalier, les flammes ayant émergé pendant les premières heures de la soirée du samedi, selon les dires d'un porte-parole de la police locale. La cause de l'incendie reste inconnue. La fumée a rapidement envahi tout l'escalier.

Les habitants d'un immeuble à appartements situé à Marketredwitz (dans l'arrondissement de Wunsiedel, dans les montagnes Fichtel) ont détecté la fumée et ont immédiatement contacté les services d'urgence. En raison de la fumée dans l'escalier, les pompiers ont été contraints d'utiliser une échelle pivotante pour secourir certains des 25 habitants estimés. Cinq personnes ont été transportées à l'hôpital, suspectées d'avoir été touchées par l'inhalation de fumée. Un garçon de 15 ans a prétendument subi des blessures légères en sautant par une fenêtre. De plus, une femme de 33 ans a subi un choc et a également été hospitalisée.

Les pompiers ont mis en place des mesures de sécurité et ont évacué deux autres bâtiments résidentiels par précaution. Les occupants de ces bâtiments ont finalement été autorisés à retourner à leur domicile après l'extinction de l'incendie. Malheureusement, la maison où les flammes ont commencé est maintenant inhabit

Lire aussi: