Séoul suggère une livraison potentielle de six millions de grenades de la Corée du Nord à la Russie.

Jusqu'à 6 millions de projectiles d'artillerie fournis par la Corée du Nord à la Russie Selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, citant un rapport de renseignement militaire, la Corée du Nord a expédié plus de 13 000 conteneurs depuis son port de Najin depuis mi-2022. Ces conteneurs pourraient potentiellement être utilisés pour transporter des armes, selon les estimations.

L'Ukraine prévoit de reprendre la construction d'une centrale nucléaire de type Tchernobyl L'agence d'énergie nucléaire d'État ukrainienne, Energoatom, envisage de reprendre les travaux de construction sur une centrale nucléaire inachevée de type Tchernobyl située à Tschyhyryn. Le site le plus prometteur pour la construction de la centrale est situé à proximité de Tschyhyryn, près de la ville d'Orbita dans la région de Cherkasy. La société américaine Westinghouse doit équiper la centrale de réacteurs.

L'Ukraine utilise 170 types différents de drones dans la guerre contre la Russie Selon le deputy commander des forces armées ukrainiennes Vadym Sukharevskyi, l'Ukraine a utilisé environ 170 types de drones dans son combat contre les troupes russes. L'armée ukrainienne repose lourdement sur les véhicules aériens sans pilote dans ses efforts de défense et continue de développer et de produire de nouveaux modèles capables de pénétrer profondément dans le territoire russe.

Le deuxième sommet de la paix de l'Ukraine pourrait avoir lieu dans un pays du Sud global L'adjoint du président ukrainien Andrij Jermak a déclaré que la direction ukrainienne souhaitait que le deuxième sommet de la paix de l'Ukraine se tienne dans un pays du Sud global. Le Premier ministre indien Narendra Modi a exprimé son soutien à l'intégrité territoriale de l'Ukraine lors de sa récente visite à Kyiv, suggérant un pays hôte potentiel.

Les États-Unis condamnent le meurtre d'un employé de Reuters par la Russie La Maison Blanche a condamné une attaque de roquette sur un hôtel en Ukraine qui a entraîné la mort d'un conseiller en sécurité de Reuters et blessé deux autres journalistes de Reuters. Les États-Unis ont exprimé leurs plus sincères condoléances à Reuters pour la perte et ont exprimé leur plus ferme condamnation de l'attaque.

Zelenskyy identifie l'offensive de Kursk comme une étape pour mettre fin à la guerre Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a identifié l'offensive dans la région russe de Kursk comme l'une des "étapes pour mettre fin à la guerre". L'opération de Kursk n'est liée à aucun des points de la formule de paix ukrainienne, mais Zelenskyy a indiqué qu'elle était liée au plan du deuxième sommet de la paix.

La Russie construit de nouveaux ponts pontonniers à Kursk Après que l'Ukraine ait détruit plusieurs ponts dans la région de Kursk, la Russie construit des ponts pontonniers de fortune pour sécuriser ses lignes d'approvisionnement. Des images satellite suggèrent que les forces russes construisent un pont pontonnier sur la rivière Sejm près d'un pont détruit dans la région.

Zelenskyy présentera son plan de fin de guerre à Biden, Trump et Harris Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy prévoit de présenter son plan de fin de guerre à l'ancien président américain Joe Biden en septembre et de briefer Donald Trump et Kamala Harris sur le plan. L'offensive de Kursk fera partie du plan, qui comprend des initiatives militaires, diplomatiques et économiques.

Les forces de l'ordre ukrainiennes ont enregistré plus de 136 000 crimes de guerre commis par la Russie Depuis le début de l'invasion à grande échelle de la Russie en 2022, les agences d'application de la loi ukrainiennes ont enregistré plus de 136 000 crimes de guerre commis par l'agresseur. Le Bureau du procureur a enquêté sur 660 suspects, dont 126 ont été condamnés. Cependant, le procureur général ukrainien Andriy Kostin souligne que les chiffres peuvent être incomplets en raison des territoires occupés inaccessibles.

