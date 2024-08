- Selon Van Aken, la gauche peut être relancée.

Jan van Aken anticipe un champ de concurrents clair dans la course à la présidence fédérale du Parti de gauche. La probabilité qu'il y ait d'autres candidats rejoignant lui et la publiciste Ines Schwerdtner dans leur course pour succéder aux sortants Janine Wissler et Martin Schirdewan est estimée à environ 40 à 60 %, selon l'ancien député de Hambourg, qui s'est exprimé auprès de l'agence de presse allemande.

Confiant, le sexagénaire van Aken a assuré qu'il pouvait empêcher le Parti de gauche de devenir insignifiant et éviter son enterrement en raison de mauvais résultats électoraux et de sondages. "Je ne me vois pas comme l'entrepreneur de pompes funèbres du parti. Si je thought that the party was beyond saving, I wouldn't be doing this."

Le Parti de gauche n'a réussi à obtenir que 2,7 % des voix lors des élections européennes récentes. Actuellement, il est à trois pour cent au niveau fédéral. En 2021, il a à peine réussi à entrer au Bundestag avec 4,9 % grâce à des mandats directs.

Van Aken prévoit que le Parti de gauche obtiendra sept à huit pour cent aux élections du Bundestag. "Je suis profondément convaincu que nous serons dans une position très forte l'année prochaine. Il ne s'agit pas seulement d'entrer, mais d'entrer en force et de remontée. Tous les éléments sont en place pour cela."

Son optimisme vient des conversations qu'il a eues le mois dernier lors d'une tournée de livres à travers l'Allemagne. "Il y a une telle énergie à la base du parti, c'est incroyable. Il y a encore beaucoup de vie dedans. Nous devons maintenant juste bien faire quelques choses, et ça marchera."

La scission du groupe de Sahra Wagenknecht a été bénéfique pour le parti. "Ce qui a nui au Parti de gauche ces dernières années, cette image de divisions internes, c'est fini maintenant." Le principal défi maintenant est de regagner la confiance perdue à travers le conflit.

Wissler et Schirdewan, qui ont annoncé qu'ils ne se représenteraient pas à la présidence fédérale lors de la conférence du parti en octobre, ont "dirigé le spectacle" de manière compétente pendant des temps difficiles. "Et c'est pourquoi ce n'est pas un désordre. La base est vivante. Et les associations d'État fonctionnent également", a-t-il déclaré.

Pour se reconnecter avec les électeurs, le parti doit se concentrer sur des thèmes centraux. "De Greenpeace, j'ai appris que l'on ne peut gagner que si l'on se concentre sur un point", a déclaré van Aken, qui était actif dans l'organisation environnementale contre le génie génétique à la fin des années 1990 et a ensuite servi comme inspecteur des armes biologiques de l'ONU. "Le Gauche peut le faire. C'est comme ça qu'il a obtenu le salaire minimum à l'époque. Nous devons trouver ce qui touche le plus les gens - ce sont les questions sociales, en particulier pour les gens qui ont peine à joindre les deux bouts à la fin du mois."

Un plafond de loyer pourrait être une option. "Je veux faire passer ce plafond de loyer. Si nous le faisons bien, comme avec le salaire minimum, nous gagnerons, parce que les autres partis ne pourront pas y échapper. C'est de cela qu'il s'agit : représenter un sujet de manière à ce que nous gagnions, que la situation des gens s'améliore."

Comme autre sujet possible, il a suggéré la santé. "C'est pourquoi il est une bonne idée pour le parti de maintenant avoir des conversations de porte à porte avec les gens qui sont censés voter pour nous dans tout le pays et trouver ce qui les touche le plus", a déclaré le sexagénaire.

Van Aken : Putin doit être tenu responsable en tant que criminel

Bien que le sujet de la paix résonne chez beaucoup, Aken ne le considère pas actuellement comme le point central pour la réorganisation du parti. "Quand je dis que nous en faisons un thème central, cela ne signifie pas que nous ignorons tout le reste."

La paix, selon lui, est une question de position. "Je suis en quelque sorte la colombe de la paix du parti, et je pense qu'il est important de dire que le président russe Vladimir Poutine est un agresseur et un criminel qui doit être tenu responsable." Le Gauche est clair sur ce point, dit-il. "Il y avait des gens qui ont manqué la cible, mais heureusement, ils sont partis."

Plus difficile est la question de savoir s'il y a une solution diplomatique, et non militaire, pour l'Ukraine. "Il ne suffit pas de simplement appeler la paix et puis de se cacher et de voir ce qui arrive à l'Ukraine. Ce n'est pas une position, c'est irresponsable", a-t-il déclaré. "Mon pacifisme est pacifique, mais pas impuissant." Pour lui, c'est clair : "Ceux qui s'opposent aux livraisons d'armes ne sont pas les marionnettes de Poutine, et ceux qui sont pour ne sont pas des warmongers." La clé est de trouver une solution diplomatique au conflit.

Une candidature conjointe avec Schwerdtner semble appropriée

Ines Schwerdtner et lui ont décidé de se présenter à la présidence fédérale indépendamment l'un de l'autre. "Nous verrons s'il y a d'autres candidats. Si ce n'est pas le cas, nous serons une équipe bientôt", a déclaré van Aken. Ils se sont rencontrés une seule fois pour l'instant, mais ils se sont parlé au téléphone et ont discuté de contenu. "Ça s'est bien passé. Je pense que nous pouvons bien travailler ensemble."

