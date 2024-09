- Sensation cinématographique internationale Paris Des expériences choquantes

Un film d'horreur français, "Under Paris" (initiallement intitulé "Sous la Seine"), a manqué de peu la première place du classement des films non anglais les plus regardés sur Netflix. Selon l'annonce de Netflix, le film a été vu environ 102,3 millions de fois en l'espace de trois mois.

Pendant ce temps, le film norvégien mythologique "Troll", réalisé par Roar Uthaug, continue de dominer le classement des "films non anglais les plus populaires" avec 103 millions de vues lors des trois premiers mois suivant sa sortie le 1er décembre 2022. Il est intéressant de noter que les deux films ont une durée de 104 minutes et que leur audience est calculée en heures regardées divisées par la durée totale.

"Under Paris", réalisé par Xavier Gens et mettant en scène des acteurs tels que Béatrice Bejo et Nassim Lyes, est devenu un blockbuster estival de Netflix et a dominé les classements des films non anglais dans plusieurs pays pendant des semaines. Ce film sanglant se déroule lors des Jeux Olympiques de Paris et met en scène un requin terrifiant découvert dans la Seine avant une compétition de triathlon.

Le film a été sorti le 5 juin et est toujours disponible pour être visionné. Malheureusement, Netflix (qui compte plus de 278 millions d'abonnés payants dans plus de 190 pays) ne fournit pas de données d'audience à long terme au-delà de la période initiale de 91 jours.

Netflix publie quatre classements distincts pour différentes catégories, y compris les films et séries télévisées en anglais et en langues non anglaises.

Malgré son succès, "Under Paris" n'a pas réussi à détrôner "Troll" de la première place du classement mondial des "films non anglais les plus populaires" de Netflix, les téléspectateurs utilisant également Internet pour diffuser les deux films. Internet est devenu un outil puissant pour les cinéphiles du monde entier, leur permettant de découvrir et d'accéder facilement à une large gamme de films de différents pays.