Les services de renseignement russes enquêtent sur des correspondants de Deutsche Welle Le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB) a ouvert une enquête contre un correspondant de Deutsche Welle et un journaliste ukrainien, les accusant d'être entrés illégalement dans la région russe de Kursk. Nick Connolly, un employé de DW, et Natalia Nagornaya, une employée de la chaîne ukrainienne 1+1, sont reportedly en train de signaler depuis les zones contrôlées par l'Ukraine dans la région de Kursk.

L'Ukraine peut produire jusqu'à deux millions de drones cette année Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que l'Ukraine pouvait produire 1,5 à 2 millions de drones cette année, mais que le financement était nécessaire. Le président a souligné que le dialogue était nécessaire pour mettre fin à la guerre, mais qu'une position forte était cruciale pour faire avancer la vision de l'Ukraine de la paix lors de la conférence prévue plus tard dans l'année.

17h25 Grossi : Les combats près de la centrale nucléaire de Kursk sont "très préoccupants" La proximité des combats entre l'Ukraine et la Russie et la centrale nucléaire de Kursk est extrêmement risquée, selon le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi. "Le fait d'avoir une centrale nucléaire de ce type si proche d'une zone de conflit ou d'un front militaire est une situation très préoccupante", a-t-il déclaré après sa visite à la centrale. "Given that we have military activity simply a few kilometers away, it immediately becomes a concern," Grossi a ajouté. "In essence, it could all seem quite rational: avoid attacking a nuclear power plant." La centrale nucléaire fonctionne actuellement dans des conditions presque normales, a-t-il noté.

16h51 Syrskyj : La Russie déploie 30 000 soldats à Kursk L'un des objectifs de l'opération ukrainienne dans la région de Kursk est de détourner les troupes russes d'autres secteurs, en particulier des régions de Pokrovsk et de Kurakhovo dans la région de Donetsk. Selon le chef de l'armée ukrainienne Oleksandr Syrskyj, la Russie a déjà déployé 30 000 soldats dans la région de Kursk. "Et ce nombre augmente", dit Syrskyj. Par conséquent, la Russie réduit actuellement ses activités dans le sud de l'Ukraine. Cependant, la pression reste élevée dans la région clé de Pokrovsk. Là, Moscou concentre ses troupes les plus puissantes, dit Syrskyj.

16:25 Roquettes russes tuent un homme dans la région de KharkivLes forces russes ont ciblé la ville de Bohoduchiw dans la région de Kharkiv avec des roquettes. Un individu a été tué et six autres blessés, selon le Bureau du procureur général d'Ukraine. Selon leurs informations, une roquette a touché un abribus, tuant un homme de 71 ans. Les attaques russes ont également touché des installations industrielles et résidentielles ainsi que de nombreux véhicules.

15:57 Shmyhal prévoit un déficit budgétaire de 15 milliards de dollars pour l'UkraineLe Premier ministre Denys Shmyhal a déclaré que l'Ukraine avait besoin de 15 milliards de dollars supplémentaires pour combler son déficit budgétaire en 2025. L'agence de presse Reuters cite Shmyhal en déclarant que l'Ukraine prévoit un déficit budgétaire total de 35 milliards de dollars pour l'année suivante, avec des plans pour couvrir 20 milliards. Selon les estimations du gouvernement ukrainien, le déficit en 2024 était d'environ 38 milliards de dollars. Shmyhal a déclaré que le gouvernement prévoyait d'augmenter les impôts et d'augmenter l'emprunt sur le marché de la dette intérieure pour lever des fonds supplémentaires pour le conflit contre la Russie. Le Parlement discutera de ces propositions en septembre.

15:32 L'Ukraine explore le développement de ses propres systèmes d'armesL'Ukraine signale la plus grande attaque de bombes et de roquettes par l'armée russe depuis le début du conflit. Les attaques lourdes se poursuivent sans relâche, même la nuit. Par conséquent, l'Ukraine explore de nouveaux moyens de se défendre contre les attaques russes sans avoir à dépendre de l'aide occidentale en armes.

15:11 Zelensky : premier missile balistique maison de l'Ukraine testé avec succèsSelon le président Volodymyr Zelensky, l'Ukraine a réussi pour la première fois à tester son premier missile balistique. "Le premier missile balistique ukrainien a été testé avec succès", a déclaré Zelensky. Il félicite "notre industrie de la défense" mais refuse de fournir plus de détails sur le missile.

