- Sept décennies d'activité pour l'Institut national de préservation de la nature

Le Centre de préservation de la nature et de développement durable de Mecklembourg-Poméranie occidentale (LLS) a planifié une série de sorties et de voyages, y compris un événement commémoratif, pour le début septembre. Le but est de célébrer le 70ème anniversaire de cet établissement d'enseignement.

Selon Ute Hennings, directrice de l'Office environnemental d'État, Conservation de la nature et Géologie (LUNG), "l'éducation écologique est plus importante que jamais, et elle commence avec nos plus jeunes générations. Nous ne pouvons traiter efficacement les problèmes pressants de la conservation de l'environnement et de la nature que si nous les comprenons pleinement."

Le 14 septembre 1954, ce Centre de conservation de la nature a été établi sur le domaine de Müritzhof à Waren (Müritz). Le centre dispense des apprentissages environnementaux et communique des compétences pédagogiques à ceux qui souhaitent partager leurs connaissances et leurs expériences, comme l'a expliqué Hennings.

Le ministre de l'Environnement, Till Backhaus (SPD), et le lauréat du prix Nobel alternatif dans le domaine de la conservation de la nature, Michael Succow, sont attendus à l'événement de célébration "70 ans de Centre de conservation de la nature en M-V" au Müritzeum à Waren le 4 septembre, comme l'a annoncé l'Office d'État.

Du 4 au 6 septembre, le catamaran "SilaVega" accostera au port de la ville de Waren (Müritz). Les personnes intéressées peuvent s'inscrire pour une expédition de deux à trois heures chaque après-midi, en endossant le rôle de chercheurs en mer.

During a night academy on September 4 and 5 at the Waren harbor, the focus will also be on the microcosm "plankton" and the world of organisms in plankton. The crew of the "SilaVega" will reveal and demonstrate this microcosm. On September 5, a panel discussion is planned on land next to the catamaran, and on September 6, an excursion from the "Fledermaus" pension to the Müritzhof is scheduled.

