Sensation de brûlure dans la bouche: comprendre son origine et ses avantages potentiels.

Brûlure de la langue : Si votre langue vous cause des soucis pendant des heures, il est difficile de se concentrer sur autre chose. Les professionnels de santé appellent cette gêne de la langue glossodynie. Selon l'Initiative ProDente, la partie avant de la langue, ainsi que ses bords et sa pointe, sont généralement touchées. Parfois, la gêne peut même se propager au palais, aux joues et aux membranes muqueuses à l'intérieur de la bouche. On parle alors de syndrome de la bouche qui brûle.

Ce n'est pas seulement une question de chaleur : La saveur que vous percevez peut également changer. Vous pourriez constamment goûter quelque chose de métallique ou d'amère sur votre langue, selon ProDente. Une bouche sèche et une mauvaise haleine peuvent également accompagner cette gêne de la langue.

Causes potentielles de la gêne de la langue

Les femmes en période de pré et de ménopause sont particulièrement vulnérables. L'Initiative ProDente suggère qu'environ une femme sur six présente ces symptômes pendant et après la ménopause. Les raisons possibles sont les fluctuations hormonales et le stress liés à la ménopause.

Toutefois, il peut y avoir de nombreuses raisons à cette gêne. Par exemple, les bords tranchants des prothèses dentaires peuvent irriter les membranes muqueuses. D'autres causes possibles sont un problème congénital des glandes salivaires, une infection fongique, l'herpès, certains médicaments ou des troubles psychiatriques tels que la dépression ou la schizophrénie.

Il est également possible que votre corps manque de vitamines ou de minéraux essentiels, comme la vitamine B12, la vitamine C, l'acide folique ou le fer. Ou peut-être y a-t-il une allergie à un ingrédient de votre dentifrice ou de votre bain de bouche.

Où chercher de l'aide

Compte tenu des nombreuses causes potentielles de la gêne de la langue, il est judicieux de commencer par votre médecin de famille, conseille ProDente. Il a une connaissance approfondie de votre historique médical, de tout problème sous-jacent, des médicaments que vous prenez et des allergies potentielles. Cela peut aider à déterminer une cause possible et un traitement potentiel.

Par la suite, un spécialiste en dentisterie, en médecine psychosomatique, en oto-rhino-laryngologie ou en dermatologie pourrait être en mesure de fournir des informations plus spécifiques.

Ce que vous pouvez faire vous-même

Si votre bouche brûle régulièrement, évitez tout ce qui pourrait irriter davantage les membranes muqueuses de votre bouche. Cela inclut les aliments épicés et acides, ainsi que l'alcool et la nicotine.

Les bains de bouche doux, tels que ceux contenant de la sauge ou de la camomille, peuvent soulager la gêne. Boire plus d'eau peut aider en cas de bouche sèche. Mastiquer un chewing-gum sans sucre peut également stimuler la production de salive et soulager la sécheresse.

Compte tenu du rôle que joue souvent l'esprit, gérer le stress et les fardeaux psychologiques peut être utile, bien que cela puisse parfois être difficile à réaliser.