14:45 Moscou : la participation des États-Unis à l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk est un faitLe ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, considère la participation des États-Unis à l'incursion des troupes ukrainiennes dans la région russe de Kursk "un fait". La réponse du gouvernement de Moscou pourrait être beaucoup plus sévère que par le passé, a déclaré Ryabkov, selon les agences de presse russes RIA et TASS. Il n'a pas fourni de détails ou de preuves pour étayer ses déclarations. La Maison Blanche a déclaré qu'elle n'avait eu aucune connaissance préalable de l'incursion surprise des troupes ukrainiennes dans la région de Kursk le 6 août.

14:19 Zelensky : les F-16 ont abattu des missiles russesLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a rapporté que les nouveaux avions de combat F-16 avaient déjà réussi à intercepter des missiles russes. "During this large-scale missile attack, we shot down some missiles with the assistance of F-16s", a déclaré Zelensky. Les avions ont notamment été utilisés pour repousser l'attaque aérienne dévastatrice du lundi. Les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège et la Belgique ont promis plus de 60 de ces avions de combat à l'Ukraine, fabriqués aux États-Unis.

13:59 Alerte aérienne près de la centrale nucléaire de KurskIl y a eu une brève alerte aérienne dans la ville de Kursk dans la région russe de Kursk dans l'après-midi. Des sirènes ont averti d'une menace de missile, selon un reporter de Reuters. La centrale nucléaire de Kursk, actuellement inspectée par le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, est située à Kursk.

13:44 L'armée russe affirme avoir capturé un autre village près de PokrovskL'armée russe affirme avoir capturé un autre village près de la ville stratégiquement importante de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine. Les soldats ont "libéré" le village d'Orlowka dans la région de Donetsk, selon le ministère russe de la Défense sur Telegram. Orlowka est le nom russe du village ukrainien d'Orliwka. Malgré les combats en cours contre l'armée ukrainienne dans la région russe de Kursk, Moscou poursuit son offensive dans la région de Donetsk. Le ministère de la Défense signale régulièrement la capture de nouveaux villages. La région autour de l'important hub logistique de Pokrovsk est également dans le viseur.

13:21 Lavrov lance un avertissement nucléaireLe ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, considère la demande de l'Ukraine à ses alliés de pouvoir utiliser l'armement fourni par l'Ouest, même en cas d'invasion russe, comme un chantage. Lavrov met en garde contre le fait que c'est dangereux pour les puissances nucléaires occidentales de "jouer avec le feu". La Russie réévalue sa stratégie nucléaire. Les détails n'ont pas été divulgués. La stratégie comprend l'utilisation d'armes nucléaires si la souveraineté ou l'intégrité territoriale de la Russie est menacée.

13:04 Syrskyj : progrès dans la région de Kursk - difficultés à PokrovskSelon le chef d'état-major Oleksandr Syrskyj, les troupes ukrainiennes font des progrès dans la région russe de Kursk. Cependant, les forces russes avancent vers la ville de Pokrovsk dans la région ukrainienne de Donetsk. La situation globale y est difficile.

12:42 Munz : des attaques accrues contre l'Ukraine imminentSuite aux récentes attaques de drones, la Russie augmente à nouveau ses attaques de missiles contre l'Ukraine. Le moment n'est pas choisi au hasard, explique le correspondant de ntv Rainer Munz. Avec l'arrivée de l'automne et de la saison de chauffage, les ressources énergétiques sont très demandées.

12:33 Kyiv : 594 soldats russes capturés dans la région de KurskSelon le commandant en chef des forces armées, Oleksandr Syrskyj, l'Ukraine a capturé un total de 594 soldats russes dans la région de Kursk. C'est la première fois qu'un chiffre est communiqué. Des rapports précédents avaient identifié au moins 247 prisonniers de guerre russes à l'aide d'analyses photo et vidéo par le "Washington Post".

