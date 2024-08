- Seoane exprime son optimisme: "Nous sommes extrêmement motivés"

Borussia Mönchengladbach entame la nouvelle campagne avec enthousiasme, présentant une équipe remaniée pour son premier match contre les tenants du titre, le Bayer Leverkusen (vendredi, 20h30, disponible sur DAZN et Sat.1). L'entraîneur Gerardo Seoane a déclaré : "C'est un privilège pour nous. Nous sommes tous très motivés et avons travaillé dur. Maintenant, c'est à nous de remplir cette saison de plus de satisfactions que la précédente." Avec le Bayer Leverkusen qui affiche une série invaincue de 34 matches en Bundesliga et une série de 9 victoires contre Mönchengladbach, Seoane affronte les favoris évidents.

Le PDG du club, Rainer Bonhof, se réjouit d'un bon départ après une saison décevante qui l'a vu terminer 14e. "La saison dernière était différente. Nous avons renforcé des postes clés et avons trois nouveaux joueurs. Nous avons travaillé dur et avons progressé dans plusieurs domaines", a déclaré Bonhof à l'agence de presse allemande.

Malgré les résultats de la saison dernière, Bonhof soutient Seoane. "Il convient à Borussia, c'est un entraîneur pragmatique. Nous sommes certains que nous allons dans la bonne direction avec lui", a déclaré Bonhof.

Le premier match de coupe contre Erzgebirge Aue (victoire 3:1) a été satisfaisant malgré un début lent. Cependant, l'équipe de Bayer qui approche présente un défi différent. "C'est notre responsabilité d'apporter la discipline tactique nécessaire sur le terrain et de dominer avec le ballon tout en mettant la pression sur nos adversaires", a déclaré Seoane, alors qu'il entame sa deuxième saison avec Borussia.

