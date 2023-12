Semaine 16 de la NFL : les fans ont droit à un triple programme le jour de Noël

Noël tombant un lundi, les matchs de la NFL se dérouleront les 23, 24 et 25 décembre.

L'action s'achèvera le lundi avec un triple programme à grand spectacle le jour de Noël, qui mettra aux prises les têtes de série de chaque conférence. Les playoffs approchant à grands pas, les enjeux sont plus importants que jamais.

Voici ce qu'il faut savoir avant de se mettre à l'écoute :

Las Vegas Raiders @ Kansas City Chiefs, 13h00 ET

Les festivités du temps des fêtes débutent avec un match de rancune AFC West entre les Kansas City Chiefs et les Las Vegas Raiders.

Les champions en titre du Super Bowl ont déjà composté leur billet pour la post-saison, mais ils ont désormais pour objectif de remporter leur huitième titre de division consécutif. De leur côté, les Raiders se battent pour conserver leurs rêves de séries éliminatoires à l'approche de la fin de la saison.

La domination des Chiefs au cours de la dernière décennie est évidente. Mais ces dernières semaines, Patrick Mahomes et ses coéquipiers n'ont pas semblé être la force dominante de ces dernières années. Avant la victoire décevante de la semaine dernière contre les New England Patriots, Kansas City a perdu deux matchs consécutifs contre les Buffalo Bills et les Green Bay Packers.

En début de semaine, Mahomes a fait part de son impatience de voir son équipe renouer avec la victoire.

"On veut toujours jouer son meilleur football avant les playoffs", a déclaré Mahomes à la presse.

"Il faut mettre en place un jeu complet. Je pense que si nous y parvenons et que nous nous améliorons de plus en plus au cours des derniers matches, nous pourrons aller en playoffs et jouer notre meilleur football, alors je pense que l'AFC est très ouverte et que nous pourrons aller là-bas et essayer de trouver un moyen d'aller au Super Bowl".

Las Vegas, quant à lui, aborde le match de cette semaine après avoir remporté sa victoire la plus éclatante de la saison. Ils ont infligé une correction de 63 à 21 aux Los Angeles Chargers, établissant un record de franchise pour le plus grand nombre de points marqués en un seul match.

Ils tenteront de poursuivre sur leur lancée lors de leurs trois derniers matches, tous contre des équipes qui les devancent au classement de l'AFC (les Chiefs, les Colts et les Broncos).

À l'heure actuelle, les chances des Raiders d'accéder à la post-saison ne sont que de 2 %, et passeraient à moins de 1 % s'ils s'inclinaient lundi. Avec leur saison en jeu, les fans peuvent s'attendre à une bataille acharnée et compétitive.

"Nous devons jouer notre meilleur football", a déclaré l'entraîneur intérimaire Anthony Pierce.

"Contre cette équipe, vous pouvez marquer autant de field goals que vous voulez, mais vous devez savoir que Patrick Mahomes va marquer plusieurs touchdowns. Peu importe à qui il s'adresse".

New York Giants @ Philadelphia Eagles, 4:30 p.m. ET

En fin d'après-midi, les New York Giants dirigés par Tommy DeVito et les Philadelphia Eagles en difficulté s'affrontent dans le cadre de la NFC East. Les Eagles chercheront à renouer avec la victoire après trois défaites consécutives, tandis que les Giants tenteront de se rapprocher de la Wild Card.

Après un début de saison en fanfare (10-1), les Eagles ont connu une période difficile. Ils abordent le match de cette semaine après une défaite de trois points contre les Seahawks de Seattle. Les deux semaines précédentes, ils ont subi deux défaites consécutives de plus de 20 points contre les Dallas Cowboys et les San Francisco 49ers.

Malgré ces récentes difficultés, l'entraîneur Nick Sirianni reste optimiste.

"Je sais que beaucoup de nos joueurs ont connu des moments difficiles", a déclaré Sirianni. "C'est la vie, et ces moments font partie de la vie.

"C'est le message que nous avons toujours voulu faire passer dans les moments difficiles que nous traversons en ce moment".