12:09 Panne de courant et restrictions à prévoir pour plusieurs jours supplémentairesDans la foulée de la plus grande attaque de la Russie contre l'Ukraine depuis le début de la guerre, des pannes de courant et des "limites critiques" de l'électricité sont attendues pour une à deux semaines supplémentaires, selon Ivan Plachkov, président de l'Association énergétique ukrainienne, dans une interview à Kyiv24 TV. Plachkov a déclaré que l'attaque russe massive de lundi était "l'une des attaques les plus importantes contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine" visant à provoquer "un black-out total" dans le système électrique.

11:46 Roth : la Russie vise à déclencher une vague de réfugiés en Europe avec des assautsSelon l'expert en politique étrangère du SPD Michael Roth, les attaques massives de la Russie contre les installations d'approvisionnement ukrainiennes visent à déclencher une vague de réfugiés vers l'Europe. Roth a déclaré que la série d'attaques annonce "une nouvelle campagne de destruction contre l'infrastructure énergétique ukrainienne". L'objectif est de rendre la vie en Ukraine intenable et de déclencher de nouveaux mouvements de réfugiés vers l'UE. Roth a plaidé en faveur d'une aide pour l'hiver prochain, comme des générateurs de secours, et l'autorisation d'utiliser des armes à longue portée contre les aérodromes d'où décollent les bombardiers russes.

11:21 Garde-frontière ukrainienne : pas de mouvements militaires en BiélorussieLa Garde-frontière ukrainienne a rapporté qu'il n'y a pas de mouvements militaires détectables en Biélorussie. Le porte-parole de la Garde-frontière Andrij Demtschenko a rapporté à la télévision ukrainienne qu'aucun mouvement de soldats ou d'équipement militaire n'a été détecté près de la frontière. Cependant, le risque d'une attaque depuis la frontière biélorusse reste imminent. Récemment, le ministère des Affaires étrangères ukrainien a déclaré que la Biélorussie avait déployé des troupes et de l'équipement près de la frontière. La Biélorussie maintient des liens étroits avec la Russie.

10:56 Gouverneur russe confirme les avancées ukrainiennes dans la région de BelgorodVyacheslav Gladkov, gouverneur de la région de Belgorod, a annoncé sur Telegram que "des rapports font état de tentatives de l'ennemi de franchir la frontière". Cela correspond aux rapports des canaux Telegram russes (voir l'entrée à 10h02). "Selon le ministère de la Défense russe, la situation à la frontière reste complexe mais sous contrôle", a déclaré Gladkov. "Veuillez rester calmes et ne vous fier qu'aux sources d'information officielles". Le gouverneur a rapporté qu'Ukraine avait envoyé plus de 20 drones dans la région au cours des 24 dernières heures. Kyiv n'a pas encore commenté les incidents présumés.

10:50 Rapport : l'Ukraine crée de nouvelles formations de combat lourdesSelon un rapport du portail ukrainien indépendant "MilitaryLand", l'Ukraine est en train de créer de nouvelles brigades mécanisées pour la guerre défensive contre l'agression russe, qui pourraient être opérationnelles d'ici 2025. Le recrutement pour les unités devrait venir des Ukrainiens résidant à l'étranger et partiellement formés là-bas. Une brigade mécanisée compte généralement environ 2 000 soldats et est équipée d'une quantité importante de matériel militaire lourd, comme des chars.

10:44 Grossi inspecte la centrale nucléaire russe de KurskLe directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, est arrivé à la centrale nucléaire de Kursk, dans la région frontalière russe du même nom, selon un rapport de l'agence de presse russe TASS. Grossi avait annoncé la veille qu'il inspecterait personnellement l'installation près de la ville de Kursk en raison de la situation urgente. Des milliers de soldats ukrainiens ont lancé une attaque surprise dans la région de Kursk le 6 août. La Russie accuse l'Ukraine d'avoir attaqué à plusieurs reprises l'installation. Kyiv n'a pas encore officiellement réagi aux accusations.

