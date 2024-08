"S'embrasser n'est pas une délicatesse ésotérique"

ntv.de: Au début de votre livre, vous décrivez que vous et votre mari traversiez une crise conjugale, ce qui est plutôt courageux. Quel rôle a joué la forêt dans la surmonter?

Suse Schumacher: La forêt a joué un rôle très important car elle m'a réconfortée et ancrée. Cette crise était une exception émotionnelle pour moi. Tandis que je me promenais dans la forêt hivernale, désespérée, des souvenirs de mon enfance sont revenus : en tant qu'enfant, j'étais pleine de confiance et je passais des heures seule dans la forêt, à observer les animaux, les plantes et le temps, et il était clair que j'appartenais à cet endroit. La vie en ville en tant que mère de deux fils, d'abord à Hambourg, puis à Cologne, et maintenant à Berlin, m'a tant challengée que j'ai oublié ma connexion à la nature. Dans la forêt, tous ces beaux moments de mon enfance sont revenus. Soudain, j'ai su que cette crise ne signifiait pas la fin de ma vie, et que j'avais le pouvoir de décider comment y faire face. Au lieu de pleurer en victime des circonstances, j'ai su que je devais lâcher prise pour faire de la place au nouveau. Bien que ce ne soit pas clair à ce moment-là si je resterais avec mon mari, ces pensées m'ont donné du courage. En fin de compte, mon lâcher-prise nous a permis de nous réunir à nouveau. Maintenant, je suis mariée à mon mari depuis 30 ans.

Comment intégrer la forêt dans ma vie?

Bien sûr, nous ne pouvons pas être dans la forêt tout le temps. Mais il suffit de prendre une belle photo de ma dernière visite dans la forêt et de la mettre quelque part où je peux la voir, pour que chaque fois que je la regarde, tous les sentiments positifs associés me reviennent. Sinon, je peux aussi me rappeler un bel endroit de mon enfance. Pour beaucoup de gens, ce sont des endroits en nature. Si je m'imagine là-bas les yeux fermés, cela a des effets similaires à ceux de m'y trouver réellement. Notre mémoire sensorielle est activée et génère les souvenirs et les sentiments associés.

Et comment amener la forêt à un citadin comme moi, qui n'est pas vraiment branché sur les câlins d'arbres, mais est généralement ouvert à cela?

(rit) D'abord, câliner un arbre n'est pas une absurdité ésotérique, mais ça booste notre système immunitaire. Les arbres produisent des résines pour se protéger, et dedans il y a des substances odorantes, appelées terpènes, dont certains boostent le système immunitaire des humains, augmentant ainsi nos cellules tueuses dont nous avons besoin pour nous protéger contre les virus et les bactéries envahissants. La forêt nous rend plus résilients et plus en bonne santé. En même temps, le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles ou l'odeur de mousse, de bois et de terre assurent que nous nous détendons à la fois physiquement et mentalement. En tant que citadin, je vous suggère simplement de m'accompagner une journée dans la forêt et d'être surpris. Je suis sûr que vous sortirez différent et aurez un nouvel accès différent à la forêt lors de votre prochaine visite.

Respirer, méditer, chanter, prendre soin de soi - avons-nous simplement oublié ou été déconnectés des choses de base qui peuvent nous aider? Déjà à l'école, par exemple.

Oui, selon moi, nous nous sommes assez déconnectés de notre ancienne connexion avec la forêt si l'on considère que l'humanité a vécu avec et dans la nature pendant des millions d'années. Du point de vue de l'évolution, il y a encore une fille ou un garçon de la nature dans nos gènes. Vous pouvez observer cela chez les petits enfants qui jouent heureux et absorbés dans la nature. L'école, comme vous l'avez mentionné, change notre relation avec la nature en enseignant des compétences cognitives comme les maths, la lecture, l'écriture et les connaissances. Au lieu de jouer dehors et d'expérimenter les choses sensoriellement, l'accent est soudain mis sur le fait de rester assis et d'apprendre intellectuellement à partir de l'âge de six ans. De plus, le début de l'industrialisation il y a environ 250 ans a assuré que nous n'avons presque plus de connexion directe à la nature, par exemple à notre nourriture. Nous vivons derrière des murs, nous nous protégeons de la nature et nous nous percevons comme séparés d'elle. Les peuples indigènes comme les Huni Kuin, qui vivent dans l'Amazonie au Brésil et que j'ai interviewés pour mon livre, nous montrent comment cela peut être différent : les Huni Kuin se décrivent comme une partie de la nature. Ils sont la forêt.