Les Eagles ont déjà composté leur billet pour la post-saison, mais le titre de champion de division et la première place au classement général de la NFC sont encore en jeu. Philadelphie doit remporter ses trois derniers matches de la saison régulière pour devancer les Dallas Cowboys en tête de la NFC East.

Pour remporter la conférence, il faudra également que les 49ers perdent au moins deux de leurs trois derniers matchs. Si San Francisco remporte ses trois derniers matchs, il prendra le contrôle de la conférence.

Ailleurs dans la NFC East, les Giants sont en pleine renaissance en fin de saison. Après un début de saison en demi-teinte, les espoirs de New York pour les séries éliminatoires étaient pratiquement perdus.

C'est alors qu'est apparu Tommy DeVito, le troisième quarterback non recruté des Giants. L'Italo-Américain originaire du New Jersey a insufflé une nouvelle vie à une équipe des Giants insipide, remportant ses trois premiers matchs en tant que titulaire.

Le match de lundi au Lincoln Financial Field sera le premier de la recrue contre Philadelphie et devant leur fanbase historiquement turbulente. Il ne recevra certainement pas un accueil chaleureux, mais DeVito et ses coéquipiers sont persuadés qu'il pourra gérer l'atmosphère.

"J'ai entendu dire que c'était un environnement assez hostile", a déclaré DeVito. "J'ai hâte d'y être. J'aime m'épanouir dans ce genre d'environnement".

"Il a confiance en lui. Il va se montrer et bien jouer", a déclaré le joueur de ligne offensive Justin Pugh. "Ce sera un environnement formidable. C'est excitant pour lui.

"C'est l'une des premières fois que vous allez à Philadelphie, que vous jouez contre vos rivaux, que vous allez à Dallas, que vous allez à Philadelphie. Ce sont tous des matches intenses.

À 5-9, les Giants ont peu de chances de se qualifier pour la post-saison(moins de 1 %, selon NFL.com). Mais le rêve restera vivant s'ils battent les Eagles. Et si les trois dernières semaines sont un indicateur de la manière dont se déroulera le match de lundi, DeVito n'aurait pas pu affronter ses rivaux à un meilleur moment.

Si les Eagles d'aujourd'hui semblent être un adversaire plus favorable que les Eagles du début de la saison, le running back Saquon Barkley a prévenu qu'il ne fallait jamais sous-estimer l'équipe de Philadelphie.

"Nous ne nous laissons pas piéger par la série de défaites dans laquelle ils se trouvent", a déclaré Barkley. "Ils sont toujours Philadelphie. Ils sont toujours les champions (NFC) de l'année dernière, et toujours de grands joueurs, donc nous savons que ce sera un match difficile et nous devons jouer de notre mieux si nous voulons sortir de là avec une victoire".

Ravens de Baltimore @ 49ers de San Francisco, 20h15 ET

L'action du jour de Noël se termine par un combat entre deux des meilleurs prétendants de la ligue : les Ravens de Baltimore et les 49ers de San Francisco.

Les deux équipes s'affronteront au Levi's Stadium pour ce qui pourrait être un avant-goût du Super Bowl LVIII.

On ne peut pas l'ignorer", a déclaré à la presse le safety des Ravens, Kyle Hamilton, "ce sont deux grandes équipes qui s'affrontent". "Ce sont deux grandes équipes qui s'affrontent. Nous sommes le jour de Noël, c'est le plus grand match possible".

Avant le match, les deux équipes sont en tête de leurs conférences respectives et sont à égalité avec le meilleur bilan de la NFL. Bien que les deux équipes soient déjà dans le tableau de la post-saison, il y a encore beaucoup à gagner au cours des trois dernières semaines de la saison régulière.

Les têtes de série numéro 1 de la NFC et de l'AFC sont encore en jeu. La tête de série numéro 1 de chaque conférence bénéficiera d'une exemption au premier tour et de l'avantage du terrain.