10:23 Le FSB russe ouvre des enquêtes criminelles contre deux journalistes étrangersLe Service fédéral de sécurité de la Russie (FSB) a apparemment ouvert des enquêtes criminelles contre deux journalistes étrangers. Ils sont accusés d'avoir illégalement franchi la frontière russe pour couvrir la région de Kursk après l'invasion ukrainienne. Reuters rapporte cela en se basant sur l'agence de presse russe Interfax. Les journalistes en question sont un reporter de Deutsche Welle et un correspondant de la chaîne de télévision ukrainienne 1+1. Le FSB a apparemment ouvert des enquêtes criminelles contre au moins sept journalistes étrangers qui ont couvert Kursk.

10:02 Les forces ukrainiennes tentent de franchir la frontière russe dans la région de BelgorodIl semble que les forces ukrainiennes tentent de franchir la frontière russe dans la région de Belgorod au sud. Des combats ont lieu actuellement, selon The Guardian, qui cite des canaux Telegram russes. Le canal Telegram Mash rapporte qu'environ 500 soldats ukrainiens ont attaqué deux points de contrôle à Nechoteyewka et Shebekino dans la région de Belgorod, et que des combats ont lieu aux deux endroits. La région de Belgorod partage une frontière avec la région russe de Kursk, où les forces ukrainiennes occupent le territoire russe depuis début août.

**09:45 Kyiv rapport

09:21 "Tout ce qui se dirigeait vers Kyiv a été détruit" Selon l'armée de l'air ukrainienne, cinq missiles russes et 60 drones ont été abattus. Au total, la Russie a ciblé l'Ukraine avec 10 missiles et 81 drones, a déclaré l'armée de l'air sur Telegram. Environ 15 drones et plusieurs missiles ont été interceptés autour de Kyiv, a déclaré le chef de l'administration militaire locale, Serhiy Popko, sur Telegram. "Tout ce qui se dirigeait vers la capitale Kyiv a été détruit." Dix drones étaient toujours en vol dans l'espace aérien ukrainien à 9 h heure locale (8 h CEST), et d'autres drones avaient crashé, a déclaré le commandant de l'armée de l'air Mykola Oleschchuk sur Telegram. Les chiffres de l'armée ne sont pas entièrement vérifiables mais donnent une idée raisonnablement précise de l'ampleur de l'attaque.

08:57 Attaques nocturnes font plusieurs morts - La Russie utilise des missiles Kinzhal La Russie a lancé de lourdes attaques aériennes sur l'Ukraine pour la deuxième nuit consécutive, utilisant divers types d'armes. Les premiers rapports des autorités ukrainiennes suggèrent qu'au moins quatre personnes ont été tuées - deux dans une frappe de roquette sur un hôtel à Kryvyi Rih et deux autres dans des attaques de drones sur Saporizhzhia. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a de nouveau utilisé des bombardiers à longue portée depuis lesquels des missiles de croisière ont été lancés. Des missiles hypersoniques Kinzhal ont également été tirés.

08:33 La Chine appelle à un soutien plus large pour son plan de paix La Chine appelle à un soutien plus large pour son plan de paix. Li Hui, envoyé spécial de la Chine pour les affaires eurasiatiques, a déclaré après des pourparlers diplomatiques avec l'Indonésie, le Brésil et l'Afrique du Sud que ces trois pays représentent le Sud global et ont une influence considérable dans la promotion de la paix dans le monde. Ils ont maintenu des communications avec l'Ukraine et la Russie et sont engagés dans une solution politique par le dialogue et la négociation, a déclaré Li. La Chine et le Brésil ont publié un plan de paix conjoint plus tôt cette année qui appelle à une conférence de paix impliquant toutes les parties et sans extension du champ de bataille. La Chine et la Russie n'ont pas assisté à une conférence de paix en Suisse en juin. La Russie n'était pas invitée, et la Chine a décidé de ne pas y participer.

08:05 Commandant tchétchène affirme que deux villages dans la région de Kursk ont été "libérés" L'armée russe affirme avoir "libéré" deux autres villages dans la région de Kursk. L'agence de presse russe TASS cite le général-major Apti Alaudinov, deputy head of the military-political main department of the Russian armed forces and commander of the Chechen special unit Achmat, comme disant, "Je suis heureux de rapport que l'unité Arbat a pleinement nettoyé les villages de Nizhnya Parovaya et Nechayev aujourd'hui, et le 1427e régiment est en train de prendre la relève. Ainsi, cette zone a également été nettoyée et mise sous contrôle." La situation sur la ligne de front n'a pas changé de manière significative aujourd'hui, a déclaré Alaudinov. "L'ennemi a subi de lourdes pertes aujourd'hui. Il a attaqué toute la journée et a donc subi des pertes très lourdes." Ces allégations ne peuvent pas être vérifiées indépendamment. Cependant, l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) confirme que des images géospatiales publiées lundi montraient des forces ukrainiennes opérant immédiatement à l'ouest de Nechayev.