À quel point est-il important de respirer correctement?

Respirer profondément et correctement est toujours juste, important et surtout sain. D'abord, nous nous détendons lorsque nous respirons profondément dans notre ventre et que nous expirons à nouveau, car le système nerveux parasympathique est activé. Lorsque nous sommes détendus, nous pensons plus ouvertement, ce qui signifie que nous trouvons plus de solutions créatives aux problèmes. Lorsque nous respirons profondément dans la forêt, nous inhalons également les terpènes ou les fragrances des arbres, qui soutiennent notre système immunitaire. Si nous prenons l'habitude de respirer profondément plusieurs fois par jour, cela aide également à prévenir le stress. Même si le stress quotidien est grand, grâce à la respiration profonde, nous prenons de la distance par rapport à lui et agissons plus

L'intuition, ou ce qu'on appelle couramment "le coup de cœur", est nourrie par le cœur. Le cœur n'est pas simplement un organe qui pompe notre sang dans le corps. C'est également un espace de résonance à travers lequel nous nous connectons à tout ce qui est vivant, que ce soit les autres personnes, les plantes, les animaux, ou peut-être quelque chose de plus élevé comme Dieu. Simultanément, le cœur établit la connexion entre le corps et l'esprit. Il n'est certainement pas fortuit que le yoga, qui a plus de 2500 ans, décrit le chakra du cœur comme le point de connexion entre le bas (le corps) et le haut (l'esprit), et que la couleur de ce chakra est le vert. De même, lors de la méditation, lorsque nous concentrons notre attention sur la respiration, c'est la région de la poitrine, où se trouvent notre cœur et nos poumons, que nous observons. Je suis fermement convaincu que nous devrions accorder plus d'attention à notre cœur à nouveau, aussi pour créer un contrepoids à notre "pensée lourde" et ainsi à notre pensée. Car le cœur n'évalue pas, mais nous rend des êtres empathiques et compatissants.

Vous citez Michelangelo en disant que la paix se trouve seulement dans la forêt. Et les montagnes, les lacs, la mer ?

En thérapie de nature, on apprend que chaque paysage naturel a sa propre qualité. La forêt représente l'inconscient, le dispersé. Simultanément, la forêt offre protection et repos. Michelangelo a semble-t-il trouvé sa paix dans la forêt. Cependant, je ne nierais jamais qu'il y a aussi des gens qui trouvent leur paix sur une montagne, près d'un lac ou à la mer.

Vous opposez la nature à la culture - ne fonctionnent-ils pas mieux ensemble ? Ou en alternance ?

Je pense que c'est une question de perspective. La nature est quelque chose qui surgit de lui-même et est en constante évolution. La culture est quelque chose que les humains créent, issu de valeurs, de règles et de concepts religieux, entre autres. La culture et la nature peuvent certainly fonctionner ensemble lorsqu'elles sont sur un pied d'égalité. Malheureusement, nous croyons encore que nous pouvons faire n'importe quoi avec la nature : nous interférons, nous changeons et nous la détruisons au lieu de la protéger et de la préserver. Cela nous retombera un jour douloureusement dessus. C'est pourquoi l'un des objectifs de mon livre est de donner aux gens des idées sur la façon de devenir plus efficaces envers soi-même et d'espérer reconnaître le trésor que nous avons juste dehors de nos portes. Il est grand temps de se lever pour la forêt et la nature et de la préserver et la protéger pour nos enfants et petits-enfants.

Un parc est-il une "forêt légère"?

En fin de compte, c'est toujours une question de point de vue. C'est de la nature, mais culturellement conçue. Je n'appellerais jamais le Tiergarten de Berlin une forêt.

Les terpènes, vous en avez parlé plus tôt, qu'est-ce que c'est exactly?

