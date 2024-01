Sepp Blatter et Michel Platini inculpés pour fraude en Suisse

Le Ministère public de la Confédération (MPC) accuse les deux hommes d'avoir organisé illégalement un paiement de 2 millions de francs suisses (valeur actuelle : 2,19 millions de dollars américains) de la FIFA à Platini.

Le procureur général a exposé les infractions présumées dans un communiqué en ligne, qui indique qu'"entre 1998 et 2002, Michel Platini a travaillé comme consultant pour le président de la FIFA de l'époque, Joseph Blatter".

"En 1999, une rémunération annuelle de CHF 300 000 [valeur actuelle de US $328 000] a été convenue dans un contrat écrit pour cette activité de conseil. Ce contrat écrit a été signé par Blatter et Platini. La rémunération convenue conformément à ce contrat a été facturée par Platini à chaque fois et payée intégralement par la FIFA".

Cependant, en 2011, plus de huit ans après la fin de son contrat de conseiller, "Platini a exigé un paiement d'un montant de 2 millions de francs suisses. Avec l'implication de Blatter, la FIFA a effectué un paiement à Platini pour ce montant au début de l'année 2011.

"Les preuves recueillies par le BVG ont corroboré que ce paiement à Platini a été effectué sans base légale. Ce paiement a porté atteinte aux actifs de la FIFA et a enrichi Platini de manière illégale", précise le communiqué.

Blatter : J'espère que cette histoire prendra fin".

Blatter, 85 ans, est accusé par l'OAG de fraude, de mauvaise gestion, de détournement de fonds et de falsification de documents. Platini, 66 ans, est accusé de fraude, de participation à un détournement, de participation à une mauvaise gestion, de complicité et de falsification d'un document.

Dans une déclaration à CNN mardi, M. Blatter a déclaré : "J'attends avec impatience le procès devant la Cour suprême : "J'attends avec optimisme le procès devant la Cour pénale fédérale et j'espère que cette histoire prendra fin et que tous les faits seront traités correctement."

"En ce qui concerne le paiement d'une somme de deux millions de francs par la FIFA à Michel Platini, je ne peux que me répéter : Il est basé sur un contrat oral qui régissait les activités de conseil de Platini pour la FIFA entre 1998 et 2002", a-t-il ajouté.

M. Blatter a déclaré que le paiement à M. Platini avait été "approuvé par toutes les instances responsables de la FIFA" et que M. Platini avait "payé des impôts sur ce montant à son domicile en Suisse".

Platini a déclaré à CNN que la décision du Ministère public suisse (MPC) de l'inculper était "une extension de l'acharnement du MPC à vouloir m'impliquer indûment dans une affaire dans laquelle mon entière bonne foi avait été reconnue".

"Je conteste totalement ces accusations infondées et injustes", a-t-il ajouté.

FIFA : "Il n'existe aucune trace écrite d'un tel accord".

"Cette décision concerne un montant de deux millions de francs suisses que M. Blatter a autorisé à verser à M. Platini en février 2011", a déclaré un porte-parole de la FIFA dans un communiqué transmis à CNN.

"Le paiement a été effectué peu avant l'élection présidentielle de la FIFA en 2011, au cours de laquelle M. Blatter a été élu pour un quatrième mandat consécutif en tant que président de la FIFA. La somme de deux millions de francs suisses était censée être versée pour un travail effectué par M. Platini plus de dix ans auparavant. Il n'existe aucune trace écrite d'un tel accord", ont-ils ajouté.

"Comme annoncé précédemment, la FIFA a déjà entrepris des démarches auprès des tribunaux suisses pour récupérer cette somme auprès des deux individus, car elle considère que l'argent a été versé illicitement par l'un à l'autre. Si les fonds sont récupérés, ils seront réinvestis dans le développement du football, comme ils auraient dû l'être en premier lieu.

"La décision du Procureur général intervient après une enquête menée par les autorités suisses qui a duré environ six ans. Blatter et Platini ont tous deux été interdits de football en 2015 en relation avec ce paiement et cette interdiction a été confirmée à la fois par le Tribunal arbitral du sport et par le Tribunal fédéral suisse.

"En 2020, la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré à l'unanimité que la requête de M. Platini était irrecevable. La FIFA suivra de près les prochaines étapes de cette affaire."

L'UEFA a décliné la demande de commentaire de CNN.

Source: edition.cnn.com