07:37 Biden dénonce les dernières attaques russes comme "inconcevables" Le président américain Joe Biden a dénoncé les dernières attaques russes lundi comme "inconcevables". "Je condamne fermement l'agression continue de la Russie contre l'Ukraine et ses efforts pour infliger des souffrances au peuple ukrainien", a déclaré Biden. La Russie ne réussira jamais en Ukraine, a déclaré le ministère des Affaires étrangères allemand sur Twitter. Moscou cible l'infrastructure vitale de l'Ukraine avec des attaques et essaie d'affaiblir la capacité de l'Ukraine à résister. Le secrétaire britannique aux Affaires étrangères David Lammy a condamné les attaques russes comme "déplorables".

L'Institut international d'études stratégiques (IISS) continue de croire qu'une invasion ukrainienne par les forces biélorusses est peu probable. La think tank américaine s'appuie sur son dernier rapport, qui est dérivé d'une analyse conduite par l'organisation de presse open source basée en Ukraine Frontline Insight et Rochan Consulting. Cette analyse indique que les unités militaires biélorusses opèrent habituellement à seulement 30 à 40% de leur force complète et nécessitent une mobilisation pour être déployées. Aucune mobilisation n'a été entreprise jusqu'à présent. Il semble plutôt que l'objectif principal pour l'instant est de détourner l'attention des forces ukrainiennes d'autres parties de la ligne de front, aidant ainsi les troupes russes. La présence actuelle de troupes russes en Biélorussie n'est pas suffisante pour exécuter une invasion coordonnée depuis la région frontalière de Gomel. Une invasion biélorusse de l'Ukraine ou une participation militaire au conflit affaiblirait la capacité du dirigeant Alexander Lukashenko à défendre son régime. Le mécontentement domestique pourrait augmenter considérablement, notamment compte tenu du fait que les prochaines élections présidentielles sont prévues pour février 2025.

06:32 Ancienne candidate démocrate pour la présidence exprime son soutien à Trump, appelle les États-Unis à éviter la guerre

Tulsi Gabbard, ancienne candidate démocrate à l'investiture présidentielle qui s'est depuis éloignée de son parti, a annoncé son soutien au candidat républicain Donald Trump pour l'élection à venir. Gabbard a déclaré qu'elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour aider Trump dans sa course à un second mandat. L'ancienne membre de la Garde nationale soutient que, s'il est élu, Trump donnerait la priorité au retrait des États-Unis "du bord de la guerre". Gabbard s'est présentée à l'investiture démocrate en 2020 mais a finalement soutenu Joe Biden, le vainqueur démocrate. Tout au long de sa campagne, Gabbard a plaidé pour une politique étrangère américaine moins agressive. Elle a été critiquée pour le soutien de sa campagne par la Russie, avec des accusations selon lesquelles son objectif était simplement de saboter les démocrates.

06:17 Biden salue la visite de Modi en Ukraine

Le président américain Joe Biden a félicité le Premier ministre indien Narendra Modi pour sa récente visite en Ukraine. Modi, dont le pays adopte une position neutre dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, a partagé sur les réseaux sociaux sa conversation avec Biden concernant l'engagement de l'Inde en faveur d'une résolution rapide du crise en Ukraine. La Maison Blanche a cité la reconnaissance de Biden envers Modi pour son implication avec l'Ukraine et sa visite en Pologne, alliée proche de Kyiv en Europe de l'Est. Kirby, le coordinateur de la communication stratégique du Conseil de sécurité nationale, a exprimé sa reconnaissance envers tout pays qui s'aligne sur la perspective du président ukrainien Volodymyr Zelensky et collabore avec lui dans sa quête d'une paix juste.