Les terpènes sont des molécules de signalement des plantes libérées par les arbres pour se protéger ou pour induire la formation de nuages en se liant à de minuscules gouttelettes d'eau qui tombent ensuite sur la terre sous forme de pluie. Certains de ces terpènes promouvant la santé renforcent notre système immunitaire. Il a été prouvé que le nombre de nos cellules tueuses naturelles augmente lors d'une visite dans la forêt, qui reconnaissent et détruisent les cellules endommagées, étrangères ou infectées par un virus dans le corps. Les études montrent qu'une journée dans la forêt augmente en moyenne de 40% le nombre de cellules tueuses naturelles. Cet effet est encore mesurable sept jours plus tard et peut être encore accru et prolongé par des visites fréquentes dans la forêt.

Alors, une journée dans la forêt et les cellules tueuses fleurissent. Sommes-nous alors à blâmer lorsque nous tombons malades ?

Je n'utiliserais pas le terme "blâme" dans ce contexte, mais plutôt le formuler positivement : nous pouvons faire beaucoup pour notre santé nous-mêmes. Si nous tombons malades, c'est généralement parce qu'un déséquilibre s'est produit dans le corps, qui peut être dû à notre mode de vie. Les facteurs promoteurs de la santé tels qu'une bonne nutrition, un sommeil suffisant, l'exercice et les relations sociales sont tous bien connus. Cependant, si je m'accroche rigidement à tout cela et que j'oublie de vivre, de m'amuser, de rire, d'être reconnaissant, d'aimer ou simplement d'être heureux, alors cela peut aussi me rendre malade. Je pense donc que le meilleur moyen est de garder les deux à l'esprit : ne pas trop s'inquiéter ou se soucier excessivement, et simplement être reconnaissant de vivre dans un pays démocratique où beaucoup de choses sont possibles.

(rires) Cela dépend de vous. Comment voyez-vous votre vie ? Votre verre est-il à moitié vide ou à moitié plein ? Il y a des études qui montrent que même des personnes âgées et gravement malades qui ont trouvé un but dans leur vie et qui en sont reconnaissantes, se perçoivent moins malades qu'elles ne le sont objectivement. Alors, en fin de compte, cela dépend toujours de votre perception de soi et de savoir si vous vous voyez comme une victime des circonstances ou comme le designer de votre vie.

Comment calmer votre "esprit singe" le plus rapidement ?

Soyez indulgent envers vous-même et commencez à méditer. C'est le moyen le plus facile. Asseyez-vous quelques minutes le matin et concentrez-vous sur votre respiration. Vous serez probablement surpris de constater à quel point il est bruyant dans votre tête au début. Cela est completely normal et est appelé "l'esprit débutant". Vous pouvez ensuite remercier vos pensées et leur dire que vous vous en occuperez une fois que vous aurez terminé la méditation. Ensuite, retournez à l'observation de votre respiration. Persévérez et faites-en une routine matinale. Ainsi, vous en saurez plus sur vous-même et sur votre "esprit singe" et vous apprendrez finalement à le contrôler en apprenant à déplacer votre attention pour être plus présent.

Est-il vraiment utile de voir à travers le "lentille" d'un autre, avec les yeux d'une autre personne ?

Je pense à un client qui se sentait sous-estimé par son patron. Lorsque je lui ai demandé de plaider du point de vue de son patron, elle a réalisé qu'elle ne lui avait jamais dit qu'elle voulait un échange constructif. Grâce à ce changement de perspective, ou en voyant à travers la lentille de son patron, elle a trouvé une bonne solution pour elle-même.

Quel est votre rituel préféré lorsque vous avez trop de ville, trop peu de forêt et trop peu de temps ?

Je fais ensuite une belle promenade et profite des plantes, des oiseaux et des arbres dans les jardins de notre quartier. Cela m'aide souvent à éclaircir les idées, à activer mon corps et à me mettre de bonne humeur, pour pouvoir me concentrer à nouveau sur mes tâches quotidiennes.

Si vous étiez un arbre - lequel?

Je pense que je serais un hêtre pourpre majestueux ou peut-être un tilleul estival avec des fleurs parfumées et de grandes feuilles veloutées.

Avec Suse Schumacher, Sabine Oelmann (plutôt du genre cactus)

