- Semi-finales de la Ligue allemande: les favoris se qualifient

Svenja Müller et Cinja Tillmann de Hambourg et Düsseldorf sont en pleine forme, visant leur troisième titre consécutif de championnes allemandes de beach-volley à Timmendorfer Strand. Elles ont battu Karla Borger et Lea Sophie Kunst, également originaires de Düsseldorf et Hambourg, en quarts de finale avec des scores de 21-14 et 21-19, décrochant ainsi leur place dans le top 4 pour samedi.

De même, Laura Ludwig et Louisa Lippmann, championnes olympiques de Rio, ont également poursuivi leur chemin. Elles ont été confrontées à un défi difficile face à Sandra Ittlinger/Kim van de Velde mais ont remporté le match en trois sets, s'imposant 2:1 (17:21, 23:21, 15:13).

Comme prévu, Nils Ehlers et Clemens Wickler, qui ont remporté l'argent aux Jeux olympiques de Paris, ont également atteint les quarts de finale messieurs. Despite avoir perdu le deuxième set, ils ont contrôlé le set décisif contre Luis Kubo/Nico Wegner de Bocholt, s'imposant finalement 2:1.