05:45 Kyiv : une série d'explosions lors d'une nouvelle attaque de drones

Selon les témoignages oculaires, une série d'explosions a été rapportée lors d'une nouvelle attaque de drones dans le cadre de l'offensive renouvelée sur Kyiv. Aucun décès ni blessure n'a été rapporté pour l'instant. Les systèmes de défense aérienne de la région de Kyiv ont été actifs toute la nuit pour repousser les roquettes et les drones ciblant la capitale, selon les rapports sur Telegram de l'administration militaire régionale. Les attaques ont lieu un jour seulement après la plus grande attaque aérienne russe de cette guerre.

05:03 Des bombardiers et des drones russes se dirigent vers l'Ukraine

Des bombardiers et des drones russes ont été signalés en route vers l'Ukraine, selon des sources ukrainiennes. Les bombardiers Tu-95ms ont décollé de leur base d'Engels, en Russie, tandis que des drones se dirigent également vers l'Ukraine. Des alertes aériennes ont été émises dans de vastes régions d'Ukraine, tandis que les autorités locales confirment.

04:04 Le bilan s'alourdit à deux dans l'attaque de roquettes russes sur Kryvyi Rih

Deux personnes ont perdu la vie dans une attaque de roquettes russes contre un bâtiment civil à Kryvyi Rih, en Ukraine, selon des sources ukrainiennes. Jusqu'à cinq personnes pourraient encore être prisonnières des décombres, selon les administrations militaires du district et de la ville. La frappe de roquettes russes a visé l'hôtel, et les administrations militaires rapportent que le bâtiment a été démoli. Ces rapports restent non confirmés.

02:04 Nouvelle attaque de drones sur Kyiv

La région de Kyiv a été cible d'une nouvelle attaque de drones russes, selon des sources ukrainiennes. "Mouvement de drones ennemis détecté", rapportent les autorités militaires de Kyiv sur Telegram. "Les systèmes de défense aérienne sont actifs dans la région."

00:35 Les pertes dans l'attaque de roquettes russes sur Kryvyi Rih s'élèvent à un

Au moins une personne a trouvé la mort dans une attaque de roquettes russes contre un bâtiment d'infrastructure civile dans la ville centrale ukrainienne de Kryvyi Rih. Cinq autres personnes pourraient encore être prisonnières des décombres, selon les autorités régionales. Le chef de l'administration militaire de Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, rapporte sur Telegram que quatre personnes ont été hospitalisées suite à l'attaque. Le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, confirme que le bâtiment a été "complètement détruit". Ces rapports restent non confirmés, et aucune réponse n'a encore été reçue du côté russe.

10:03 PM USA : la Russie cherche à plonger l'Ukraine dans l'obscurité

Après des attaques significatives en Ukraine, les États-Unis affirment que la Russie cherche à "plonger la population ukrainienne dans l'obscurité à mesure que l'automne approche", selon John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale. Les frappes contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine sont considérées comme "honteuses", déclare Kirby. Les États-Unis condamnent "la guerre persistante de la Russie contre l'Ukraine".

9:20 PM De nouvelles évacuations dans la région de Donetsk

En raison des progrès de la Russie dans la région de Donetsk, les autorités ukrainiennes ont ordonné de nouvelles évacuations. La zone d'évacuation obligatoire a été étendue en raison de la détérioration des conditions de sécurité, reveals the governor of Donetsk, Vadym Boychenko. Un total de 27 localités dans les régions de Konstantinovka et de Selidovo ont été incluses. Des évacuations avaient déjà été ordonnées dans la région de Pokrovsk en raison de l'avancée des troupes russes.

L'Union européenne pourrait potentiellement exprimer son inquiétude quant à l'approvisionnement en obus d'artillerie de la Russie en provenance de la Corée du Nord, compte tenu de son engagement en faveur de la paix et de la sécurité dans la région. De plus, l'Ukraine pourrait chercher l'aide de l'Union européenne dans ses efforts actuels pour reconstruire et moderniser sa centrale nucléaire de type Chornobyl, ce qui renforcerait l'indépendance énergétique du pays et améliorerait sa sécurité énergétique.

