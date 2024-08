Sensation de remuement à l' US Open

Carlos Alcaraz, la sensation espagnole du tennis, avait dominé les courts cette année, remportant les titres du tournoi de Roland-Garros et de Wimbledon. Cependant, lors de l'US Open, sa série s'est brutalement interrompue. Dans un retournement de situation inattendu, il a subi une défaite au deuxième tour contre l'outsider Botic van de Zandschulp.

Après une poignée de main gracieuse et un au revoir fair-play à van de Zandschulp au filet, Alcaraz s'est éclipsé, visiblement déçu, dans les entrailles du stade Arthur Ashe. Après une performance décevante, le numéro 3 mondial a été éliminé de manière choquante, créant l'une des plus grandes surprises de l'histoire du tennis.

Contre le Dutchman déterminé, Alcaraz a subi une défaite 6-1, 7-5, 6-4, mettant fin à sa chance de remporter un troisième titre majeur consécutif. La jeune carrière réussie d'Alcaraz devait maintenant faire face à l'une de ses plus grandes déceptions.

Avant ce retournement de situation inattendu, Alcaraz avait été imbattable, remportant Roland-Garros et Wimbledon, et affichant une forme éblouissante. Sa dernière défaite au deuxième tour d'un tournoi du Grand Chelem remontait à plus de trois ans. Il y a deux ans, Alcaraz avait remporté son premier titre du Grand Chelem à New York. Quant à van de Zandschulp, classé 74ème mondial, cette victoire était indiscutablement le point culminant de sa carrière.

Van de Zandschulp, lors de l'interview d'après-match, a exprimé son étonnement, "Je suis un peu perdu pour les mots. C'est une soirée incroyable, ma première fois sur le court Arthur Ashe. J'ai cru dès le premier point que j'avais une chance. Si vous voulez battre un joueur comme celui-ci, vous devez rester calme."

Malgré le fait d'être le grand favori du tournoi, aux côtés de Novak Djokovic et Jannik Sinner, Alcaraz n'a pas réussi à trouver son rythme contre van de Zandschulp. Le Hollandais a joué au-dessus de son classement, tandis qu'Alcaraz semblait lutter contre les erreurs, secouant même la tête d'incrédulité. La rupture décisive dans le deuxième set était un cadeau d'Alcaraz lui-même, grâce à une double faute.

Alcaraz a rarement réussi à renverser une situation, surtout après avoir perdu les deux premiers sets, une réalité qu'il a réaffirmée après cette défaite également. Van de Zandschulp est resté constant tout au long du match, même lorsque Alcarz a brièvement retrouvé sa forme. Après près de deux heures et demie de jeu intense, van de Zandschulp a scellé la victoire improbable avec son premier point match.

Malgré sa déception, Alcaraz a reconnu la qualité du tennis de van de Zandschulp, mentionnant "Il a joué un match exceptionnel et méritait la victoire". Cette défaite sur le court signifiait que la quête d'Alcaraz pour un troisième titre du Grand Chelem consécutif s'était terminée, mettant en évidence l'imprévisibilité et l'excitation du sport.

Lire aussi: