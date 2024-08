- Semi-finale de Jungle: "Quelles stratégies puis-je utiliser pour surpasser mes concurrents?"

Tag 16 au Camp de Jungle d'été en Afrique du Sud : Il ne reste plus que six concurrents, faisant du finale un événement bondé pour de nombreux spectateurs. La liste des concurrents qui se battent pour la couronne de la jungle continue de surprendre de nombreux spectateurs : plusieurs figures notables ont déjà été éliminées - l'ex-footballeur Thorsten Legat (55, cri de guerre "Kasalla") et l'acteur "Good Times, Bad Times" Eric Stehfest (35). Même la puissante star de la télé-réalité Elena Miras (32) a dit adieu.

Jetons un coup d'œil à ceux qui sont encore en demi-finale : l'ex-mannequin Sarah Knappik (37), la personnalité de la télé-réalité Georgina Fleur (34), l'ex-animateur de Viva Mola Adebisi (51), la reine actuelle de la télé-réalité Kader Loth (51), l'ex-star de la télé-réalité Danni Büchner (46) et la favorite du public Gigi Birofio (26).

L'atmosphère du camp, telle que vue par les téléspectateurs, peut être résumée par Kader : "Tout le monde se demande : comment puis-je surpasser les autres ?"

La surveillance nocturne : "Cela me rend fou"

Les concurrents de la jungle ont mal évalué leur séjour. Ils réalisent qu'ils doivent rester plus longtemps que prévu. La fatigue s'installe et l'ambiance est morose. Gigi gémit : "J'ai l'impression que je ne sortirai jamais." Georgina ajoute : "Moi aussi, je dois rentrer chez moi. Je ne peux plus supporter ça. Cette surveillance nocturne - cela me rend folle."

Kader développe un côté maternel envers Gigi lorsqu'il se sous-vêt le matin, l'appelant "mon fils". Lorsque Kader lui demande s'il se sent maternel envers elle, Gigi répond : "Des sentiments différents." Elle demande : "Quels genres de sentiments ?" Il répond : "Des sentiments attirants." Elle rétorque : "Es-tu fou ?" Quoi qu'il en soit, Gigi trouve Kader stupéfiante lorsqu'elle ressemble à "Michael Jackson" avec son "petit nez". La réponse de Kader ? Que Gigi pète trop.

Qui quitte le camp ?

Danni Büchner ne parvient pas à atteindre la finale. Elle est éliminée dans un défi contre Gigi et Georgina. Ils doivent rester en équilibre sur des planches étroites au-dessus d'un lac, répondant à des questions. Si elles répondent incorrectement, la planche se déplace de plus en plus jusqu'à ce que Danni perde l'équilibre.

Gigi se qualifie pour la finale avec une victoire contre Georgina dans un autre défi sur une planche. Georgina reste dans la compétition. Le jour de la finale, deux concurrents seront éliminés en premier, laissant les trois derniers, dont Gigi, se battre pour la victoire.

Cette saison de "Je suis une célébrité" marque une édition anniversaire spéciale de la vingtième année du show, qui a été diffusé pour la première fois en 2004. Cette année, la saison est diffusée en été au lieu du début de l'année, et l'emplacement est l'Afrique du Sud, pas l'Australie. Le show est préenregistré, pas en direct.

C'est également un peu une réunion : les "légendes", comme RTL les appelle affectueusement, ont déjà passé du temps dans le camp lors de saisons précédentes.