San Francisco a déjà décroché la NFC West et obtiendrait la tête de série de la NFC s'il remportait deux de ses trois derniers matches. Les Ravens peuvent s'emparer de l'AFC North avec une victoire lundi et une défaite des Cleveland Browns.

En outre, ils devront probablement battre les Miami Dolphins la semaine prochaine pour obtenir la première place de l'AFC.

Bien que les implications des séries éliminatoires soient évidentes, le quarterback des Ravens, Lamar Jackson, préfère se concentrer sur la tâche à accomplir.

"Le Super Bowl est en février", a déclaré Lamar Jackson à la presse. "Nous sommes en décembre. Nous devons nous concentrer sur le lundi soir. Je ne me préoccupe pas de ce que disent les gens.

San Francisco aborde cette rencontre avec une série de six victoires consécutives. Ils ont dominé une poignée d'adversaires redoutables, battant les Cowboys et les Eagles par plus de 20 points plus tôt dans la saison.

L'entraîneur de San Francisco, Kyle Shanahan, voit en Baltimore un autre adversaire redoutable, et cite en particulier les points forts de la défense.

"Les chiffres sont généralement la première chose que l'on voit et l'on constate à quel point ils sont bons", a déclaré Shanahan. Les chiffres sont généralement la première chose que l'on voit et l'on constate à quel point ils sont bons", a déclaré Shanahan.

"Ils sont très bons contre la course, très bons contre la passe, avec des couvertures très solides. Ils savent comment s'y prendre pour faire pression. Ils savent comment s'y prendre avec les quatre premières lignes".

Les Ravens abordent ce match avec un bilan identique à celui de San Francisco et une série de quatre victoires. Cependant, leur programme a été un peu plus léger, ce qui fait d'eux les outsiders de cette semaine.

Le match de lundi ne sera que la deuxième fois de la saison qu'ils abordent un match en tant qu'outsiders.

"Nous nous sentons un peu déçus par cette situation", a déclaré Hamilton. "Je pense que nous sommes la meilleure équipe de la ligue et nous avons l'occasion de le montrer devant tout le pays.

Jackson, quant à lui, n'est pas perturbé par le titre.

"Je ne veux pas qu'ils nous choisissent", a déclaré le candidat au titre de meilleur joueur de l'année. "J'aime être l'outsider. Je crois que nous jouons mieux quand on doute de nous et quand les gens ne nous choisissent pas pour gagner le match. J'ai l'impression que nous jouons mieux tout le temps, alors faites-le jusqu'en février. C'est tout ce que je demande.

Horaire

Dimanche

Indianapolis Colts @ Atlanta Falcons, 1:00 p.m. ET

Green Bay Packers @ Carolina Panthers, 13h00 ET

Cleveland Browns @ Houston Texans, 13h00 ET

Detroit Lions @ Minnesota Vikings, 1:00 p.m. ET

Washington Commanders @ New York Jets, 1:00 p.m. ET

Seattle Seahawks @ Tennessee Titans, 1:00 p.m. ET

Jacksonville Jaguars @ Tampa Bay Buccaneers, 16 h 05 ET

Arizona Cardinals @ Chicago Bears, 16h05 ET

Dallas Cowboys @ Miami Dolphins, 16h05 ET

New England Patriots @ Denver Broncos, 20 h 15 ET

Lundi

Las Vegas Raiders @ Kansas City Chiefs, 1:00 p.m. ET

New York Giants @ Philadelphia Eagles, 16 h 30 ET

Ravens de Baltimore @ 49ers de San Francisco, 20h15 ET

Voici comment regarder ces équipes en action, où que vous soyez.

Australie : NFL+, ESPN, 7Plus

Brésil : NFL+, ESPN

Canada : NFL+, CTV, TSN, RDS

Allemagne : NFL+, ProSieben MAXX, DAZN

Mexique : NFL+, TUDN, ESPN, Fox Sports, Sky Sports

ROYAUME-UNI : NFL+, Sky Sports, ITV, Channel 5

ÉTATS-UNIS : NFL+, CBS, NBC, FOX, ESPN, Amazon Prime

